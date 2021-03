Les républicains tentent d’échanger une hausse du salaire minimum contre une répression des travailleurs sans papiers

Marilyu Vargas, au centre, se joint à d’autres manifestants à l’extérieur d’une installation UPS à Chicago, Illinois, le 7 avril 2010, pour protester contre le licenciement de travailleurs en raison de conflits dans le système E-Verify qui permet aux employeurs de savoir si un travailleur est un citoyen américain. | Chris Sweda / Chicago Tribune / Tribune News Service via Getty Images

Leur proposition obligerait E-Verify à l’échelle nationale – mais cela ne ferait probablement que pousser plus d’immigrants sans papiers à travailler hors des livres.

Les démocrates devront probablement recourir à des compromis avec les républicains s’ils ont l’intention de progresser vers un salaire minimum de 15 dollars. La version de la Chambre du programme de secours Covid-19 du président Joe Biden comprend une augmentation du salaire minimum à 15 dollars au cours des cinq prochaines années, mais cette disposition semble condamnée dans le Sénat étroitement divisé. Pour obtenir une augmentation du salaire minimum, les démocrates devront peut-être trouver une proposition capable de rassembler 60 voix à l’épreuve de l’obstruction systématique – un défi de taille.

Le plus viable parmi les contre-propositions du GOP à ce jour est la législation de Sens. Mitt Romney (UT) et Tom Cotton (AR) que cinq républicains ont soutenu. Leur projet de loi porterait le salaire minimum fédéral à 10 $ sur quatre ans, l’indexant sur l’inflation tous les deux ans par la suite.

Au-delà de la plus petite hausse, la disposition du projet de loi qui pourrait donner une pause aux démocrates est celle qui cible la main-d’œuvre sans papiers: le projet de loi Romney-Cotton oblige tous les employeurs du pays à s’inscrire à E-Verify, un programme fédéral de vérification de l’admissibilité à l’emploi. Il augmente également les sanctions pour les employeurs qui embauchent des travailleurs sans papiers et oblige les travailleurs à fournir une pièce d’identité avec photo à leur employeur pour vérification.

Romney et Cotton ont fait valoir que le projet de loi protégerait les travailleurs américains et leurs salaires en empêchant les employeurs d’embaucher des travailleurs sans papiers. « [O]ur projet de loi protégerait les emplois américains en obligeant les employeurs à utiliser E-Verify pour s’assurer que les entreprises ne peuvent pas embaucher des immigrants illégaux », a déclaré Romney dans un communiqué. «Nous devons créer des opportunités pour les travailleurs américains et protéger leurs emplois, tout en éliminant l’un des principaux moteurs de l’immigration illégale.»

Mais c’est aussi clairement un jeu politique pour pousser les démocrates sur des priorités concurrentes – augmenter le salaire minimum par rapport à la protection de la population sans papiers.

Cela dit, ce n’est peut-être pas un jeu aussi efficace que le pensent Romney et Cotton. Le fait est que l’expansion d’E-Verify n’atteindra pas réellement les objectifs de Romney et Cotton, selon les experts.

En effet, rendre E-Verify obligatoire ne réduira pas de manière significative la main-d’œuvre sans papiers – au contraire, cela poussera probablement plus de personnes sans papiers à travailler hors des livres sans application du droit du travail, ou à utiliser les informations d’identification de quelqu’un d’autre pour réussir le processus de vérification de l’emploi. Et cela créerait des incitations perverses pour les employeurs, qui seraient peut-être plus enclins à embaucher des travailleurs sans papiers sous la table pour des salaires inférieurs, déplaçant effectivement plus de travailleurs américains.

«Il n’y a vraiment pas de solution, de solution miracle dans le programme E-Verify», a déclaré David Bier, analyste des politiques d’immigration au Cato Institute. «Je pense que c’est coûteux pour les travailleurs, coûteux pour les employeurs et généralement inefficace à première vue.»

Si E-Verify devient un sujet de négociation sur la politique d’immigration dans les mois à venir, les décideurs et le public devraient être clairs sur ses effets réels.

Comment fonctionne E-Verify

Dans les trois premiers jours suivant le début d’un emploi, toutes les nouvelles recrues doivent remplir un formulaire I-9, qui demande leur numéro de sécurité sociale et autres preuves (documents d’autorisation d’emploi; documents confirmant leur identité, comme une pièce d’identité avec photo délivrée par l’État) qu’ils sont éligibles à travailler aux États-Unis.

Les employeurs inscrits à E-Verify saisissent les informations sur l’I-9 dans un système en ligne qui les compare aux dossiers disponibles du Department of Homeland Security pour déterminer si l’individu est, en fait, éligible pour travailler. Si le système identifie une erreur et si le travailleur ne peut pas corriger l’erreur, l’employeur est alors tenu de le licencier.

Mais dans la pratique, il n’est pas difficile de réussir E-Verify si un travailleur a un numéro de sécurité sociale valide, même s’il ne lui appartient pas.

«Le programme E-Verify est un échec en soi. La grande majorité des travailleurs clandestins réussissent grâce au programme. La meilleure preuve que nous ayons est que plus de 80 pour cent de toutes les tentatives d’embauche illégale sont approuvées », a déclaré Bier.

En règle générale, les travailleurs sans papiers empruntent des numéros de sécurité sociale à un membre de la famille ou à un ami, qui pourrait les leur donner en échange de frais minimes. Le propriétaire des documents est souvent à l’extérieur du pays ou trop jeune pour travailler. Bien qu’il soit difficile d’estimer le nombre de personnes qui s’engagent dans ces soi-disant «prêts d’identité» consensuels, une enquête de 2016 a révélé que 50 à 70 pour cent des travailleurs agricoles immigrants s’étaient appuyés sur des documents prêtés.

Les travailleurs sans papiers pourraient également recourir au vol d’identité, en achetant les informations personnelles de quelqu’un d’autre sur un marché noir en ligne où même les profils les plus recherchés avec de bonnes notes de crédit ne se vendent que de 60 $ à 80 $. Après que le Congrès a adopté une loi en 1986 qui obligeait tous les employés à remplir un formulaire I-9, la valeur de ces documents obtenus frauduleusement a explosé.

Mais le sous-ensemble de travailleurs qui volent des identités est relativement petit par rapport à ceux qui dépendent des prêts d’identité, a déclaré Bier.

Alors que la grande majorité des employeurs ne veulent pas risquer d’éventuelles sanctions et enquêtes pour l’embauche de travailleurs sans papiers, ils sont peu incités à remettre en question le statut d’immigration d’un travailleur ou la validité de ses documents d’identité, car cela pourrait les rendre vulnérables aux allégations de discrimination. Dans leur cas, il est plus facile de plaider l’ignorance.

L’expansion de E-Verify ne réduira pas la main-d’œuvre sans papiers

L’inscription à E-Verify est actuellement volontaire dans la plupart des États. Huit États – l’Alabama, l’Arizona, la Géorgie, le Mississippi, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, le Tennessee et l’Utah – exigent actuellement que la plupart ou tous les employeurs s’inscrivent, et d’autres l’ont juste mandaté pour les employés ou sous-traitants de l’État.

L’Arizona a été le premier État à avoir mandaté E-Verify en 2008, au moment même où le shérif du comté de Maricopa, Joe Arpaio, est devenu le «shérif le plus dur d’Amérique» pour avoir rassemblé en masse les immigrants sans papiers lors de balayages de quartier et d’arrêts de circulation. Les républicains considéraient E-Verify comme la solution aux problèmes d’immigration de l’État et, en fait, environ 17% de la main-d’œuvre sans papiers ont fui l’État par la suite.

Mais l’effet dissuasif d’E-Verify a été de courte durée, car les travailleurs sans papiers ont rapidement découvert que l’utilisation des informations d’identification d’autres personnes leur permettrait de passer un contrôle de vérification d’emploi.

L’élargissement du programme à l’échelle nationale ne contribuerait donc probablement pas à réduire la population de travailleurs sans papiers aux États-Unis ou à les empêcher de concurrencer les Américains pour l’emploi. Et cela imposerait un fardeau supplémentaire aux plus de 160 millions de travailleurs et 6 millions d’employeurs aux États-Unis qui devraient adopter le système.

Bier a déclaré que cela pourrait même nuire à de nombreux travailleurs juridiques, dont l’emploi a été suspendu en raison d’erreurs dans le système E-Verify ou dans les documents gouvernementaux dans le passé. L’élargissement du programme à l’ensemble de la main-d’œuvre américaine signifie que même un faible taux d’erreur se traduira par des dizaines de milliers de personnes devant rectifier des erreurs auprès de l’administration de la sécurité sociale et du département de la sécurité intérieure dans un processus qui, dans plus d’un tiers des cas, prend plus de huit jours pour terminer, les empêchant de fonctionner.

Mandater E-Verify dans tout le pays augmenterait également le nombre de cas de prêts d’identité et de vol, et forcerait davantage de personnes sans papiers à travailler sans papiers. C’est pourquoi les démocrates n’ont généralement pas envisagé de réformes d’E-Verify à moins d’être jumelées à une sorte de programme de légalisation pour les 10,5 millions d’immigrants sans papiers vivant aux États-Unis, comme c’était le cas dans le projet de loi de réforme de l’immigration complet «Gang of Eight» de 2013.

«Nous ne pouvons pas résoudre le problème des non-autorisés ou rendre E-Verify significatif à moins que nous n’abordions les autres aspects de la réforme de l’immigration», a déclaré Muzaffar Chishti, directeur du bureau du Migration Policy Institute à la faculté de droit de l’Université de New York. «Pour moi, E-Verify a toujours été la clé de voûte pour comprendre pourquoi vous devez traiter ce problème de manière globale. Si l’objectif est que nous voulons empêcher les personnes non autorisées de travailler, ce qui est un objectif parfaitement louable, cela ne peut pas réussir tant qu’il y en a 7 millions sur le lieu de travail.