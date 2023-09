Les républicains tentent d’arrêter le plan de remboursement du prêt étudiant SAVE de Biden

les sénateurs républicains Bill Cassidy, MD, de Louisiane ; John Thune du Dakota du Sud et plus d’une douzaine d’autres collègues du GOP introduit une loi sur la révision du Congrès résolution cette semaine pour annuler le nouveau plan de remboursement des prêts étudiants plus abordable de l’administration Biden.

« Une fois de plus, le nouveau programme de prêts étudiants de Biden ne fait que déplacer le fardeau de ceux qui ont choisi de contracter des prêts vers ceux qui ont décidé de ne pas aller à l’université, qui ont payé leurs études ou qui ont déjà remboursé leurs prêts de manière responsable », a déclaré Cassidy dans un communiqué.

Le plan du président Joe Biden, connu sous le nom de plan Saving on a Valuable Education, ou SAVE, devrait réduire considérablement les factures de nombreux emprunteurs, certains voyant leur obligation mensuelle tomber à zéro dollar.

Le ministère américain de l’Éducation a annoncé mardi que plus de 4 millions de personnes sont déjà inscrits au programme.

Les défenseurs des consommateurs ont critiqué les efforts des Républicains pour réduire l’aide.

« Nous condamnons cette décision visant à bloquer un plan qui apportera un soulagement financier significatif aux emprunteurs à faible revenu et aux communautés de couleur », a déclaré Jaylon Herbin, directeur des campagnes fédérales au Center for Responsible Lending.