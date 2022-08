Les républicains se rassemblent autour de Trump après la perquisition du FBI dans son domaine

Pendant une grande partie de l’année, de petites fissures dans le soutien politique de Donald Trump se sont creusées.

Les électeurs primaires républicains mécontents ont commencé à envisager de nouvelles perspectives présidentielles. Les donateurs du GOP ont été aux prises avec des révélations dommageables découvertes par le comité du 6 janvier. Plusieurs chefs de parti ont envisagé de défier Trump pour la nomination du parti en 2024.

Mais après que le FBI a exécuté un mandat de perquisition dans son domaine de Floride, le Parti républicain s’est rapidement unifié derrière l’ancien président.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui représente probablement le principal challenger potentiel le plus fort de Trump, a décrit l’administration Biden comme un “régime” et a qualifié la recherche de Mar-a-Lago de lundi de documents classifiés mal pris “une autre escalade dans la militarisation des agences fédérales contre le régime. opposants politiques ».

La poussée du GOP pour dépeindre Trump comme la victime d’un ministère de la Justice politisé a ignoré l’inconduite criminelle potentielle qui justifiait la recherche aux yeux d’un juge fédéral. Il a négligé le rôle de Trump dans l’embauche du directeur du FBI désormais vilipendé, Chris Wray, qui a également été haut fonctionnaire dans un ministère de la Justice dirigé par les républicains. La Maison Blanche Biden, quant à elle, a déclaré qu’elle n’avait aucune connaissance préalable de la recherche.

Mais la défense robuste sert de nouveau rappel de l’emprise durable de l’ancien président sur le GOP, motivée par une capacité à utiliser un sentiment de grief parmi de nombreux électeurs républicains envers le gouvernement et d’autres institutions. Trump a puisé dans cette animosité pour surmonter deux destitutions et les retombées d’une insurrection. Ses alliés ont déclaré mardi que la recherche du FBI ne ferait que renforcer à nouveau sa position.

“Trump vient de remporter la primaire de 2024”, a déclaré le commentateur pro-Trump Jack Posobiec.

La recherche du FBI a également semblé déclencher un changement parmi les conseillers de Trump, qui l’avaient exhorté en privé à attendre après les élections de mi-mandat pour annoncer son intention de briguer à nouveau la présidence. Du coup, certains de ces mêmes conseillers l’exhortaient à lancer sa campagne avant les élections de novembre.

Trump a alimenté de telles spéculations dans les heures qui ont suivi la perquisition en publiant une vidéo de style campagne sur les réseaux sociaux. “Le meilleur reste à venir”, a-t-il déclaré.

Il a poursuivi avec un appel de fonds, le rendant personnel en déclarant “il est important que vous sachiez que ce n’est pas seulement ma maison qui a été violée – c’était la maison de tous les patriotes américains pour lesquels je me suis battu.”

À Columbia, en Caroline du Sud, le sénateur Lindsey Graham a déclaré qu’il avait parlé avec Trump et qu’il était sûr qu’une autre campagne se préparait.

“Une chose que je peux vous dire”, a déclaré Graham. «Je croyais qu’il allait courir avant. Je suis plus fort dans ma conviction maintenant.

Alors que les républicains se sont ralliés à Trump, les démocrates ont repoussé les allégations d’ingérence politique du GOP, sans preuves. Certains ont accusé le GOP de s’écarter de son engagement de longue date envers «la loi et l’ordre».

“Le directeur du FBI a été nommé par Donald Trump”, a déclaré la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.

Lorsqu’on lui a demandé si le raid pourrait blesser les démocrates lors des élections de novembre, elle a répondu: «Vous parlez de si le ministère de la Justice décide d’avoir un mandat pour entrer parce qu’il soupçonne que quelque chose est justifié, cela aura un impact sur l’élection? Non non Non Non Non.”

Certains des critiques républicains les plus virulents de Trump hésitaient encore à embrasser l’ancien président. Et il n’était pas clair comment les électeurs républicains de base et les indépendants frustrés par le leadership controversé de Trump pourraient être émus par les nouveaux développements.

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, ancien procureur fédéral et l’un des nombreux républicains envisageant une candidature à la présidentielle de 2024, a noté mardi qu’un juge fédéral devait approuver le mandat.

“L’ancien président est présumé innocent”, a déclaré Christie dans une interview. “D’un autre côté, nous ne pouvons pas immédiatement contester les motivations des procureurs simplement parce qu’ils sont d’un autre parti politique.”

« C’est une action extraordinaire. Et il vaut mieux qu’il y ait des faits assez extraordinaires pour le sous-tendre. S’il y en a, ils ont parfaitement le droit de le faire.

Et certains autres responsables républicains semblaient exprimer des inquiétudes persistantes à propos de Trump en refusant de peser du tout.

La liste relativement courte des dirigeants du GOP qui sont restés silencieux mardi après-midi était dirigée par le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, qui a encouragé en privé son parti à dépasser Trump. Le républicain du Kentucky a refusé de réagir lorsqu’on lui a demandé de peser lors d’un arrêt dans son État d’origine, qui est sous le choc de tempêtes dévastatrices.

“Je suis ici aujourd’hui pour parler de l’inondation et de la récupération après l’inondation”, a déclaré McConnell.

Mais l’écrasante majorité – du leader républicain de la Chambre Kevin McCarthy à DeSantis, a accusé l’administration Biden d’avoir «armé» le ministère de la Justice et a ignoré tout acte répréhensible potentiel de Trump.

“Le GOP embrasse désormais pleinement l’idée que Trump devrait, en effet, être au-dessus de la loi, et que Trump 2.0 sera un feu de joie de vengeance”, a écrit le commentateur républicain Charlie Sykes, un critique fréquent de Trump.

L’ancien vice-président Mike Pence, qui se prépare pour sa propre campagne présidentielle, a déclaré qu’il partageait “les profondes inquiétudes de millions d’Américains” concernant la perquisition de la résidence privée de Trump.

Il s’est cependant abstenu d’attaquer le FBI. Au lieu de cela, il a déclaré que le procureur général Merrick Garland devrait “rendre un compte rendu complet au peuple américain des raisons pour lesquelles cette mesure a été prise et qu’il doit le faire immédiatement”.

Les sénateurs républicains Tom Cotton de l’Arkansas et Josh Hawley du Missouri ont agressivement condamné le ministère de la Justice au nom de Trump.

Hawley a qualifié la perquisition “d’assaut sans précédent contre les normes démocratiques et l’état de droit”. Il a appelé à la démission ou à la destitution de Garland et à la destitution du directeur du FBI, Wray.

Cotton a déclaré que Garland avait «armé» le ministère de la Justice contre ses ennemis politiques. “Il y aura des conséquences à cela”, a-t-il prévenu.

Également de l’Arkansas, le gouverneur Asa Hutchinson, encore un autre républicain pesant une course de 2024, a qualifié la recherche de “sans précédent et alarmante”. Mais comme Pence, il a ajouté: “Nous devons voir l’affidavit de la cause probable avant de porter un jugement.”

La recherche a intensifié l’enquête de plusieurs mois sur la façon dont des documents classifiés se sont retrouvés dans des boîtes de dossiers de la Maison Blanche situés à Mar-a-Lago plus tôt cette année. Un grand jury distinct enquête sur les efforts de Trump et de ses alliés pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Fin juin, bien avant le dernier développement, 48% des adultes américains ont déclaré que Trump devrait être accusé d’un crime pour son rôle dans l’attaque du 6 janvier contre le Capitole, selon un sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Recherche d’Affaires.

Les opinions sur la responsabilité pénale de Trump se sont effondrées de manière prévisible selon les partis, 86% des démocrates et 10% des républicains affirmant que Trump devrait être inculpé. Pourtant, le fait que près de la moitié du pays pense qu’il devrait être poursuivi représente une position remarquable pour l’ancien président, soulignant les difficultés qu’il pourrait rencontrer lors d’une autre course à la Maison Blanche.

L’ancien conseiller de Trump, Sam Nunberg, a déclaré que la recherche du FBI de lundi renforcerait presque certainement la position de Trump parmi les électeurs primaires républicains, en particulier les républicains qui avaient commencé à se pencher vers DeSantis ou un autre nouveau visage. Mais si Trump est finalement inculpé pour un crime fédéral lié à la recherche, comme Nunberg l’a dit, la capacité de l’ancien président à gagner un groupe plus large d’électeurs lors des élections générales de 2024 pourrait en prendre un coup dur.

“Malgré les fantasmes de tout le monde, de Sean Hannity à Steve Bannon, je peux vous promettre que quelqu’un mis en accusation ne sera pas élu président des États-Unis”, a déclaré Nunberg.

Mais mardi, au moins, le Parti républicain était carrément derrière Trump, son chef incontesté.

L’un des partisans les plus virulents de Trump au Congrès, la représentante Marjorie Taylor Greene de Géorgie, a presque semblé remercier le ministère de la Justice d’avoir réuni son parti.

“J’ai beaucoup parlé de la guerre civile dans le GOP et je m’y penche parce que l’Amérique a besoin de républicains intrépides et efficaces pour enfin mettre l’Amérique d’abord”, a-t-elle tweeté. “Le raid tyrannique du FBI d’hier soir sur MAR nous unifie d’une manière que je n’ai jamais vue.”

—Steve Peoples, Associated Press

