Les Républicains se divisent sur la frontière et l’accord avec l’Ukraine alors que Donald Trump se profile

WASHINGTON – Les législateurs ont passé des mois à se battre sur l’aide à l’Ukraine et les solutions à la crise à la frontière sud des États-Unis. Mais certains des républicains les plus conservateurs du Sénat se méfient de plus en plus d’un plan bipartite visant à résoudre ces deux problèmes, créant des défis supplémentaires pour des négociations qui sont déjà un champ de mines politique.

Plusieurs républicains du Sénat ont fait valoir lors d’une conférence de presse au Capitole mercredi que le paquet, qui cherche à lier les programmes frontaliers et l’aide à l’Ukraine, n’augmenterait pas réellement la capacité du président à ralentir la migration vers les États-Unis.

“Ce projet de loi supplémentaire est un avion kamikaze dans un canyon sans issue en direction d’un accident de train”, a plaisanté le sénateur Ted Cruz, du Texas.

“D’après ce que j’entends, cela pourrait causer autant de problèmes qu’il en résout”, a déclaré le sénateur Mike Lee, R-Utah.

L’accord – qui n’a pas encore été finalisé – rendrait plus difficile la demande d’asile pour les migrants, permettrait aux autorités américaines d’expulser plus facilement les migrants restés illégalement dans le pays, augmenterait la capacité de détention et renforcerait le personnel de la patrouille frontalière.

Cela empêcherait également d’autres migrants d’entrer dans le pays si le système était saturé, ce qui, selon les législateurs républicains, signifierait un plafond de 5 000 migrants par jour.

Lee, Cruz et les sénateurs Rick Scott, R-Fla., Roger Marshall, R-Kan., Mike Braun, R-Ind., Ron Johnson, R-Wis., et Eric Schmitt, R-Mo. ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu’un tel seuil pourrait effectivement fixer la migration à ce niveau, qu’ils jugent trop élevé. Les dirigeants conservateurs ont également déclaré mercredi que le paquet n’avait aucune chance d’être adopté à la Chambre, où certains députés de droite et de gauche ont fait part de leurs inquiétudes concernant la proposition.

“Je pense que c’est mort dès son arrivée à la Chambre”, a déclaré Scott. “Nous ne devrions pas voter pour quoi que ce soit en tant que Républicains au Sénat si les Républicains à la Chambre ne le soutiennent pas.”

Il n’est pas clair si l’accord négocié par le Sénat échouera à la Chambre basse. Mais les chances ne sont pas grandes : le président de la Chambre, Mike Johnson, R-La., a exprimé des doutes sur un compromis qui ne ressemble pas au projet de loi radical sur la frontière que les Républicains de la Chambre ont adopté l’année dernière. L’orateur a fait valoir que tous les aspects de leur projet de loi – appelé HR 2 – doivent être adoptés ensemble dans un ensemble complet pour aborder la frontière sud.

Les critiques des sénateurs conservateurs sont intervenues avant une réunion privée de mercredi après-midi qui a duré environ une heure et demie. Au cours de la réunion, l’ensemble des sénateurs républicains ont exprimé leurs préoccupations ou ont plaidé en faveur du financement de l’Ukraine et en le liant au débat sur la frontière et l’immigration.

Le sénateur JD Vance, républicain de l’Ohio, a déclaré aux journalistes après la longue réunion que la plupart des avis n’avaient pas changé. La discussion a plutôt consisté pour les sénateurs à exprimer leurs positions concernant le soutien américain à la guerre en Ukraine, y compris une « stratégie de sortie » et un « épuisement des réserves ».

Le facteur Donald Trump

Le débat entre sénateurs qui a éclaté au Capitole ces dernières semaines ne porte pas uniquement sur la politique. La politique de l’année électorale a également influencé les conversations, car certains républicains craignent que le paquet frontalier ne donne au président Joe Biden une victoire sur une question brûlante de campagne.

L’ancien président Donald Trump a également commencé à faire pression sur les républicains du Congrès pour qu’ils rejettent l’accord. Certains sénateurs craignent que les réflexions de Trump ne mettent en danger des négociations incroyablement délicates.

« Si quelqu’un se présente à la présidence et essaie activement de saper la gouvernance, c’est mauvais », a déclaré le sénateur Bill Cassidy, R-La., à USA TODAY. « Est-ce vraiment mieux d’avoir 10 000 personnes qui traversent illégalement chaque jour ou 5 000 ? Il s’agit clairement de 5 000. Alors quelqu’un qui essaie de faire échouer une loi, tout cela au nom de sa candidature aux élections ? C’est irresponsable.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., a reconnu les nouveaux défis politiques de lier l’aide de l’Ukraine à la politique frontalière lors de la réunion à huis clos de mercredi, selon un rapport de Punchbowl. “Nous ne voulons rien faire qui puisse affaiblir” Trump, aurait déclaré McConnell. “Nous sommes dans un dilemme.”

Et comme Trump reste le favori dominant du GOP 2024 après avoir remporté les États critiques de l’Iowa et du New Hampshire, certains de ses alliés au Sénat semblent accueillir favorablement sa contribution sur tout accord qui émergerait.

« Il sera le prochain président républicain. Si nous nous attendons à ce qu’il soit en mesure de sécuriser la frontière, il devrait pouvoir voir ce projet de loi et il devrait pouvoir s’engager et dire : « Est-ce que cela va m’aider à sécuriser la frontière ou non ? » », a déclaré Scott.

“Je pense que nous allons presque certainement entendre son opinion”, a déclaré Vance, l’un des plus fervents partisans de l’ancien président au Sénat. “Je pense que c’est une opinion importante car il est effectivement (le) chef du parti.”

Les partisans de l’accord soutiennent que la proposition donnerait plus de pouvoir à Trump s’il reprend ses fonctions – et que le Congrès a une occasion unique de faire avancer les choses. Le dernière tentative de politique majeure en matière de frontières ou d’immigration le changement est intervenu en 2013, et a été adopté par le Sénat mais n’a jamais fait l’objet d’un vote à la Chambre.

« Je pense que si quelqu’un est intellectuellement honnête avec lui-même, il sait tous que ces outils seraient extraordinaires pour le président Trump », a déclaré le sénateur Thom Tillis, RN.C., qui a été un ardent défenseur d’une aide supplémentaire à l’Ukraine.

Il a déclaré que Trump avait demandé des outils supplémentaires pour gérer la frontière lorsqu’il était président.

« Ces outils, il les utilisera. Il peut être politiquement difficile de régler ce problème maintenant, mais nous regretterons ce jour si nous manquons cette opportunité.»