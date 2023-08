Les républicains s’en prennent à Biden les uns aux autres lors du premier débat de la saison électorale de 2024

Les candidats républicains à la présidentielle qui se battent pour être la principale alternative au favori Donald Trump ont ouvert mercredi soir le premier débat des primaires républicaines avec des critiques grand format critiquant la gestion de l’économie par le président américain Joe Biden et ce qu’ils considèrent comme des dépenses gouvernementales excessives.

« Notre pays est en déclin », a déclaré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui occupe la deuxième place derrière Trump mais devant le reste du peloton. « Nous devons inverser la Bidenomics afin que les familles de la classe moyenne aient à nouveau une chance de réussir. »

Alors que l’économie a fait preuve d’une résilience surprenante, défiant les prévisions de récession grâce à un marché du travail robuste, les sondages montrent que de nombreux électeurs – y compris une pluralité de ceux qui ont soutenu le président démocrate Joe Biden en 2020 – estiment que l’économie s’est détériorée au cours de ses trois premières années de mandat dans un contexte persistant. inflation.

À plus de 14 mois des élections, Trump détient une large avance parmi les électeurs républicains dans les sondages d’opinion, malgré ses quatre inculpations pénales.

L’ancien président a plutôt sauté l’événement pour une interview avec Tucker Carlson. Il a déclaré à Carlson : « Est-ce que je reste assis là pendant une heure ou deux, peu importe ce que ça va être, et je me fais harceler par des gens qui ne devraient même pas se présenter à la présidence ? Dois-je faire cela sur un réseau qui ne m’est pas particulièrement convivial ? »

En l’absence de Trump, les candidats républicains, dont l’entrepreneur technologique Vivek Ramaswamy et le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, qui ont connu une hausse dans certains sondages d’État et nationaux ces dernières semaines, cherchaient à supplanter DeSantis en tant qu’alternative la plus plausible à Trump.

« Voulez-vous une réforme progressive ou voulez-vous une révolution ? » » a demandé Ramaswamy, un néophyte politique de 38 ans qui s’est présenté comme un étranger même s’il a été peut-être le plus grand défenseur de Trump parmi les candidats républicains.

Ramaswamy parle pendant que DeSantis écoute pendant le débat. Tous deux tentent d’accroître leur soutien, même s’ils sont tous deux loin derrière le favori Donald Trump. (Morry Gash/Associated Press)

DeSantis sous pression

La pression est la plus grande pour DeSantis qui a annoncé sa campagne en mai en grande pompe, mais a depuis eu du mal à gagner du terrain et se bat maintenant pour conserver son lointain statut de deuxième place.

Étaient également présents sur scène l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, l’ancien vice-président Mike Pence, l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson et le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum.

La foule a hué Christie et Hutchinson lors de leur présentation. Les deux hommes comptent parmi les candidats anti-Trump les plus en vue dans le camp républicain.

Burgum a récemment été hospitalisé après s’être blessé au tendon d’Achille, mais a néanmoins choisi de participer.

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, s’en est pris à Ramaswamy pour son affirmation d’être un étranger. (Morry Gash/Associated Press)

Changement climatique et ChatGPT

Christie s’en est pris à Ramaswamy lors d’une discussion sur le changement climatique, l’accusant de ressembler à un chatbot d’intelligence artificielle après que Ramaswamy ait qualifié les efforts contre l’énergie carbonée de « couverture mouillée sur notre économie ».

« J’en ai déjà assez ce soir d’un gars qui ressemble à ChatGPT debout ici », a déclaré Christie. « La dernière personne à l’un de ces débats qui s’est tenue au milieu de la scène et a dit : ‘Qu’est-ce qu’un gars maigre avec un nom de famille étrange fait ici ?’ était Barack Obama. Et j’ai bien peur que nous ayons affaire au même type d’amateur.

Ramaswamy a répondu : « Faites-moi un câlin comme vous l’avez fait avec Obama », un clin d’œil au président de l’époque qui avait posé sa main sur l’épaule de Christie lors d’une visite après la tempête Sandy. « Et vous m’aiderez à m’élire, tout comme vous l’avez fait avec Obama. »

Haley est intervenue après l’échange fougueux, se distinguant comme la seule femme sur scène. « Je pense que c’est exactement pourquoi Margaret Thatcher a dit : ‘Si vous voulez que quelque chose soit dit, demandez à un homme.’ Si vous voulez que quelque chose soit fait, demandez à une femme », a-t-elle déclaré, reconnaissant que le changement climatique est réel et arguant que pour y remédier, les États-Unis doivent faire pression sur la Chine et l’Inde pour qu’elles réduisent leurs émissions.

Haley a souligné qu’elle était la seule femme dans le domaine, citant Margaret Thatcher, disant : « Si vous voulez que quelque chose soit dit, demandez à un homme. Si vous voulez que quelque chose soit fait, demandez à une femme. (Morry Gash/Associated Press)

Débat sur le droit à l’avortement

Tous les candidats républicains participant au débat se sont déclarés opposés à l’avortement, mais leurs divergences sur les limites à tracer sont devenues évidentes sur scène.

Haley a déclaré qu’il était nécessaire de parvenir à un « consensus » sur l’avortement, notant qu’elle estime qu’il est peu probable qu’une interdiction fédérale soit adoptée tant que 60 sénateurs ne la soutiendront pas. Haley, qui cite souvent ses propres difficultés en matière de fertilité et le fait que son mari a été adopté, affirme que les États-Unis doivent « humaniser le problème et cesser de le diaboliser ».

Pence a contesté sa position, affirmant que « le consensus est le contraire du leadership » sur la question. Pence est le seul candidat majeur à s’être déclaré favorable à une interdiction fédérale de l’avortement à six semaines, avant que de nombreuses femmes sachent qu’elles sont enceintes. Dans une interview accordée à l’Associated Press, Pence est allé encore plus loin, affirmant que l’avortement devrait être interdit même lorsqu’une grossesse n’est pas viable.

DeSantis, qui a promulgué une interdiction de l’avortement de six semaines, a déclaré « vous devez faire ce que vous pensez être juste » lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait des critiques potentielles selon lesquelles une restriction aussi étroite pourrait éventuellement nuire aux candidats républicains aux élections générales.

Trump s’en prend

L’événement aux heures de grande écoute se déroulait à un moment crucial pour le Parti républicain. Trump est le premier favori de la course, ce qui soulève de sérieuses questions quant à savoir si le parti aura une primaire compétitive.

Pourtant, les vulnérabilités de Trump lors d’élections générales sont claires, en particulier après quatre actes d’accusation criminels qui l’accusent d’avoir thésaurisé des documents classifiés, de conspirer pour renverser les élections de 2020 et d’avoir versé de l’argent en cachette à un acteur porno et à d’autres femmes.

Dans son entretien avec Carlson, Trump a attaqué très tôt certains de ses rivaux, qualifiant Hutchinson de « méchant » et le citant comme exemple de quelqu’un qui ne devrait pas être sur la scène du débat, aux côtés de Christie. Christie et Hutchinson ont tous deux critiqué Trump et déclaré qu’il ne devrait pas se présenter à la présidence.

Jeudi, Trump devrait se rendre en Géorgie pour être à nouveau retenu pour des accusations criminelles. Pourtant, la position de Trump dans la primaire n’a fait qu’augmenter à mesure que les accusations se sont multipliées, laissant le parti sur la bonne voie – à moins d’un réalignement étonnant – pour désigner un candidat qui entrerait dans la course contre Biden, un démocrate, dans une position potentiellement faible.

Quelques candidats républicains qui n’ont pas été retenus pour le premier débat présidentiel républicain de 2024 ne cachent pas leur exclusion.

L’homme d’affaires du Michigan Perry Johnson a publié mercredi une copie d’une plainte que sa campagne aurait déposée auprès de la Commission électorale fédérale (FEC) contre l’animateur du débat Fox News et le Comité national républicain. Johnson a affirmé dans un communiqué de presse qu’il avait été exclu de la scène du débat, non pas parce qu’il ne satisfaisait pas aux critères des sondages et des donateurs, mais parce qu’il était « un étranger politique ».

L’animateur de radio conservateur Larry Elder a également déclaré qu’il avait déposé une plainte auprès de la FEC, alléguant que les règles concernant la participation aux débats n’étaient pas appliquées de la même manière à tous les candidats.