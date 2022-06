Les républicains s’appuient déjà sur la fin de Roe

Les républicains célèbrent la décision de la Cour suprême d’annuler Roe contre Wade comme une victoire pour le mouvement anti-avortement qui était en gestation depuis des décennies.

Après qu’une version préliminaire de l’opinion ait été divulguée à Politico en mai, les républicains ont exprimé leur optimisme, mais ont largement retenu les expressions de triomphe. Ils ne se sont pas retenus vendredi, se délectant du changement immédiat qui a commencé après la décision, alors que les États rouges ont invoqué des lois pour restreindre davantage l’avortement et que les républicains du Congrès ont commencé à planifier de nouvelles politiques anti-avortement.

“Quel jour historique c’est et quelle grande victoire pour la vie. Et ce n’est pas seulement une victoire pour la vie. C’est une victoire pour des millions de personnes qui font partie de ce mouvement pro-vie depuis des décennies, qui sont allées aux législatures des États, qui se sont impliquées dans le processus politique, qui ont prié… Les décennies de travail [are] célébré aujourd’hui », a déclaré le whip républicain de la Chambre Steve Scalise (R-LA) lors d’une conférence de presse vendredi.

Pour la plupart des républicains, la décision a été l’occasion de vanter la capacité de leur parti à tenir ses promesses de campagne à long terme alors qu’ils se dirigent vers les mi-mandat. Mais pour les sens. Susan Collins (R-ME) et Lisa Murkowski (R-AK) – qui ont soutenu les confirmations de certains des juges conservateurs qui ont rejoint l’opinion sur la base de l’hypothèse qu’ils ne renverseraient pas Chevreuil — c’était un moment de jugement.

“Cette décision est incompatible avec ce que les juges Gorsuch et Kavanaugh ont dit dans leur témoignage et leurs rencontres avec moi, où ils ont tous deux insisté sur l’importance de soutenir les précédents de longue date sur lesquels le pays s’est appuyé”, a déclaré Collins dans un communiqué.

La plupart des législateurs républicains ne partageaient pas les frustrations de Collins et ont clairement indiqué que la fin de Chevreuil est une rampe de lancement pour le mouvement anti-avortement, pas une fin de partie. Pendant des mois, ils ont défini un objectif à plus long terme consistant à imposer de nouvelles restrictions à l’avortement à l’échelle nationale s’ils reprennent le contrôle du Congrès.

Jusqu’où ils vont réellement pourraient être limités par l’opinion publique : le sondage de suivi de Gallup a révélé que 85 % des électeurs pensent que l’avortement devrait être légal dans certaines ou toutes les circonstances. L’ancien président Donald Trump aurait prédit que la décision pourrait finalement nuire politiquement aux républicains, en particulier parmi les femmes de banlieue qui l’ont propulsé au pouvoir en 2016.

Pour l’instant, cependant, ces craintes n’arrêtent pas les États rouges et les républicains nationaux.

Les États rouges ont immédiatement commencé à agir pour restreindre davantage l’avortement

Au moins 13 États ont des «lois de déclenchement» conçues pour interdire l’avortement après l’annulation de la Cour suprême Chevreuil. Certains d’entre eux ont activé ces lois immédiatement après la décision de vendredi.

Quelques minutes après la décision de la Cour suprême, le procureur général républicain du Missouri a émis un avis qui « déclenche » des parties d’une loi de 2019 pour mettre effectivement fin à l’avortement dans l’État. Cette loi interdit l’avortement après huit semaines de grossesse à moins qu’il n’y ait une raison médicale critique, sans exception pour le viol, l’inceste ou la traite des êtres humains. Il interdit également explicitement les avortements pour les fœtus susceptibles d’être atteints du syndrome de Down et oblige les mineurs à informer leurs parents ou tuteurs avant de se faire avorter dans la plupart des cas.

Le Texas n’a pas encore déclenché sa propre loi, bien que cela se produise probablement dans environ un mois. Mais le procureur général du Texas, Ken Paxton, a averti vendredi que les procureurs pourraient commencer à intenter des poursuites pénales contre les fournisseurs d’avortement immédiatement sur la base des anciennes interdictions d’avortement de l’État qui ont été promulguées auparavant. Chevreuil et qui n’ont jamais été abrogés par le législateur. Les quelques fournisseurs et fonds d’avortement restants dans l’État ont par conséquent annoncé qu’ils fermeraient par crainte de répercussions juridiques.

“Bien que ces lois étaient inapplicables pendant que Roe était dans les livres, elles sont toujours la loi du Texas”, a écrit Paxton. “En vertu de ces lois pré-Roe, les fournisseurs d’avortement pourraient être pénalement responsables de fournir des avortements à partir d’aujourd’hui.”

Le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, un républicain, a également annoncé vendredi qu’il avait enrôlé les législateurs de l’État pour élaborer une législation interdisant la plupart des avortements après 15 à 20 semaines de grossesse, avec des exceptions lorsque la vie de la personne enceinte est en danger et en cas de viol et d’inceste. . Il a déclaré au Washington Post que sa préférence serait une limite de 15 semaines, mais que 20 semaines pourraient être un compromis réalisable dans la législature de l’État divisé.

“La vérité est que les Virginiens veulent moins d’avortements, pas plus d’avortements. Nous pouvons établir un consensus bipartite sur la protection de la vie des enfants à naître, en particulier lorsqu’ils commencent à ressentir des douleurs dans l’utérus, et surtout sur le soutien aux mères et aux familles qui choisissent la vie », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les républicains réclament déjà une interdiction nationale de l’avortement

Les républicains ont également commencé à construire une fondation pour restreindre davantage l’accès à l’avortement aux États-Unis, surtout s’ils reprennent le contrôle du Congrès.

“Ayant reçu cette seconde chance pour la vie, nous ne devons pas nous reposer et ne pas céder jusqu’à ce que le caractère sacré de la vie soit rétabli au centre de la loi américaine dans chaque État du pays”, a déclaré l’ancien vice-président Mike Pence. tweeté Vendredi.

Les dirigeants républicains de la Chambre – y compris le chef de la minorité Kevin McCarthy, le président du comité d’étude républicain Jim Banks et le membre de rang judiciaire Jim Jordan – font déjà la queue pour soutenir une législation qui imposerait une interdiction nationale de l’avortement après 15 semaines de grossesse, CNN a rapporté.

Cette interdiction pourrait être adoptée par la Chambre si les républicains reprennent la majorité aux élections de mi-mandat de cette année, comme on s’y attend généralement, mais cela ne gagnerait probablement pas le soutien d’une majorité à l’épreuve de l’obstruction systématique au Sénat, même si le GOP reprend le contrôle du chambre. Il est possible que les républicains choisissent d’éliminer l’obstruction systématique pour passer l’interdiction, mais tant qu’un démocrate reste à la Maison Blanche, ils opposeraient leur veto à une telle législation.

Les républicains ont aussi indiqué qu’ils envisagent de réintroduire la «loi sur la protection des survivants de l’avortement né vivant» s’ils reprennent la majorité à la Chambre. Ce projet de loi mettrait en place des exigences pour les soins aux nourrissons nés après des avortements tardifs ratés et pourrait envoyer des médecins en prison s’ils ne se conforment pas. Les groupes de défense des droits reproductifs et de médecins se sont précédemment opposés à la législation au motif qu’elle pourrait criminaliser les médecins et fait double emploi avec les lois existantes qui soutiennent déjà les nourrissons dans ces cas très rares.

Et ces plans semblent n’être que le début de leurs ambitions.

“Dans les jours et les semaines qui suivent cette décision, nous devons travailler pour continuer à rejeter les politiques extrêmes qui cherchent à autoriser les avortements tardifs et l’argent des contribuables pour financer ces procédures électives”, a déclaré McCarthy dans un communiqué vendredi. “Alors que nous célébrons la décision d’aujourd’hui, nous reconnaissons les décennies de plaidoyer du mouvement pro-vie et nous reconnaissons qu’il reste beaucoup de travail à faire pour protéger les plus vulnérables d’entre nous.”