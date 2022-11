Les républicains se rapprochent de la majorité à la Chambre des États-Unis, mais le résultat du Sénat n’est toujours pas clair

Les républicains se sont rapprochés d’une faible majorité à la Chambre mercredi, tandis que le contrôle du Sénat reposait sur quelques courses serrées lors d’une élection de mi-mandat qui a défié les attentes de victoires radicales des conservateurs motivées par la frustration suscitée par l’inflation et le leadership du président Joe Biden.

L’un ou l’autre des partis pourrait obtenir une majorité au Sénat avec des victoires au Nevada et en Arizona – où les courses étaient trop tôt pour être annoncées. Mais il y avait une forte possibilité que, pour la deuxième fois en deux ans, la majorité au Sénat se solde par un second tour en Géorgie le mois prochain, le sénateur démocrate Raphael Warnock et Herschel Walker n’ayant pas obtenu suffisamment de voix pour l’emporter.

À la Chambre, mercredi soir, les républicains étaient à moins d’une douzaine de sièges sur les 218 nécessaires pour prendre le contrôle, tandis que les démocrates gardaient des sièges dans les districts de la Virginie à la Pennsylvanie en passant par le Kansas et de nombreux concours de la côte ouest étaient encore trop tôt pour appeler. Dans une victoire particulièrement symbolique pour le GOP, Sean Patrick Maloney de New York, le chef de campagne démocrate de la Chambre, a perdu sa candidature pour un sixième mandat.

Le contrôle du Congrès décidera du déroulement des deux prochaines années du mandat de Biden et s’il est en mesure de réaliser davantage de son programme ou s’il le verra bloqué par une nouvelle majorité du GOP.

Les républicains sont susceptibles de lancer une série d’enquêtes sur Biden, sa famille et son administration s’ils prennent le pouvoir, tandis qu’une prise de contrôle du Sénat par le GOP entraverait la capacité du président à nommer des juges.

« Indépendamment de ce que montrera le décompte final de ces élections, et il y a encore des décomptes en cours, je suis prêt à travailler avec mes collègues républicains », a déclaré Biden mercredi dans ses premières remarques publiques depuis la fermeture des bureaux de vote.

“Le peuple américain a clairement indiqué, je pense, qu’il s’attend à ce que les républicains soient également prêts à travailler avec moi.”

1ère élection majeure depuis l’attaque du Capitole

Il s’agissait de la première grande élection nationale depuis l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain, et les émotions étaient vives.

La récente agression violente contre le mari de la présidente Nancy Pelosi en a stupéfait beaucoup, et les forces de l’ordre fédérales ont mis en garde contre des menaces accrues à l’échelle nationale. Le parti de Biden s’est efforcé de conserver les marges les plus ténues.

REGARDER | Un stratège républicain accuse “l’extrémisme”: “Le GOP doit se ressaisir”, déclare un stratège conservateur Le stratège conservateur Chip Felkel donne un aperçu des élections de mi-mandat aux États-Unis alors que la “vague rouge” républicaine ne s’est pas matérialisée, ce qu’il attribue à de nombreux candidats du GOP qui penchent vers “l’extrémisme”.

Même avec une faible majorité, les républicains pourraient apporter une nouvelle intensité à Capitol Hill avec des promesses de mettre fin aux plans les plus ambitieux de Biden, de renforcer la surveillance du Congrès et de lancer des enquêtes exténuantes – même la destitution potentielle du président.

Le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, qui est en passe de devenir président si son parti prend le contrôle, a juré de remporter la majorité alors qu’il s’adressait à une foule de partisans bien après minuit à Washington.

“Nous élargissons cette fête”, a déclaré McCarthy, appelant les courses gagnées jusqu’à présent. “Le peuple américain est prêt pour une majorité qui offrira une nouvelle direction qui remettra l’Amérique sur les rails.”

Mais l’ambiance parmi les républicains était tendue, car les démocrates ont obtenu des résultats surprenants dans des endroits que les républicains s’attendaient à revendiquer comme les leurs.

“Alors que de nombreuses courses restent trop proches pour être annoncées, il est clair que les membres et candidats démocrates de la Chambre dépassent largement les attentes”, a déclaré la présidente de la Chambre démocrate, Nancy Pelosi, dans un communiqué. “Alors que les États continuent de compiler les résultats finaux, chaque vote doit être compté comme exprimé.”

Les 435 sièges de la Chambre et un tiers du Sénat étaient en cours de décision. Si les nouveaux arrivants républicains aident le parti à prendre le contrôle de la Chambre, et peut-être du Sénat, le résultat posera de nouveaux défis pour la capacité du Congrès à gouverner, surtout si les marges sont serrées.

Les républicains approchent de la majorité à la Chambre

Dans la course à la Maison, le champ de bataille de Virginie a fourni un instantané.

La sénatrice républicaine Jen Kiggans, ancienne pilote d’hélicoptère de la marine, a battu la représentante démocrate Elaine Luria, une ancienne commandante de la marine qui avait vanté son travail au sein du comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier.

Le bâtiment du Capitole américain est illuminé par le soleil levant à Washington, mercredi, au lendemain des élections de mi-mandat aux États-Unis (Samuel Corum/Getty Images)

Mais ailleurs, la représentante démocrate Abigail Spanberger a prévalu sur Yesli Vega, soutenu par Trump, dans un district de banlieue de Virginie que les républicains espéraient renverser. Et les démocrates ont occupé des sièges à la Chambre dans le Rhode Island, l’Ohio, le Kansas et le New Hampshire que les républicains voulaient, et ils en ont renversé certains, y compris un district de banlieue de l’Illinois, des républicains.

Pourtant, les républicains accumulaient lentement certains des cinq sièges nécessaires pour atteindre une majorité de 218 sièges à la Chambre.

Ils ont décroché un siège dans la région de Nashville longtemps détenu par les démocrates. Et dans un exemple dramatique de l’environnement politique difficile pour les démocrates, le président de campagne du parti à la Chambre, le représentant Sean Patrick Maloney, a perdu sa course contre le législateur républicain de l’État Mike Lawler dans la vallée de l’Hudson à New York.

“Je vais le faire de la bonne manière, et la bonne chose à faire est de dire que l’autre a gagné, de lui souhaiter bonne chance et de lui promettre mon soutien, et c’est ce que je fais”, a déclaré Maloney lors d’une conférence de presse. Mercredi peu de temps avant que l’Associated Press n’appelle la course.

Dans le même temps, Maloney a exprimé son optimisme quant aux résultats démocrates dans l’ensemble : “Hier soir, les démocrates de la Chambre ont tenu bon”, a-t-il déclaré.

Les républicains avaient cherché à faire des percées dans la Nouvelle-Angleterre libérale, mais ont été exclus des concours de la Chambre, une course du Maine devant encore être déterminée par le vote par choix classé.

Le contrôle du Sénat se résumera à des courses en Géorgie, au Nevada et en Arizona qui étaient encore trop proches pour être appelées, les démocrates défendant des sièges dans toutes celles-ci.

Il est possible que le contrôle du Sénat soit déterminé par un second tour le 6 décembre en Géorgie. L’Associated Press a rapporté mercredi après-midi que le démocrate Raphael Warnock et le républicain Herschel Walker se qualifieraient pour le second tour dans l’État, après qu’aucun des deux n’ait atteint la majorité aux élections générales requise par la loi de l’État.

Mercredi midi, le républicain Ron Johnson a officiellement conservé son siège dans le Wisconsin. Alors que la course de l’Alaska est encore indéterminée, les deux meilleurs candidats sont républicains – la titulaire Lisa Murkowski et Kelly Tshibaka, soutenue par Trump.

Le démocrate Raphael Warnock, à gauche, et le challenger républicain Herschel Walker se disputent un siège en Géorgie qui pourrait déterminer le contrôle du Sénat américain. Ils s’affronteront lors d’un second tour le 6 décembre. (Ben Gray/La Presse canadienne, Megan Varner/Associated Press)

Dans les nouvelles les plus encourageantes pour le Parti démocrate, John Fetterman a renversé un siège au Sénat en Pennsylvanie qui est la clé des espoirs du parti de garder le contrôle de la chambre. Il remplace le républicain sortant Pat Toomey.

L’AP a appelé la course pour Fetterman, un démocrate qui était dans une compétition serrée avec la personnalité de la télévision Mehmet Oz, tôt mercredi matin. Dans un discours de victoire avant l’appel de la course, Fetterman a fait un signe de tête à l’AVC qu’il a subi plus tôt cette année : “Les soins de santé sont un droit fondamental et cela m’a sauvé la vie, et tout devrait être là pour vous si jamais vous en avez besoin”, a-t-il déclaré. .

REGARDER | Fetterman surmonte Oz : John Fetterman bat le Dr Oz dans la course au Sénat de Pennsylvanie Le lieutenant-gouverneur John Fetterman, un démocrate, a remporté une course serrée contre le Dr Mehmet Oz, le célèbre médecin qui a été approuvé par Donald Trump pour le siège ouvert au Sénat de Pennsylvanie.

Dans un autre poste vacant dans l’Ohio, Hillbilly Élégie L’auteur et capital-risqueur JD Vance a battu le membre du Congrès démocrate Tim Ryan pour conserver le siège républicain de son prédécesseur Rob Portman.

Mais pour la plupart au Sénat, il s’agissait de titulaires qui retardaient les contestations. Le républicain Marco Rubio a repoussé l’ancienne députée Val Demings en Floride, tandis que la démocrate Maggie Hassan a écarté Don Bolduc soutenu par Trump dans le New Hampshire, et le démocrate du Colorado Michael Bennet a conservé son siège face au républicain Joe O’Dea, qui était considéré comme un formidable challenger dans l’État libéral en raison de son soutien au droit à l’avortement.

L’histoire faite dans les courses de gouverneur

Les démocrates ont également réussi dans les courses des gouverneurs, gagnant dans le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie – des champs de bataille essentiels à la victoire de Biden en 2020 sur Trump. Mais les républicains ont conservé les manoirs des gouverneurs en Floride, au Texas et en Géorgie, un autre État du champ de bataille que Biden a remporté de justesse il y a deux ans.

Les courses d’État en Arizona étaient étroitement surveillées. La candidate républicaine Kari Lake, ancienne présentatrice de la télévision locale, a nié les résultats des élections de 2020 pour Biden, tout comme le secrétaire d’État du parti, Mark Finchem. Katie Hobbs, qui a choisi de ne pas débattre de Lake lors de la campagne, était la candidate démocrate dans la course pour remplacer l’actuel gouverneur Doug Ducey.

En Pennsylvanie, le procureur général démocrate Josh Shapiro a battu le républicain Doug Mastriano pour garder le poste de gouverneur d’un État clé du champ de bataille présidentiel bleu. La victoire de Shapiro a repoussé un négationniste qui, selon certains, ne certifierait pas une victoire présidentielle démocrate dans l’État en 2024.

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, et le gouverneur du Texas, Greg Abbott, deux futurs candidats républicains à la présidence, ont battu les adversaires démocrates pour être réélus dans les deux plus grands États rouges du pays. Pour le démocrate Beto O’Rourke, qui a perdu contre Abbott, il s’agissait de sa troisième campagne ratée depuis 2018.

Le gouverneur républicain sortant de Floride, Ron DeSantis, vu avec sa femme Casey DeSantis, s’adresse à des partisans lors d’une soirée électorale à Tampa, en Floride. DeSantis pourrait annoncer l’année prochaine une candidature à l’investiture républicaine pour la présidence. (Rebecca Blackwell/Associated Press)

DeSantis a remporté son deuxième mandat alors qu’il était considéré comme une alternative primaire républicaine potentielle à Trump si le gouverneur se lançait dans la course à la Maison Blanche en 2024, comme on s’y attend généralement.

L’Arkansas, le Massachusetts et le Maryland ont également connu des premières historiques : la démocrate Maura Healey est devenue la première femme élue gouverneur du Massachusetts et le premier gouverneur ouvertement lesbienne de tous les États, et le démocrate Wes Moore est devenu le premier gouverneur noir du Maryland.

La républicaine de l’Arkansas Sarah Huckabee Sanders et la démocrate de New York Kathy Hochul sont devenues les premières femmes élues gouverneurs dans leurs États respectifs.

Aucun problème généralisé avec les bulletins de vote, les longues files d’attente ou l’intimidation des électeurs n’a été signalé tout au long de la journée de vote, bien qu’il y ait eu des ratés à certains endroits, ce qui est typique de tout jour d’élection.