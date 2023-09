Les Républicains sont confrontés à l’urgence croissante d’arrêter Trump alors qu’ils entament le deuxième débat présidentiel.

SIMI VALLEY, Californie (AP) — Les républicains se réunissent mercredi pour leur deuxième débat présidentiel alors que les principaux rivaux de Donald Trump cherchent à émousser l’élan de l’ancien président, qui est si confiant de traverser les primaires du parti qu’il ne le fera pas encore. partager une scène avec eux.

Sept candidats du GOP seront à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan pour un événement organisé par Fox Business Network. Trump sera dans le Michigan, prononçant un discours aux heures de grande écoute pour tenter de capitaliser sur la grève du syndicat des travailleurs de l’automobile et tenter de faire appel aux syndiqués de base dans un État clé pour les élections générales.

Le débat intervient à un moment critique de la campagne du GOP, moins de quatre mois avant que les caucus de l’Iowa ne lancent officiellement le processus de nomination présidentielle. Pour l’instant, Trump domine le terrain, même s’il est confronté à une série de vulnérabilités, notamment quatre inculpations pénales qui soulèvent la perspective de plusieurs décennies de prison. Ses rivaux manquent de temps pour réduire son avance, ce qui suscite chez certains un sentiment d’urgence de s’en prendre plus directement à l’ancien président devant un public de millions de personnes.

« Ce n’est pas une nomination qui va vous tomber dessus. Vous devez battre les autres candidats et l’un d’eux se trouve être Donald Trump », a déclaré Kevin Madden, stratège républicain et vétéran des campagnes présidentielles de Mitt Romney en 2008 et 2012. « Dans ce débat, il sera intéressant de voir si les gens se rendent compte ou non que le sable passe assez rapidement dans le sablier en ce moment. »

Quelques heures avant le début du débat, le premier groupe de partisans d’une campagne à arriver a brandi des drapeaux de Trump et déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire « Trump, notre dernier espoir pour l’Amérique et le monde », soulignant l’influence continue de l’ancien président lors d’un débat auquel il n’est même pas présent. assister. Trump a également sauté le premier débat le mois dernier à Milwaukee, où les participants se sont affrontés tout en évitant les attaques contre Trump. De toute façon, près de 13 millions de personnes l’ont écouté.

Nikki Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice des Nations Unies, a attiré des foules plus nombreuses et un nouvel intérêt après son premier débat au cours duquel elle a attaqué l’entrepreneur Vivek Ramaswamy sur la politique étrangère et a souligné qu’elle était la seule femme dans ce domaine.

Son équipe a élevé les attentes encore plus haut mercredi soir, déclarant aux donateurs lors d’un récent discours qu’ils étaient « prêts à capitaliser sur l’élan après que Nikki ait quitté la scène ».

« Alors que de plus en plus d’électeurs à travers l’Amérique se connectent pour regarder le deuxième débat, ce sera une excellente occasion d’attirer encore plus de partisans », a écrit Betsy Ankney, directrice de campagne de Haley, dans son courrier électronique.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, espère également une grande soirée, qui sera sur le devant de la scène malgré les récentes difficultés pour devenir la meilleure alternative à Trump dans le domaine. Sa campagne a annoncé qu’il avait également constaté une augmentation de la collecte de fonds après le premier débat, mais une bonne performance mercredi sera probablement nécessaire pour reproduire cette situation.

« Il est trop tard pour obtenir une belle performance », a déclaré Christine Matthews, sondeuse républicaine nationale. « DeSantis est passé du statut d’alternative de premier plan à Trump à celui de l’un des challengers et il sera sous pression pour performer. »

L’ancien vice-président Mike Pence, le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott et Ramaswamy recherchent également des moments d’évasion. Ramaswamy a fréquemment attiré l’attention à Milwaukee, mais a été critiqué par de nombreux candidats qui cherchaient à dénoncer son manque d’expérience politique.

Seront également sur scène le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, et Chris Christie, l’ancien gouverneur du New Jersey, qui a construit sa candidature à la Maison Blanche autour de la critique de Trump.

L’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, n’a pas réussi à se qualifier après avoir participé au premier débat. La campagne de Hutchinson indique qu’il se rendra également au Michigan pour tenir une conférence de presse critiquant Trump.

Avant le débat, de nombreux participants ont rencontré les principaux partisans, donateurs et journalistes pour faire valoir qu’ils sont les mieux placés pour aller de l’avant.

Reed Galen, co-fondateur du Lincoln Project, une organisation fondée par des conservateurs opposés à Trump, a déclaré que même s’il continue de croire que l’ancien président sera finalement le candidat républicain en 2024, le débat de mercredi offre une chance aux autres de rattraper leur retard.

« Il y a des opportunités à venir parce que Trump prend cela pour acquis », a déclaré Galen.

Le site est symbolique étant donné que Reagan a longtemps été une icône républicaine dont les paroles et les moments clés façonnent encore aujourd’hui la politique du GOP. Mais en plus de se battre avec les dirigeants de la bibliothèque Reagan, Trump a remodelé le parti et s’est éloigné des positions politiques traditionnelles du Parti Républicain, notamment une politique étrangère musclée et une opposition à Moscou.

Alors que l’on se souvient de Reagan pour s’être rendu dans un Berlin divisé et avoir appelé le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev à « démolir ce mur », Trump a souvent sympathisé avec le président russe Vladimir Poutine et a récemment déclaré : « J’étais la prunelle de ses yeux ».

Pence, dans un récent discours, a appelé les conservateurs à rejeter le « chant des sirènes du populisme » de Trump. Mais Ramaswamy a attaqué Pence lors du premier débat en déclarant que « ce n’est pas le matin en Amérique » – un renversement du célèbre slogan de campagne de Reagan de 1984 – et en affirmant que les républicains qui ont suivi Reagan étaient en décalage avec un parti dominé par Trump.

« Ce qui est triste, c’est que l’ironie – et je ne sais pas combien de personnes le comprendront – est que Ronald Reagan n’a pas pu obtenir l’investiture républicaine aujourd’hui », a déclaré l’ancienne gouverneure républicaine du New Jersey, Christine Todd Whitman, aujourd’hui élue gouverneure républicaine du New Jersey. faire équipe avec des voix démocrates pour promouvoir le parti centriste Forward. « Il n’est pas assez loin là-bas. »

___

Weissert a rapporté de Washington. L’écrivain d’Associated Press Thomas Beaumont à Des Moines, Iowa, a contribué à ce rapport.

Will Weissert et Steve Peoples, Associated Press