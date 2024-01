Les républicains se concentrent sur une nouvelle frontière – celle avec le Canada

MANCHESTER, NH — L’ancien président Donald Trump a décrit la frontière américaine comme « pas si chaude ». Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré que c’était le site d’un problème qui s’aggravait. Et Nikki Haley, l’ancienne ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, a déclaré qu’elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour mettre fin aux passages illégaux là-bas, allant jusqu’à construire un mur massif.

La rhétorique ne serait pas déplacée pour les Républicains en référence à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, un élément essentiel des discours de campagne républicains et du site où les douanes et la protection des frontières ont appréhendé plus de 2,4 millions de personnes entrées illégalement dans le pays entre octobre 2022 et septembre.

Mais ces remarques ne concernaient pas la frontière sud. Ils se trouvaient plutôt à la frontière avec le Canada.

Alors que les électeurs républicains passent du temps et temps considérant une fois de plus l’immigration comme l’un des trois principaux problèmes auxquels le pays est confronté, les candidats républicains à la présidentielle mettent de plus en plus la frontière nord avec le Canada au premier plan politique. Dans le New Hampshire, site de la première primaire du pays et État partageant une frontière avec le Canada, cette attention a été augmentée d’un cran.

Avant de se retirer de la course il y a deux jours, DeSantis a promis vendredi aux électeurs du New Hampshire qu’il fournirait des ressources accrues pour renforcer la protection à la frontière nord, accusant le président Joe Biden de ce qu’il considère comme un problème qui s’aggrave.

Trump a fait remarquer que la frontière nord n’était « pas si chaude non plus » lors d’un arrêt dans l’Iowa ce mois-ci, ajoutant qu’il « avait commencé à utiliser cela » pour discuter de l’immigration et de la sécurité des frontières. Lors d’un rassemblement pour Trump à Concord vendredi, la représentante Elise Stefanik, RN.Y., a décrit « une montée en flèche du nombre de clandestins traversant notre frontière nord », dont certains, a-t-elle dit, étaient « sur la liste de surveillance des terroristes ».

Mais personne n’a autant parlé de la sécurité de la frontière nord que Haley, qui a mentionné la frontière avec le Canada lors de nombreux arrêts de campagne dans le New Hampshire au cours de la semaine dernière.

Lors d’une assemblée publique de CNN à Henniker jeudi, Haley a déclaré que « nous ne parlons pas assez de la frontière nord », affirmant que des centaines de terroristes présumés y étaient appréhendés.

Statistiques des douanes et de la protection des frontières montrent que près de 500 personnes figurant sur la liste de surveillance des terroristes ont été appréhendées à la frontière nord entre octobre 2022 et septembre, contre 80 à la frontière sud.

S’adressant aux journalistes samedi lors d’un événement à Peterborough, Haley a promis de « faire tout ce qu’il faut pour empêcher les gens d’entrer ».

« Nous allons construire un mur », a-t-elle déclaré. « Nous effectuerons toutes sortes de patrouilles frontalières dont nous avons besoin là-bas. Tout ce qu’il faut pour empêcher les personnes illégales d’entrer, nous le ferons.

Appréhensions à la frontière nord ont augmenté au cours des trois derniers exercices, même s’ils ne représentent qu’une fraction des arrestations à la frontière sud. Par rapport aux plus de 2,4 millions de rencontres, le CBP a enregistré environ 189 000 arrestations à la frontière nord. Mais il s’agit d’une augmentation substantielle par rapport à l’exercice précédent – ​​au cours duquel près de 110 000 arrestations ont eu lieu – et à l’exercice 2021, où environ 27 000 ont été enregistrées.

Dans le secteur Swantonqui comprend le New Hampshire, le Vermont et certaines parties du nord de l’État de New York, 6 925 personnes ont été appréhendées d’octobre 2022 à septembre, soit une augmentation substantielle par rapport aux 1 065 appréhendées l’année précédente.

Le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu – qui a fait campagne dans tout l’État avec Haley – annoncé à la fin de l’année dernière une multiplication par dix des patrouilles le long de la frontière de son État avec le Canada. Mais la plupart des électeurs ici ont déclaré dans un récent sondage qu’ils n’étaient pas préoccupés par la frontière nord.

Un sondage de l’Université du Suffolk/Boston Globe/USA Today des électeurs du New Hampshire ce mois-ci, qui se sont montrés largement préoccupés par le nombre de migrants entrant dans le pays, ont constaté que seulement 37 % étaient préoccupés par la frontière nord, tandis que 61 % ne l’étaient pas. Lorsque les résultats se limitaient aux républicains, 64 % se disaient préoccupés, tandis que 32 % disaient qu’ils ne l’étaient pas.

Maria Martins, une partisane de Trump de Manchester, a déclaré qu’elle pensait que l’immigration était « un problème énorme ». Mais elle était moins sûre qu’une crise se développe dans le nord de son État.

“Personnellement, je ne l’ai pas remarqué”, a-t-elle déclaré. « Mais pour moi, peu importe d’où ils viennent. Ils doivent être prêts à subvenir à leurs besoins.

Julie Smith, une électrice du New Hampshire qui soutient Trump, a déclaré qu’elle pensait que la frontière nord devrait être une priorité pour les législateurs.

“Je ne pense pas que cela retienne suffisamment l’attention”, a-t-elle déclaré. « Mais encore une fois, je ne suis pas là. Je pense simplement que cette loi devrait être appliquée.

Dans une primaire républicaine au cours de laquelle les candidats se sont unis autour de la militarisation des frontières, de l’achèvement du mur frontalier commencé par Trump lors de son premier mandat et de la conduite de raids d’immigration à grande échelle et d’expulsions massives, les démocrates affirment que l’accent mis sur la frontière nord n’est que la dernière tentative du Parti républicain de attiser les craintes au sein de sa base de droite à l’approche des élections.

Un stratège national démocrate, s’exprimant sous couvert d’anonymat sans autorisation de s’exprimer publiquement, a déclaré que le dernier discours ramené des souvenirs des caravanes de migrants qui étaient au centre des cycles d’information des médias conservateurs avant les récentes élections.

“Tu sais, Vivek [Ramaswamy] J’ai essayé cela », a déclaré cette personne, soulignant que sa concentration sur la frontière nord n’a pas renforcé sa candidature. « C’est le même manuel de jeu que celui [Republicans have] essayé encore et encore, et cela a échoué encore et encore.

Ramaswamy, l’homme d’affaires qui a mis fin à sa campagne présidentielle et a soutenu Trump après une quatrième place dans l’Iowa, a été le premier candidat à mettre l’accent de manière soutenue sur la frontière avec le Canada. Lors d’un débat sur NBC News en novembre, il a déclaré : « Ne vous contentez pas de construire le mur ; construisez les deux murs.

Avant d’abandonner ses études, Ramaswamy a fait un arrêt de campagne à Pittsburgh, dans le New Hampshire, qui se trouve le long de la frontière rocheuse, pour le visiter personnellement. Et lors de son dernier rassemblement électoral dans l’Iowa la semaine dernière, il a déclaré qu’il « utiliserait notre propre armée pour sécuriser nos propres frontières aux États-Unis d’Amérique, la frontière sud et la frontière nord ».

Le problème n’est pas entièrement nouveau pour les républicains. Au début de l’année dernière, plus de deux douzaines de républicains de la Chambre ont formé le Caucus sur la sécurité des frontières du Nord.

Matthew Knoedler, porte-parole du représentant Mike Kelly, R-Pa., coprésident du caucus, a écrit dans un message que Kelly « est encouragé de voir que les candidats à la course à la présidentielle de 2024 se concentrent également sur les besoins réels. La frontière nord de l’Amérique ainsi que notre frontière sud.

Alors que les négociateurs du Sénat travaillent sur un paquet bipartisan sur l’immigration qui a la bénédiction de Biden, des changements pourraient bientôt survenir pour les deux frontières. De plus, en mars, l’administration Biden conclu un accord le gouvernement canadien permettant aux deux pays de refouler les demandeurs d’asile qui traversaient leur frontière commune.

Dans une déclaration à NBC News, un porte-parole des douanes et de la protection des frontières a cherché à décourager les personnes de traverser illégalement la frontière vers les États-Unis depuis le Canada.

« Il existe des dangers très réels liés au franchissement de la frontière internationale entre les États-Unis et le Canada », a déclaré le porte-parole. « Peu importe ce que disent les passeurs, ceux qui n’ont pas de base légale pour rester dans le pays seront expulsés et les gens ne devraient pas entreprendre ce voyage dangereux. D’autant plus que le temps change et que l’hiver approche dans le Nord du Pays, il est dangereux de tenter cette randonnée.

Contacté pour commentaires, un porte-parole de l’ambassade du Canada aux États-Unis a déclaré que le Canada « travaille avec son ami le plus proche et son plus grand allié, les États-Unis, pour renforcer la protection de notre frontière commune – terrestre, aérienne et fluviale ».

« À mesure que les menaces à la frontière évoluent, le Canada continue de faire des investissements importants pour renforcer notre frontière commune », a poursuivi le porte-parole. « Nous collaborons activement avec nos homologues américains pour partager des renseignements et détecter et intercepter les activités illégales dès que possible. Nos pays partagent le même objectif : garder la frontière ouverte au commerce et aux voyages légitimes, mais fermée aux terroristes, aux criminels et aux menaces pour la santé et la sécurité des citoyens.