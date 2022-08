Les républicains sont particulièrement silencieux et divisés alors que l’enquête Trump s’approfondit

WASHINGTON (AP) – Au début, les républicains étaient très critiques à l’égard de la perquisition du FBI dans la station balnéaire de Donald Trump à Mar-a-Lago, mais à mesure que de nouveaux détails émergent sur les plus de 100 documents classifiés que l’ancien président a cachés au hasard dans son club privé, les républicains ont grandi. notamment silencieux.

L’enquête approfondie sur le traitement par Trump d’informations gouvernementales sensibles a révélé de nouveaux détails préjudiciables et troublants. Avec chaque dossier judiciaire, il y a de nouvelles informations sur la cache de documents que l’ancien président a emportés avec lui de la Maison Blanche et les problèmes potentiels de sécurité nationale. Alors que la recherche sans précédent a galvanisé de nombreux républicains à la défense de Trump, d’autres membres du parti ne veulent pas parler, craignant souvent de le croiser.

Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, a refusé de répondre mercredi lorsqu’il a été interrogé sur les derniers développements de l’enquête du ministère de la Justice.

“Je n’ai aucune observation à ce sujet”, a déclaré McConnell aux journalistes dans le Kentucky.

Le silence en dit long pour un parti dont le président a remporté la Maison Blanche après avoir réveillé les électeurs en scandant “Lock Her Up!” Trump a mis au pilori l’opposante démocrate Hillary Clinton pour avoir utilisé un compte de messagerie personnel et un serveur pendant son mandat de secrétaire d’État. Elle a rapidement obéi aux enquêteurs et n’a pas été inculpée.

L’enquête pose également un nouveau test de loyauté républicaine envers Trump de la part des législateurs qui comptent sur lui pour leurs moyens de subsistance politiques, en particulier avant les élections de mi-mandat.

Des lignes de bataille entre les républicains se disputant au sujet de Trump sont rapidement apparues mercredi après le dernier dossier judiciaire, dans lequel le ministère de la Justice a déclaré que la recherche du 8 août du FBI avait produit plus de 100 documents avec des «marques classifiées» à Mar-a-Lago – deux fois plus que L’équipe de Trump s’était retournée plus tôt cet été.

Dans le dépôt tardif de mardi, le ministère de la Justice a expliqué en détail comment il avait développé des preuves “que les dossiers du gouvernement étaient probablement cachés et retirés” d’une salle de stockage à Trump’s Mar-a-Lago.

Le dossier décrit le long processus d’essayer de récupérer des documents gouvernementaux pris lorsque Trump a quitté la Maison Blanche au début de 2021. Le ministère de la Justice a expliqué comment l’équipe juridique de Trump avait déclaré que les documents n’étaient conservés que dans la salle de stockage, mais la recherche a également trouvé des documents dans le bureau de l’ancien président. Il a déclaré que certains des documents récemment découverts étaient si sensibles que même les avocats du ministère de la Justice et le personnel de contre-espionnage du FBI avaient besoin d’autorisations supplémentaires avant de pouvoir examiner le matériel.

Le ministère de la Justice a déclaré que “des efforts ont probablement été déployés pour entraver l’enquête du gouvernement”. Il a produit une photographie de certains des documents classifiés trouvés, comme preuve. Le dossier indique catégoriquement que le gouvernement pense qu’une “conduite obstructive” s’est produite.

La représentante républicaine Liz Cheney – l’une des critiques les plus féroces de l’ancien président, qui a récemment perdu sa propre primaire pour sa réélection – a tweeté la photo : « Une conduite encore plus indéfendable de Donald Trump révélée ce matin.

Mais le sénateur républicain Ted Cruz, autrefois rival de Trump pour la Maison Blanche, a évité de critiquer les forces de l’ordre fédérales en défendant l’ancien président.

“Le raid du FBI était un horrible” abus de pouvoir “”, a tweeté Cruz juste avant le dépôt de mardi. Il a dit “il doit y avoir ‘un ménage complet’ au FBI.”

Il faisait partie de plusieurs législateurs républicains et candidats au Congrès qui collectaient des fonds cette semaine pour leurs plaintes concernant le ministère de la Justice. Le bureau de Cruz n’a pas répondu à une demande de nouveaux commentaires mercredi.

Le sénateur du Texas n’est pas le seul à détourner ses critiques de Trump vers les autorités fédérales qui mènent l’enquête et la perquisition. Le Parti républicain qui défendait autrefois la loi et l’ordre a été divisé par les actions de Trump, certaines dans les tons les plus austères et les plus alarmants.

Immédiatement après la perquisition, les républicains se sont largement ralliés à Trump et ont demandé plus d’informations au ministère de la Justice. Les républicains de la Chambre et du Sénat, ainsi que certains démocrates, ont demandé des auditions et des séances d’information.

Mais à mesure que de nouvelles informations émergent, y compris la publication par le tribunal la semaine dernière de l’affidavit fédéral soutenant la recherche et le dépôt du ministère de la Justice de mardi, il pourrait être plus difficile pour les alliés de Trump de défendre l’ancien président et les actions de son équipe.

Certains partisans républicains de Trump se sont concentrés sur la photographie de documents classifiés inclus comme preuve dans le dossier du ministère de la Justice. Bien que les documents aient été protégés, les critiques ont suggéré que si les informations étaient si secrètes, elles n’auraient pas dû être rendues publiques. “Vous êtes si mauvais à ça”, a tweeté la représentante alliée de Trump, Marjorie Taylor Greene, R-Ga., Adressant ses critiques autant aux démocrates qu’à ceux qui partagent l’image.

Les risques de la rhétorique passionnée contre les forces de l’ordre du pays sont clairs. Une fusillade policière sur un homme qui tentait de pénétrer dans le bureau extérieur du FBI à Cincinnati a montré le danger. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a critiqué ceux qui attaquaient l’agence et a exhorté les agents à être prudents en public.

Avant les élections de mi-mandat, la capacité de Trump à dominer la scène politique est saluée par les républicains de la Chambre qui comptent sur sa présence pour renforcer l’enthousiasme et la participation des électeurs alors qu’ils tentent de reconquérir le contrôle de la majorité. Certains l’ont encouragé à annoncer rapidement sa propre campagne pour se présenter à nouveau à la Maison Blanche.

Les républicains du Sénat, cependant, craignent de plus en plus que Trump détourne l’attention de ce qu’ils préféreraient être un référendum électoral sur la performance du président Joe Biden à la Maison Blanche.

Alors que Biden intensifie ses propres efforts pour aider son parti à conserver le contrôle du Congrès, il se concentre sur les candidats de style Trump dans les rangs républicains, avec un ton plus agressif et un accent sur les risques pour la démocratie qui sont devenus une question motivante pour les démocrates. .

Le représentant démocrate Adam Schiff de Californie, ancien procureur fédéral, a déclaré que le dernier dossier judiciaire était « dévastateur » pour Trump.

“Ce qui est le plus frappant, ce sont les faits décrivant comment l’ancien président et son équipe ont sciemment mis en danger notre sécurité nationale”, a écrit Schiff sur Twitter.

Le membre du Congrès, qui a dirigé la première destitution de Trump, a exhorté le ministère de la Justice à poursuivre son enquête et à “suivre les faits”.

