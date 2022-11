Les républicains tentent d’empêcher le vote de samedi lors du second tour du Sénat en Géorgie

ATLANTA (AP) – Des groupes républicains ont fait appel mardi devant la plus haute cour de Géorgie pour tenter d’interdire le vote anticipé ce samedi lors du second tour des élections au Sénat américain entre le sénateur démocrate Raphael Warnock et le challenger républicain Herschel Walker.

Le Parti républicain de Géorgie, le Comité sénatorial national républicain et le Comité national républicain ont interjeté appel auprès de la Cour suprême de Géorgie. Ils demandent à la Haute Cour d’émettre une suspension d’urgence d’une décision d’un tribunal inférieur selon laquelle la loi géorgienne autorise le vote ce samedi.

Le second tour des élections est prévu pour le 6 décembre

La bataille juridique urgente a commencé après que le secrétaire d’État républicain Brad Raffensperger a donné des directives aux responsables électoraux du comté selon lesquelles le vote anticipé ne pouvait pas avoir lieu le 26 novembre parce que la loi de l’État stipule qu’il est illégal le samedi s’il y a un jour férié le jeudi. ou le vendredi qui le précède. Le jeudi est Thanksgiving et le vendredi est un jour férié.

La campagne de Warnock, ainsi que le Parti démocrate de Géorgie et le Comité de campagne sénatoriale démocrate, ont poursuivi la semaine dernière pour contester cette orientation. Ils ont fait valoir que l’interdiction du vote anticipé le samedi après un jour férié ne s’applique qu’à une élection primaire ou générale, mais pas à un second tour.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Thomas Cox, s’est rangé du côté de la campagne Warnock et des groupes démocrates. Il a rendu une ordonnance vendredi disant que la loi géorgienne “n’interdit pas spécifiquement aux comtés de procéder à un vote par anticipation le samedi 26 novembre 2022 pour un second tour”.

L’État a fait appel lundi de cette décision devant la Cour d’appel de Géorgie, la cour d’appel intermédiaire de l’État. Ils ont fait valoir que la décision était erronée pour des raisons de procédure et que Cox avait eu tort de considérer le second tour comme un type d’élection distinct plutôt que comme une continuation des élections générales. Ils ont demandé à la cour d’appel de surseoir immédiatement à la décision du tribunal de première instance.

La Cour d’appel a rendu lundi soir une décision en une seule phrase refusant de suspendre l’ordonnance du tribunal inférieur.

Les responsables de l’État ont accepté cette décision et ont déclaré qu’ils ne poursuivraient plus d’appels.

« La Cour a travaillé sa volonté. Nous pensons que c’est quelque chose que l’Assemblée générale devrait envisager de clarifier pour éviter toute confusion à l’avenir. J’espère que les travailleurs électoraux pourront profiter de vacances un peu reposantes malgré cette décision », a déclaré le porte-parole du bureau du secrétaire d’État, Mike Hassinger, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Mais les groupes républicains, qui avaient été autorisés à se joindre au procès en tant qu’intervenants, ont fait appel mardi devant la Cour suprême de Géorgie.

Ils soutiennent que l’interprétation de la loi géorgienne avancée par les plaignants et acceptée par Cox était incorrecte. Le second tour des élections prévu pour le 6 décembre est clairement une continuation des élections générales du 8 novembre et est soumis à l’interdiction de voter le samedi immédiatement après un jour férié, affirment-ils.

Les comtés s’étaient appuyés sur les conseils fournis par Raffensperger alors qu’ils se préparaient pour le second tour des élections, en supposant que le vote ne serait pas autorisé le 26 novembre, affirment les groupes républicains. Seuls 10 comtés – «tous à tendance démocrate» – prévoient d’organiser un vote anticipé samedi, notent-ils.

Cela « sème la confusion et l’iniquité dans le processus de vote, empêchant la clarté et l’uniformité que les citoyens géorgiens méritent », affirment-ils.

La Cour suprême a donné à la campagne Warnock et aux groupes démocrates jusqu’à 9 heures mercredi pour déposer une réponse.

Warnock et Walker, l’ancienne star du football de l’Université de Géorgie et de la NFL, ont été contraints à un second tour le 6 décembre parce qu’aucun des deux n’a remporté la majorité aux élections de mi-mandat ce mois-ci.

La loi électorale géorgienne de 2021 a réduit la période entre les élections générales et le second tour à quatre semaines, et Thanksgiving tombe au milieu. De nombreux Géorgiens ne se verront proposer que cinq jours de semaine de vote anticipé en personne à partir du 28 novembre.

Kate Brumback, L’Associated Press