C’est une décision potentiellement judicieuse, qui lui permet d’éviter le chaos qui tue sa carrière et qui engloutit actuellement le GOP. Et pourtant, il est également probable qu’elle aura du mal à remporter les voix, ce qui souligne à quel point il sera difficile de progresser dans le parti sous sa forme actuelle.

Le républicain du nord de l’État de New York a refusé d’être interviewé cette semaine à propos de la saga des conférenciers. Lorsqu’on lui a demandé mardi dans le couloir de la Chambre si elle envisageait de se présenter à la présidence, Stefanik a déclaré qu’elle n’avait «aucune mise à jour».

Son conseiller principal, Alex DeGrasse, a déclaré qu’elle était « concentrée sur l’unification de la Conférence républicaine de la Chambre pour élire le prochain président de la Chambre ».

Dans une interview accordée en août à POLITICO, le législateur de 39 ans n’a pas exclu de chercher un jour le marteau. Mais jusqu’à présent, l’alliée dévouée de l’ancien président Donald Trump n’a montré aucune envie de se laisser entraîner dans la lutte pour le président, car les hommes puissants qui la précédaient sont tombés par des trappes dans la poursuite du poste.

“Il s’agit de résister à de nombreuses tentations contraires et de simplement faire son travail et de le faire bien”, a déclaré le président du Parti républicain de New York, Ed Cox. “Cela vous rapporte beaucoup de respect, et le respect discret est la monnaie du royaume à la Chambre des représentants.”

Les personnes familières avec sa pensée notent qu’elle commence tout juste à se sentir à l’aise dans le poste de président de conférence et ne veut pas voir sa stature diminuée si elle fait une offre sérieuse pour le poste de conférencière et perd. Le leadership du GOP à la Chambre des représentants a également été une sorte de hachoir à viande pour les femmes ces dernières années, avec la représentante. Cathy McMorris Rodgers décidant de ne pas se présenter à la réélection à la présidence de la conférence en 2019 et son successeur à la troisième place, l’ancienne représentante Liz Cheney, étant évincé de son poste en 2021.

Stefanik a été élu pour remplacer Cheney, l’un des principaux critiques de Trump au sein du parti.

Personne ne doute de l’ambition de Stefanik, qui a été élue à la Chambre en 2014 comme la plus jeune femme à avoir remporté un siège au Congrès à l’époque. Et en attendant son heure pendant la crise des orateurs, elle évite ce qui pourrait être un travail ingrat avec un mandat de courte durée.

Certains voient une dimension stratégique dans son positionnement, Stefanik – un influent politique à New York et DC – jouant ce qui équivaut à un long jeu.

« Elle est dans un siège sûr. Elle a fait preuve d’un bon sens à long terme en restant en dehors de cela et ne pense pas qu’elle le regrettera, car qui veut être orateur en ce moment ? » » a déclaré le consultant politique républicain Bill O’Reilly.

Elise Stefanik (à gauche) s’entretient avec Jim Jordan (à droite) lors du vote pour le président. Au cours de la bataille pour la présidence, Stefanik a servi de caisse de résonance aux républicains de son État d’origine. | Alex Brandon/AP

Stefanik s’est également occupée des coulisses, acquérant une influence en s’établissant comme une personne à cultiver pour les candidats conférenciers.

“Si j’étais une candidate potentielle à la présidence, Elise Stefanik est la première personne que je voudrais à mes côtés”, a déclaré l’ancien représentant John Sweeney.

Stefanik a effectué un stage chez Sweeney, une républicaine de New York qui a représenté certaines parties des Adirondacks et de la région d’Albany de 1998 à 2006. Sweeney se souvient qu’elle était brillante et ambitieuse lorsqu’elle était lycéenne. Il a également observé l’évolution de Stefanik, d’un étudiant ambitieux à Harvard à un membre du personnel de Paul Ryan et, enfin, un fervent partisan de Trump.

Cette transformation a fait de Stefanik un paratonnerre partisan, les critiques la qualifiant de contorsionniste politique, surtout lorsqu’il s’agit de son soutien à Trump. Cela a alimenté un certain scepticisme de la part de l’extrême droite et une hostilité pure et simple de la part de la gauche – et aurait potentiellement pu compromettre tout effort visant à s’emparer de la présidence au milieu de la guerre civile du Parti républicain à la Chambre.

Sweeney considère sa capacité à se transformer politiquement comme un atout.

“C’était une personne de Paul Ryan”, a déclaré Sweeney. « Mais en politique, surtout quand vous venez d’un État bleu comme New York et que vous non seulement survivez mais prospérez, la fluidité n’est pas nécessairement péjorative. Ce n’est pas nécessairement négatif.

Certains milieux du parti croient que Stefanik pourrait devenir l’une des principales collectrices de fonds du GOP puisqu’elle est jusqu’à présent restée indemne dans la bataille pour la présidence. Elle a déjà commencé à jouer un rôle essentiel en aidant les républicains vulnérables de la banlieue de New York à remporter un second mandat – ce qui contribuerait grandement à sauver la faible majorité du parti dans le processus.

New York abritera environ une demi-douzaine de sièges sur le champ de bataille l’année prochaine, et cinq sont représentés par des républicains pour leur premier mandat à Long Island, dans la vallée de l’Hudson et dans le centre de l’État de New York.

Avec autant de sièges clés à New York et une faible majorité à la Chambre en jeu, l’importance de la délégation républicaine a augmenté. Au cours de la bataille pour la présidence, Stefanik a servi de caisse de résonance pour les républicains de son État d’origine et, au cours du week-end, a animé des séances de questions-réponses entre les candidats à la présidence et les autres membres de New York.

“Dans des circonstances difficiles, elle est restée au-dessus de la mêlée et a placé la conférence, le parti et le pays avant d’autres considérations”, a déclaré le représentant républicain. Mike Lawlerun modéré de la banlieue nord de New York, a déclaré.

Stefanik a déjà mis à profit son considérable réseau de collecte de fonds pour des républicains comme Lawler, ainsi que pour des représentants du premier mandat. Anthony D’Esposito, Nick LaLota et Brandon Williams. Plus tôt cette année, elle a annoncé un plan de 100 millions de dollars pour soutenir les nouveaux élus en voie de disparition. Sa stature pourrait être encore renforcée maintenant que McCarthy, un faiseur de pluie sans précédent pour la branche de collecte de fonds du House GOP, n’a plus de leadership.

Tout cela pourrait rapporter gros à l’avenir, que ce soit à Washington ou à New York.

“Elise a constitué, dans une situation chaotique, l’un des rares centres de pouvoir stabilisateurs”, a déclaré Gerard Kassar, président de l’influent Parti conservateur de New York. « Elle joue le rôle de nous remettre ensemble. Je pense qu’en fin de compte, elle obtiendra beaucoup de reconnaissance pour le bon travail accompli et cela l’aidera à l’avenir.

Anthony Adragna et Katherine Tully-McManus ont contribué à ce rapport.