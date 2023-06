Les républicains tentent d’enfiler l’aiguille sur l’avortement à l’occasion de l’anniversaire de la mort de Roe

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

On an après que la Cour suprême a renversé Roe contre Wade et a mis fin au droit consacré de demander un avortement, les conservateurs chrétiens se sont réunis à Washington DC pour évaluer les principaux candidats du GOP en 2024.

La Faith and Freedom Coalition a tenu sa conférence Road to Majority au Washington Hilton au cours du week-end, où chaque candidat républicain majeur de 2024 a semblé tenter de gagner l’aile évangélique cruciale du parti. L’ancien président Donald Trump a clôturé l’événement samedi soir; l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, l’ancien vice-président Mike Pence ; l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley, le sénateur Tim Scott (R-SC), le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy ont également plaidé leur cause auprès des conservateurs sociaux.

La décision de l’an dernier en Dobbs contre Jackson Organisation pour la santé des femmes a provoqué une scission chez les républicains. Certains ont déclaré que la décision de la Cour suprême a probablement coûté aux républicains la possibilité de remporter la majorité au Sénat, le GOP n’ayant pas réussi à renverser un seul siège et les républicains n’ayant remporté qu’une faible majorité à la Chambre des représentants.

Un sondage NBC News a montré que 61 % des Américains désapprouvent le Dobbs décision, avec 80 % des femmes âgées de 18 à 49 ans et les deux tiers des femmes des banlieues disant qu’ils ont désapprouvé de celui-ci.

Mais les candidats républicains n’ont reflété aucune inquiétude face à cette décision dans leurs propos devant la foule des conservateurs chrétiens qui considèrent l’avortement comme un meurtre.

« Nous devons commencer par l’anniversaire de demain et remercier Dieu Tout-Puissant pour le Dobbs décision », a déclaré M. Scott dans son discours. « Nous créons une culture de la vie en Amérique, et c’est une très bonne chose. »

M. Pence, un ardent conservateur social, a déclaré Dobbs n’était que le début.

« Maintenant, certains que vous entendrez à cette même tribune diront que la Cour suprême n’est revenue sur la question de l’avortement qu’aux États et que rien ne pouvait être fait au niveau fédéral », a-t-il déclaré. Il a également critiqué les républicains pour avoir déclaré que certaines lois sur l’avortement étaient « trop ​​​​dures ».

« Certains ont même accusé le renversement de Roe contre Wade pour les pertes électorales en 22 », a-t-il déclaré. « Mais permettez-moi de dire du fond du cœur que la cause de la vie est l’appel de notre temps et nous ne devons pas nous reposer et ne pas céder tant que nous n’avons pas rétabli le caractère sacré de la vie au centre de la loi américaine dans chaque État de ce pays. »

À son tour, M. Pence a appelé à l’adoption d’une interdiction nationale de l’avortement de 15 semaines. Mais de nombreux participants ont déclaré qu’ils préféraient laisser l’avortement aux États.

« C’est un problème d’État, je pense que cela devrait rester un problème d’État », a déclaré Gay Dillard. L’indépendant. Mme Haley s’est qualifiée de « sans vergogne pro-vie », mais a déclaré que les gens ne devaient pas « diaboliser » la question ».

Trump se déclare le président « le plus pro-vie » de l’histoire américaine

Mme Haley a déclaré qu’elle pensait qu’il y avait une place pour une loi fédérale restreignant l’avortement, mais a noté qu’il faudrait une majorité à la Chambre et 60 sièges au Sénat pour surmonter un flibustier. En conséquence, elle a parlé de réduire les avortements tardifs, en se concentrant sur l’adoption et le placement familial.

«Nous avons un objectif: sauver autant de bébés que possible et protéger autant de mères que possible», a-t-elle déclaré, ce que Mme Dillard a répété.

« Nous devons simplement nous assurer que nous avons suffisamment de soutien, émotionnellement, physiquement, financièrement, pour soutenir les femmes qui choisissent », a-t-elle déclaré. « Donc, il ne s’agit pas seulement d’avoir, de ne pas avorter, il s’agit de savoir si elles gardent leur bébé. Nous devons les embrasser et les aider et les aider à les entourer.

Max Fisher, candidat à la législature de l’État de Virginie, a déclaré que l’accent devrait être mis sur l’augmentation des options.

« Alors assurez-vous que l’adoption est une option sur la table et assurez-vous que les gens ont les informations dont ils ont besoin pour s’assurer qu’ils ne font pas, comme, vous allez dans un bar et vous saoulez et ensuite vous prenez de mauvaises décisions, » il a dit. « C’est la même raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous faire tatouer quand vous buvez. Assurez-vous que vous disposez de toutes les informations dont vous disposez afin de faire un choix éclairé pour vous-même, qu’il s’agisse d’une adoption ou non d’une autre décision, mais cela dépend entièrement de l’individu.

Malgré le fait que M. Trump a nommé trois des juges de la Cour suprême à la majorité sur Dobbs, l’ancien président n’a parfois pas pleinement adhéré à la décision anti-avortement. La critique « trop ​​sévère » que M. Pence a citée était la façon dont M. Trump a qualifié l’interdiction de l’avortement de six semaines de M. DeSantis en Floride.

En fait, M. Trump s’est abstenu de soutenir toute nouvelle restriction à l’avortement lors de son discours de clôture de la conférence, mais s’est plutôt concentré sur l’attaque des démocrates.

« Je continuerai à défendre fièrement les politiques pro-vie comme je l’ai fait pendant quatre bonnes années », a-t-il déclaré. « Ce sont les extrémistes radicaux. »

Ken Cuccinelli, qui dirige le Never Back Down Super PAC qui soutient M. DeSantis, a déclaré que le gouverneur de Floride était plus suffisamment pro-vie.

« Eh bien, pour commencer, il a un système de croyance central qui soutient la foi et, et vous pouvez le voir reflété dans des politiques comme sa position pro-vie », a-t-il déclaré. L’indépendant, notant comment M. DeSantis a soutenu les restrictions à l’avortement en tant que membre du Congrès et les a mises en œuvre en tant que gouverneur. « Il a signé la facture du battement de cœur, alors que le résident le dénonce. Et c’est toujours le plus gros problème ici pour ces électeurs. Et puis la bataille culturelle dont ces électeurs se soucient.

Mais M. Trump a mentionné que ses actions avec les juges donneraient plus de pouvoir aux républicains.

« Vous avez un énorme pouvoir de négociation maintenant », a-t-il déclaré. « Nous avons maintenant donné aux pro-vie un pouvoir énorme pour négocier quelque chose qui sera heureux, qui sera bon pour tout le monde et vous avez le pouvoir pour la première fois. »