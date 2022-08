Les républicains se rallient à Trump, qui reprend son rôle préféré : victime

Encore une fois, c’était M. Trump qui dominait l’actualité.

Fox News a rapporté de manière agressive la recherche, avec des prises de vue aériennes d’au-dessus de Mar-a-Lago et de multiples entretiens avec des membres de la famille Trump, y compris son fils Eric et sa belle-fille, Lara, et d’anciens responsables de l’administration, tels que Stephen Miller, son conseiller politique en chef, et Stephen K. Bannon, stratège en chef.



“Un jour sombre pour notre république”, a déclaré Sean Hannity, un animateur de Fox News, pour ouvrir son émission aux heures de grande écoute lundi soir. “Le ministère de la Justice, l’État de droit, ce qui semble être un dépassement potentiellement choquant – nous le saurons en temps voulu – qui aura de graves ramifications potentiellement pendant de très nombreuses années à venir.”

Alors que les médias de droite amplifiaient la fureur dirigée contre l’administration Biden, la large démonstration d’unité était le dernier signe de la réorganisation exhaustive par M. Trump du Parti républicain, qu’il a largement transformé en un véhicule promotionnel pour sa propre marque politique. .

L’importance de l’intense loyauté qu’il a exigée des républicains s’est reflétée dans les calculs de M. Trump mardi selon lesquels une perquisition de son domicile par des enquêteurs fédéraux aurait des répercussions positives au sein de son parti. Rencontre avec des conseillers mardi, M. Trump a été irrité par la recherche du FBI mais a insisté sur le fait que cela l’aiderait politiquement, selon l’un d’eux. Pourtant, il a rejeté une poussée de certains de ses conseillers pour retourner à Mar-a-Lago et annoncer immédiatement une nouvelle campagne présidentielle, selon deux personnes proches des discussions.

D’autres alliés de M. Trump ont plaidé pour un effort “Draft Trump”, une idée que le sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud avait lancée peu de temps après le départ de M. Trump, a déclaré une personne proche des discussions.

M. Trump envisage une troisième offre de plus en plus probable pour la Maison Blanche, qui pourrait faire l’objet d’une annonce inhabituellement précoce en partie pour tenter de se protéger d’un flux de révélations préjudiciables provenant d’enquêtes sur ses actions avant et après les élections de 2020.