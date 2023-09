Les Républicains se sont résignés à être les méchants de l’inévitable paralysie du gouvernement.

POLITICO a rapporté mercredi qu’il y avait eu des discussions en coulisses entre démocrates centristes et républicains sur l’élaboration d’un plan bipartisan visant à maintenir le gouvernement ouvert, mais il n’était absolument pas clair si ou quand ces conversations pourraient donner un résultat.

Il y a peu d’optimisme dans la plupart des milieux quant à un plan de sauvetage de dernière minute. Et les républicains ressentent une vive appréhension à l’idée que leur parti souffre gravement en cas de fermeture.

« Nous sommes toujours blâmés », a déclaré le représentant Mike Simpson (R-Idaho), un appropriateur principal. « Nommez une fois où nous avons fermé le gouvernement et nous n’en sommes pas responsables. »

Les fermetures de gouvernement sont devenues une tradition régulière à Washington en période de contrôle par des partis divisés. Et, dans une certaine mesure, la manière dont les deux parties se préparent à la dernière itération de stase politique est de nature hohum.

Le Bureau de la gestion et du budget a publié publiquement ses orientations, même si plusieurs de ces plans n’ont pas été mis à jour depuis des années. UN plan récemment révisé pour le ministère du Logement et du Développement urbain contient des instructions détaillées sur la façon dont il prévoit de fonctionner pendant une fermeture, y compris les procédures de mise en congé des travailleurs, le maintien de ses systèmes technologiques en fonctionnement et la gestion des relations avec les organisations partenaires.

Bien que les agences aient mis en place des protocoles pour les fermetures, il existe une différence cruciale avec celui-ci : il n’y a aucune bretelle de sortie perceptible en vue. Les dirigeants républicains de la Chambre des représentants ont été incapables d’adopter un projet de loi de financement à court terme face à l’opposition conservatrice. Le président Kevin McCarthy a refusé jusqu’à présent de s’engager dans des pourparlers bipartites, car cela mettrait son marteau en danger. Et même s’il parvient à faire adopter quelque chose avec le seul soutien du Parti républicain, le Sénat, contrôlé par les démocrates, rejetterait certainement le produit final.

Bien que McCarthy et le président Joe Biden aient convenu de hausser les niveaux de dépenses dans les négociations sur le plafond de la dette, une faction de conservateurs a refusé de soutenir un projet de loi de financement sans d’importantes réductions supplémentaires des dépenses. Les progrès sont malheureusement insaisissables, même si certains Républicains pensent qu’ils sont sur le point de s’en prendre au menton.

« Je pense que la majorité au pouvoir, qui préside au moment de la fermeture du gouvernement, portera probablement une grande part de la responsabilité », a déclaré le représentant Steve Womack (R-Ark.). « Et c’est nous qui tenons le marteau… c’est notre travail de diriger le gouvernement. »

Au sein de l’administration Biden, les collaborateurs considèrent une fermeture du gouvernement comme de plus en plus probable, voire totalement inévitable. Et des préparatifs sont en cours pour infliger une certaine pression politique et des souffrances au Parti républicain une fois qu’il aura débuté.

La Maison Blanche a commencé à diffuser des mémos décrivant l’impact sur le terrain des réductions de dépenses recherchées par les conservateurs de la Chambre et à diffuser quotidiennement une fonctionnalité « écran partagé » présentant Biden comme étant concentré sur l’avancement des priorités politiques clés au milieu du chaos au Congrès. Cette opération sera probablement quelque peu modifiée le 1er octobre, l’accent étant davantage mis sur les dommages causés aux personnes et aux programmes du gouvernement fédéral, a déclaré une personne proche du dossier qui a obtenu l’anonymat pour discuter de la planification administrative.

Mais l’objectif final restera le même : canaliser de manière décisive la frustration du public vers les dirigeants du GOP. Sur la Colline, les démocrates avaient déjà commencé à présenter la situation actuelle comme la preuve que les républicains manquaient de sérieux, d’empathie et de logique fondamentale.

« Je pense que le public américain croit fondamentalement que fermer le gouvernement est une chose stupide et coûteuse à faire », a déclaré le représentant Steny Hoyer (Démocrate du Maryland), ancien leader démocrate à la Chambre des représentants. « Quelle chose stupide à faire, sachant très bien que vous allez probablement rembourser les gens qui ne travaillent pas. »

Une fermeture aurait des effets considérables sur les opérations à travers le pays, depuis la perturbation des emplois et des salaires des employés fédéraux, la fermeture de pans importants de l’administration, la fermeture des parcs nationaux et la suspension des projets d’infrastructure. Cela pourrait également avoir des impacts sur diverses initiatives de Biden.

Le Département du Commerce a prévenu qu’il devrait mettre un terme à ses efforts visant à construire des usines de micropuces ; la Commission fédérale des communications cesserait probablement de répondre aux plaintes des consommateurs ; le ministère de la Santé et des Services sociaux devrait devoir mettre au chômage environ 40 pour cent de ses effectifs ; les National Institutes of Health devraient réduire le traitement des subventions ; et si la fermeture durait des semaines, le Plan d’urgence du Président pour la lutte contre le SIDA devrait cesser d’envoyer de l’argent aux bénéficiaires du programme.

De même, les Républicains centristes ne voient pas l’échéance du financement comme un précipice sans conséquences.

« Je pense que nous devrions tout mettre sur le terrain et ne pas nous soucier du nombre de whips », a déclaré le représentant Brian Fitzpatrick (R-Pa.). « J’ai vécu une fermeture du gouvernement en tant qu’agent du FBI. Si je peux témoigner, cela a un impact très direct sur la sécurité nationale. Vos dossiers seront classés parce qu’il y a une lacune dans la couverture d’une enquête. C’est ma vision des fermetures, c’est pourquoi je les déteste.

Pourtant, à mesure que la journée de mercredi avançait, les Républicains se rendaient de plus en plus compte que le train n’était pas seulement en train de dérailler, mais qu’il pourrait bientôt dérailler complètement. « À l’heure actuelle, certains membres ne veulent pas faire partie du processus », a déclaré le représentant Patrick McHenry (RN.C.).

Daniella Diaz, Caitlin Emma, ​​David Lim, Erin Schumaker et Carmen Paun ont contribué à ce rapport.