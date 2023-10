Les républicains se sont moqués du plan de débat du président de Fox News : « Y aura-t-il des roses ? »

Les Républicains de la Chambre ont été moqués en ligne après que Fox News a annoncé qu’elle organiserait un débat télévisé avec les membres du Congrès faisant campagne pour remporter le marteau à la suite de l’éviction du représentant Kevin McCarthy de son poste de président.

Le réseau a annoncé vendredi que son principal présentateur politique, Bret Baier, présenterait une « interview conjointe exclusive » avec deux législateurs qui ont officiellement annoncé leur candidature à la présidence, les représentants Jim Jordan et Steve Scalise, ainsi qu’un troisième membre du Congrès, le représentant Kevin Hern. dont le nom est proposé pour le poste vacant.

Cependant, Hern a déclaré qu’il ne participerait pas peu de temps après l’annonce du débat. Scalise se retirerait également du débat, soulevant la question de savoir si l’événement se poursuivra comme prévu.

Cette annonce intervient quelques jours après que McCarthy a été démis de ses fonctions de président de la Chambre lors d’un vote historique au cours duquel huit résistants républicains et démocrates de la Chambre lui ont retiré le marteau. Jordan, un allié de Trump qui a obtenu le soutien de l’ancien président, et Scalise, le républicain n°2 de la Chambre, ont annoncé leurs campagnes quelques heures après l’éviction de McCarthy mardi.

Mais le projet de retransmettre un débat entre les candidats potentiels, en pré-enregistrement ou en direct, a suscité des critiques de la part des observateurs qui soulignent que le Président n’est pas élu par le public américain, mais par la Chambre des représentants. Semaine d’actualités a contacté Fox News par e-mail pour commenter.

Le représentant Jim Jordan (à gauche) le 9 janvier 2023 à Washington, DC Le représentant Steve Scalise (à droite) le 29 juin 2021 à Washington, DC Fox News a annoncé un débat avec trois législateurs en lice pour être le prochain président de la Chambre.

Getty Images/Anna Moneymaker/Kevin Dietsch



« Un débat télévisé pour le Président ? Est-ce qu’ils incluent aussi de la musique de sortie ? C’est une blague, n’est-ce pas ? » avocat Bradley Moss a écrit sur X, anciennement Twitter.

James Thurber, professeur à l’Université américaine et ancien directeur du Center for Congressional and Presidential Studies, a déclaré : Semaine d’actualités qu’il est extrêmement rare qu’il y ait un forum ouvert sur la sélection d’un président de la Chambre.

Le stratège en relations gouvernementales Liam Donovan a également écrit sur X qu’un débat n’aurait « absolument aucun sens et inverserait le but de la course (et le rôle.) »

« Un bon chef de parti prend la pression pour vous, absorbant les choses impopulaires tout en permettant à la base de se battre un autre jour », a déclaré Donovan. « Leurs constituants sont la conférence, pas la base ; orienter le processus de sélection vers les médias conservateurs les rend encore moins sensibles à ce qui compte. »

Faisant référence aux roses distribuées aux candidats lors de l’émission de télé-réalité Le célibataire, un utilisateur X plaisanté» Ah, c’est comme la version politique d’une émission de télé-réalité, mais sans le drame des questions de presse en direct. Y aura-t-il des roses distribuées à la fin ? «

Parce que les Républicains de la Chambre restent divisés et bloqués sur qui devrait diriger – comme le démontre la motion d’annulation de cette semaine et le vote qui en a résulté évinçant McCarthy – Thurber a déclaré qu’il était probable qu’un débat télévisé serait préjudiciable au GOP.

« Ils révéleront encore une fois leur manque de consensus et leur manque de capacité à gouverner », a déclaré Thurber. « Parfois, plus de soleil entraîne des coups de soleil. »

Ian Ostrander, professeur de sciences politiques à l’Université d’État du Michigan, partage cet avis : « Faire pression publiquement en faveur de cette position dans le cadre d’un débat pourrait attirer davantage l’attention sur le désarroi et les tensions parmi les Républicains de la Chambre. »

« On pourrait affirmer que déplacer la course à la présidence dans la sphère publique réduit l’autonomie des membres de la Chambre dans leur choix de la manière dont ils se gouvernent », a déclaré Ostrander. Semaine d’actualités. « Créer un précédent dans lequel les candidats débattent publiquement pour le poste pourrait conduire à des présidents choisis sur la base de qualités qui les aident à bien performer dans les débats plutôt qu’à diriger une fois au pouvoir. »

Melanie Zanona de CNN a rapporté vendredi que l’annonce de Fox avait déjà provoqué la colère de certains membres de la conférence du Parti Républicain, qui ont qualifié de « folie » la possibilité d’un débat télévisé entre les Présidents et ont exprimé leur inquiétude quant au fait que cela transformerait la course en « cirque ».

« Des républicains de plusieurs chambres me disent qu’ils sont furieux de la décision des candidats à la présidence de participer à un débat télévisé avec l’animateur de Fox News, Bret Baier, du Capitole lundi, et plusieurs d’entre eux ont déjà fait part de ces frustrations aux candidats à la présidence », Zanona a tweeté.

Les utilisateurs des réseaux sociaux se sont rapidement rassemblés pour se moquer de la nouvelle, répondant aux reportages de Zanona avec des commentaires tels que « la soirée conçue pour la télévision » et « MISE À JOUR : les candidats organiseront un bras de fer pour décider du vainqueur ».

« Entre Trump et FOX, le parti républicain s’est littéralement transformé en une série de télé-réalité », a déclaré un troisième utilisateur.

Le contrecoup d’un débat télévisé semble avoir influencé Hern, qui a déclaré que même si sa candidature à la présidence n’était pas confirmée, il ne laisserait pas la politique interne du parti républicain se dérouler à la vue du public.

« Je n’ai pas encore pris de décision quant à ma candidature à la présidence, mais je suis sûr d’une chose. Je ne participerai pas au débat télévisé », a-t-il tweeté. « Nous devons prendre cette décision en tant que conférence, pas à la télévision. La conférence républicaine a besoin d’une discussion familiale. »