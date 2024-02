Les Républicains se laissent prendre à 4 mythes sur l’Ukraine

Voici donc quatre mythes sur l’Ukraine que vous avez peut-être entendus, et certaines des raisons pour lesquelles ils sont faux.

Premier mythe : l’Ukraine ne peut pas gagner

Commençons par le plus important, le mythe selon lequel le soutien américain alimenterait une guerre sans fin sans possibilité de victoire ukrainienne.

L’Ukraine a réalisé une performance héroïque et réussie. Elle a reconquis de vastes pans de territoire conquis par la Russie à partir de février 2022. Il ne faut pas nous surprendre si les 18 % restants sont les plus difficiles à récupérer. Si l’Occident avait fourni à l’Ukraine les armes que les dirigeants du pays avaient demandées dès le début – depuis les systèmes de défense antimissile et les missiles à longue portée jusqu’aux avions de combat et aux chars – cette guerre pourrait être bien différente.

L’armée ukrainienne a fait preuve de créativité sous le feu des critiques, en trouvant des moyens de contre-attaquer qui ont surpris l’ennemi. La tant vantée flotte russe de la mer Noire a pour l’essentiel été forcée de quitter Sébastopol, l’Ukraine affirmant avoir désactivé un tiers des navires russes, permettant ainsi la reprise des exportations via la mer Noire. L’Ukraine a également infligé d’énormes pertes à l’armée russe, réduisant de moitié ses capacités conventionnelles, selon

estimations du chef de la défense britannique et du

Directeur américain du renseignement central. Selon

Service de renseignement extérieur d’Estonie, la Russie a perdu 8 300 véhicules blindés de combat en Ukraine ; cela comprend 2 600 chars, 5 100 véhicules blindés de transport de troupes et 600 unités d’artillerie automotrices. Cet équipement prend du temps à remplacer. En outre, l’Ukraine a dénoncé le bluff nucléaire de la Russie en lançant des frappes profondes contre des cibles infrastructurelles clés en Russie, sans encourir de réponse nucléaire.

Les pertes en personnel russe approchent les 400 000 morts et blessés. C’est une erreur de

supposer qu’il n’y a pas de point de rupture pour les Russes envoyés au front qui sont essentiellement de la chair à canon. Certains signes indiquent déjà que la Russie aura des difficultés avec

une nouvelle vague de mobilisation.

Une grande partie de cela a été réalisée grâce à l’aide de l’Occident. Le soutien américain à l’Ukraine représente moins de 4 % du budget annuel du Pentagone et pourtant, le retour sur investissement pour le peuple ukrainien et pour nous a largement porté ses fruits. Sans dépenser un seul soldat américain, nous avons réduit le potentiel militaire de la Russie, adversaire que le

Stratégie de défense nationale de 2022 décrit comme une menace « aiguë » pour les États-Unis.

Bien sûr, il serait utile que l’administration Biden définisse plus clairement l’objectif d’une victoire ukrainienne au lieu de l’objectif nébuleux actuel du « aussi longtemps qu’il le faudra ». Mais nous sommes d’accord sur le fait que la meilleure stratégie pour les États-Unis devrait être la victoire de l’Ukraine et la défaite de la Russie : chasser tous les soldats d’occupation russes du territoire ukrainien, tenir la Russie pour responsable des crimes de guerre qu’elle a commis et saisir les avoirs russes gelés pour aider à couvrir le coût de la guerre. la destruction causée par Poutine.

Si nous n’avons rien appris d’autre de la première invasion à grande échelle il y a deux ans, c’est que nous ne devons pas sous-estimer la capacité, le courage et la détermination des Ukrainiens à gagner, ni surestimer les prouesses militaires et la virtuosité opérationnelle des Russes. Malgré deux années très difficiles et douloureuses, les Ukrainiens

de grandes majorités croient qu’ils peuvent remporter la victoire. À ce stade, le principal facteur déterminant si l’Ukraine gagne ou perd est l’aide de l’Occident et, en particulier, des États-Unis. Si « l’Ukraine est laissée seule », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de la conférence de Munich sur la sécurité, « la Russie nous détruira ».

Deuxième mythe : il est temps d’établir un cessez-le-feu

Le mythe de la « guerre sans fin » alimente un autre mythe, selon lequel le moment est venu de parvenir à un cessez-le-feu ou à un armistice.

Rapports récents et l’entretien de Tucker Carlson avec Poutine suggèrent que la Russie est intéressée par les négociations. Ces histoires sont démenties par les actions russes sur le terrain, notamment l’exécution apparente de prisonniers de guerre ukrainiens blessés à Avdiivka et les bombardements et meurtres continus de civils ukrainiens, les atrocités commises

démenti par les responsables russes.

Personne ne veut que cette guerre se termine plus tôt que les Ukrainiens – après tout, ce sont eux qui mènent les combats. Mais les Ukrainiens rejettent les compromis territoriaux et les négociations avec la Russie parce qu’ils savent que

Poutine a un long palmarès ne respectant jamais les accords qu’il signe. Les Ukrainiens libres ne veulent pas non plus envoyer des millions de leurs concitoyens vivant dans les zones occupées sous le contrôle répressif de la Russie. Eux et le monde ont été témoins, de Bucha à Marioupol, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, voire du génocide, qui frappent les Ukrainiens sous contrôle russe.

Un cessez-le-feu donnerait à Poutine le temps de reconstituer ses forces considérablement réduites afin de pouvoir menacer à nouveau l’Ukraine, et éventuellement d’autres pays. Cela exposerait les États-Unis comme étant faibles et peu fiables, manquant de la volonté et de la capacité de soutenir une campagne d’assistance qui, rappelons-le, n’implique pas d’envoyer nos troupes en danger. Et cela encouragerait les mauvais acteurs ailleurs dans le monde qui verraient, tout comme lors du retrait imprudent d’Afghanistan en 2021, des États-Unis en retraite et une chasse ouverte aux cibles de leur agression.

En tant que chancelier allemand

Olaf Scholz a récemment écrit« La tentative brutale de la Russie de voler des territoires par la force pourrait servir de modèle à d’autres dirigeants autoritaires du monde entier. Un plus grand nombre de pays courraient le risque de devenir la proie d’un prédateur proche. Des évaluations récentes des services de renseignement danois et estoniens estiment que la Russie se prépare à permettre des attaques contre les membres de l’OTAN au cours des cinq prochaines années. Il ne s’agit pas d’une menace théorique.

Troisième mythe : l’Ukraine est désespérément corrompue

Ensuite, il y a le mythe selon lequel l’Ukraine est un pays corrompu dirigé par des néo-nazis et que, par conséquent, aider l’Ukraine revient à gaspiller de l’argent.

En 2019, les Ukrainiens ont élu haut la main le premier président juif du pays, Zelenskyy, après avoir eu auparavant un Premier ministre juif. Les pays qui élisent des Juifs comme dirigeants suprêmes ne sont certainement pas des « nazis ». En fait, selon un

Enquête de la Ligue Anti-DiffamationL’Ukraine a connu une baisse significative des attitudes antisémites ces dernières années.

La corruption sévit en Ukraine, comme dans le reste de l’ex-Union soviétique, depuis des décennies, mais Zelensky a été élu grâce à une campagne anti-corruption. Même si son manque de progrès sur ce front a suscité un certain mécontentement avant février 2022, lui et son gouvernement ont réprimé de manière significative les allégations de corruption. Peut-être plus important encore, la tolérance à l’égard de la corruption parmi les Ukrainiens après l’invasion à grande échelle

a considérablement diminué. Le processus de lutte contre la corruption a débuté il y a 20 ans, mais il a connu des rebondissements. Mais l’invasion à grande échelle de Poutine a changé la donne et a engendré une tolérance zéro pour un tel comportement.

Malgré les plaintes fréquentes des membres du Congrès, il existe en réalité des mécanismes de contrôle plus stricts de l’aide américaine à l’Ukraine que presque partout ailleurs dans le monde. Les oligarques et les représentants du gouvernement sont tenus responsables de leurs comportements corrompus, ce qui témoigne de progrès significatifs. L’ancien ministre de la Défense, Oleksii Reznikov, a été démis de ses fonctions, non pas parce qu’il s’est personnellement impliqué dans la corruption, mais parce qu’il n’a pas fait suffisamment d’efforts pour lutter contre ce problème au sein de son ministère. Ihor Kolomoisky, un oligarque qui avait soutenu la campagne présidentielle de Zelensky en 2019, a été arrêté pour corruption. En matière de corruption, l’Ukraine d’aujourd’hui n’est pas la même que l’Ukraine d’autrefois.

De plus, contrairement à la Russie, l’Ukraine a un président démocratiquement élu, responsable devant le peuple. L’Ukraine organise des élections libres et équitables et a connu de multiples transferts de pouvoir démocratiques. L’un des plus grands atouts de l’Ukraine réside dans sa société civile et ses médias dynamiques. Et la plupart des Ukrainiens soutiennent l’orientation du pays vers la communauté euro-atlantique, notamment un soutien accru à l’adhésion à l’OTAN et à l’Union européenne. Une grande partie de cette hausse du soutien est imputable à l’invasion de Poutine.

Quatrième mythe : l’Ukraine n’est pas la bonne priorité

Cela nous amène au dernier mythe qui plane sur la guerre : à savoir que le soutien à l’Ukraine nous détourne de là où nous devrions réellement concentrer nos efforts : la Chine et, depuis l’attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre, le Moyen-Orient.

La Chine constitue incontestablement un défi majeur pour les États-Unis et nos alliés de la région Asie-Pacifique, notamment Taiwan. Mais c’est la Russie qui a envahi un État voisin – pour la troisième fois après l’invasion de la Géorgie en 2008 et les deux invasions de l’Ukraine, en 2014 et 2022. La Chine ne l’a pas (encore) fait. L’invasion de Poutine a déjà créé la plus grande crise de sécurité sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale. En revanche, la menace militaire que représente la Chine demeure éventuel.

Une nette défaite russe en Ukraine rendrait moins probable un conflit avec la Chine, car elle découragerait le dirigeant chinois Xi Jinping d’envisager une action militaire contre Taiwan. Les Taïwanais le savent et comptent pour cette raison parmi les plus grands partisans de l’Ukraine. Le soutien que nous apportons à l’Ukraine ne diminue en rien le type de préparation militaire dont nous avons besoin dans la région Asie-Pacifique.

Le retrait simultané du soutien à l’Ukraine et à Israël après le 7 octobre a toutefois souligné la nécessité de s’attaquer à l’état préoccupant de la base industrielle de défense américaine et à sa capacité à mobiliser dès maintenant la production de munitions clés. En fait, la demande supplémentaire nous permettrait de renforcer notre base militaro-industrielle pour refléter le type de monde dans lequel nous vivons actuellement.

De plus, la charge de l’aide à l’Ukraine est partagée par nos alliés européens plus que certains discours pourraient le laisser croire. En termes de dollars, l’Europe fournit plus d’aide économique à l’Ukraine que nous et a récemment approuvé une aide supplémentaire de 54 milliards de dollars. En pourcentage du PIB, les États-Unis

se classe 15ème au niveau mondial en termes d’assistance à la sécurité fournie…