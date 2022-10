Le document affirme que les législateurs américains s’opposent à la proposition car elle n’a pas été approuvée par les commissions compétentes.

Un certain nombre de législateurs républicains américains au Sénat et à la Chambre des représentants se seraient prononcés contre la remise des avoirs russes confisqués à l’Ukraine. Ils ont cité des irrégularités de procédure comme raison et ont également remis en question l’efficacité de la mesure proposée, a rapporté vendredi le Washington Post.

Le point de vente, citant sans nom «personnes impliquées dans les négociations,» a affirmé que le différend porte sur une disposition du rapport de conférence de la loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA). Si elle est approuvée, cela permettrait au gouvernement américain de canaliser le produit de la propriété russe gelée vers Kiev.

Le document devrait être adopté par les deux chambres du Congrès après les élections de mi-mandat du 8 novembre, a indiqué le journal.

Selon le Post, les sénateurs républicains ont contesté le fait que la disposition litigieuse n’ait pas été examinée par les commissions judiciaires de la Chambre et du Sénat.

S’adressant au média, un assistant républicain anonyme du Sénat a également exprimé son scepticisme quant à l’efficacité globale de la mesure.

“Saisissant [Russian billionaire] Le yacht d’Oleg Deripaska ne va pas changer [President Vladimir] le comportement de Poutine,“, a déclaré le responsable.

L’assistant a poursuivi en précisant que les républicains sont “tout pour soutenir l’Ukraine» et prônent donc des mesures visant à «s’assurer que les plafonds des prix du pétrole fonctionnent pour punir la Russie” Au lieu.

Les commentaires de la source anonyme ont été repris par Laura Peavey, porte-parole des républicains au comité des services financiers de la Chambre. Elle a révélé au Post, cependant, que malgré une large opposition à la disposition, elle avait déjà été adoptée par la Chambre avec un soutien bipartite.

Les démocrates ont critiqué les objections des républicains, avec un membre du personnel du parti anonyme cité par le Post comme disant: «Il est inadmissible que les républicains du Sénat fassent obstruction à une disposition importante qui permettrait au DOJ de transférer les actifs russes confisqués pour aider l’Ukraine et ses efforts contre la guerre brutale de la Russie.”

Début mars, peu après le début de l’opération militaire russe en Ukraine, le procureur général américain Merrick Garland a annoncé la création de la “Task Force KleptoCapture”, citant la tenue “oligarques russes corrompus responsables» comme l’un de ses objectifs.

Depuis lors, les États-Unis et plusieurs autres pays occidentaux ont saisi des milliards de dollars d’actifs détenus par des magnats russes, dont des yachts de luxe, des manoirs et des jets.

Washington lui-même a déboursé quelque 17,5 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine au cours des huit derniers mois.

Des questions se posent quant à savoir si l’administration Biden serait en mesure de continuer avec le même schéma de dépenses si les républicains obtiennent une majorité dans les deux chambres du Congrès après les prochaines élections de mi-mandat.

Des sections du GOP ont critiqué ce qu’elles considèrent comme un soutien financier trop généreux fourni à Kiev par l’administration actuelle.