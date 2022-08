Les républicains s’engagent à enquêter sur le raid du FBI sur Trump

Le chef du US House GOP a dénoncé la “politisation armée” des forces de l’ordre après la perquisition du domicile de l’ex-président

Le chef de la minorité américaine Kevin McCarthy (R-Californie) et d’autres législateurs républicains ont condamné l’administration du président Joe Biden pour avoir perquisitionné le domicile de Donald Trump en Floride, avertissant qu’ils enquêteront sur la politisation du ministère de la Justice (DOJ) lorsqu’ils reprendront le contrôle de Congrès.

“Le ministère de la Justice a atteint un état intolérable de politisation militarisée”, McCarthy a dit lundi soir, quelques heures après que des agents du FBI ont exécuté un mandat de perquisition à la résidence de Trump à Mar-a-Lago. «Lorsque les républicains reprendront la Chambre, nous procéderons à une surveillance immédiate de ce département, suivrons les faits et ne négligerons aucun effort. procureur général [Merrick] Garland, conservez vos documents et nettoyez votre agenda.

UN “grand groupe” Des agents du FBI ont fait une descente au domicile de l’ancien président et ont pénétré par effraction dans son coffre-fort, a déclaré Trump lundi. La perquisition aurait été liée à une enquête sur le traitement par Trump de documents classifiés. “Un tel assaut ne pourrait avoir lieu que dans des pays du tiers-monde brisés”, il a dit. “Malheureusement, l’Amérique est maintenant devenue l’un de ces pays – corrompu à un niveau jamais vu auparavant.”

Les républicains du Congrès ont fulminé à propos du raid et ont exigé des explications de Garland et du directeur du FBI, Chris Wray. “Pourquoi Chris Wray et Merrick Garland ne viennent-ils pas devant nous ce vendredi et ne répondent-ils pas à nos questions?” Le représentant Jim Jordan (R-Ohio) a demandé. “S’il est si important de poursuivre le président Trump de cette manière sans précédent, venez répondre à nos questions au sein de la commission judiciaire de la Chambre des représentants.”

La Jordanie a fait valoir que les démocrates avaient utilisé les services de renseignement et les forces de l’ordre pour poursuivre leurs ennemis politiques, comme le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (D-New York), avait averti qu’ils le feraient après l’élection de Trump en 2016. “C’était d’abord l’enquête Mueller, puis c’était la première mise en accusation, puis c’était la deuxième mise en accusation. Et maintenant, c’est le comité du 6 janvier, et rien de tout cela ne fonctionne, alors ils passent à cette étape. Ils font une descente dans la maison d’un président.

Le représentant Mike Turner (R-Ohio), le républicain de premier plan du House Intelligence Committee, a déclaré lundi dans une lettre à Wray que le directeur du FBI devait expliquer aux législateurs la justification de la sécurité nationale pour le raid de Mar-a-Lago. “Dans l’histoire de notre pays, cette action est sans précédent”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’en tant que principal républicain chargé du renseignement, il n’était au courant d’aucune menace présumée pour la sécurité posée par les documents en possession de Trump.

“Je suis exceptionnellement sceptique sur le fait que cela soit autre chose que politiquement motivé”, dit Turner. “Il y a de sérieuses questions sur le raid sans précédent du FBI qui chercherait des documents classifiés dans la résidence de l’ancien président Trump.”

Trump a laissé entendre à plusieurs reprises qu’il se présenterait à la présidence en 2024, mettant en place une revanche potentielle avec Biden. Des critiques, tels que le représentant Matt Gaetz (R-Floride), ont suggéré que le comité d’enquête du 6 janvier sur l’émeute du Capitole américain ait été convoqué pour empêcher Trump de briguer à nouveau des fonctions publiques. Le représentant Scott Perry (R-Pennsylvanie) a qualifié les audiences télévisées du comité de “Procès-spectacle à la soviétique.”

“Le FBI a envoyé des agents de Washington, DC, à Mar-a-Lago dans le seul but de faire avancer la campagne de plusieurs années du bureau pour renverser le président Trump”, Sénateur Marsha Blackburn (R-Tennessee) a déclaré sur Twitter. Elle a appelé le raid “une chasse aux sorcières politique.”

Représentant Lauren Boebert (R-Colorado) a rejoint les appels à une enquête sur le raid du FBI. “Cela ne peut pas attendre” dit-elle. “Nous nous transformons en république bananière à une vitesse record.”