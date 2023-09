Les Républicains risquent de perdre des électeurs clés en cas de fermeture

Une éventuelle fermeture du gouvernement pourrait avoir non seulement un impact économique sur les États-Unis, mais aussi un impact électoral, selon les sondeurs.

Les États-Unis sont à moins d’une semaine d’une probable fermeture du gouvernement, et si les démocrates et les républicains ne parviennent pas à parvenir à un accord, des milliers d’employés du gouvernement pourraient être licenciés, l’économie américaine du voyage pourrait perdre près d’un milliard de dollars par semaine et des rapports économiques clés serait suspendu, laissant la Réserve fédérale les yeux bandés alors qu’elle prend des décisions politiques critiques.

Mais cela pourrait également avoir un impact négatif sur le Parti républicain lors des prochaines élections.

Alors que la majorité des Américains blâmeraient les deux partis pour la fermeture, 20 pour cent rejetteraient la faute uniquement sur les Républicains, selon un rapport. Sondage Morning Consult libéré mardi.

En ce qui concerne les électeurs indépendants en particulier, 21 pour cent des personnes interrogées déclarent qu’ils blâmeraient le Parti républicain, contre seulement 4 pour cent qui rejetteraient la faute sur les démocrates. Il s’agit également de la part la plus faible d’électeurs pointant du doigt les démocrates pour un confinement le 1er octobre. De manière comparable, 19 pour cent des démocrates ont déclaré que le désaccord au sein de leur propre parti était à blâmer et 7 pour cent des républicains ont blâmé les démocrates.

L’analyste politique de Morning Consult, Eli Yokley, a déclaré Semaine d’actualités que même si le sondage suggère également que la plupart des Américains ne prêtent pas une attention particulière au débat sur le financement gouvernemental qui a dominé les cercles de Washington, DC, la fermeture pourrait devenir un casse-tête majeur pour le Parti républicain si elle devait persister jusqu’en octobre ou même plus tard. sur.

« Une fermeture prolongée pourrait ternir la réputation du parti blâmé, et le Parti républicain a beaucoup à perdre étant donné qu’un nombre croissant d’électeurs le considèrent comme compétent pour gouverner depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden », a déclaré Yokley.

Kevin Wagner, professeur de sciences politiques à la Florida Atlantic University, partage cet avis, affirmant que si le public américain devait réagir comme il le fait habituellement, une fermeture pourrait être une mauvaise nouvelle pour le parti qui contrôle la Chambre.

« Historiquement, le Congrès a été blâmé de manière disproportionnée pour les fermetures du gouvernement », a déclaré Wagner. Semaine d’actualités. « Il est possible que ce soit différent cette fois-ci, mais il est raisonnable de prédire que les électeurs, en particulier les modérés, rejetteront à nouveau la faute sur le Congrès. »

Par exemple, lorsque le président Donald Trump a fermé le gouvernement à cause de son mur frontalier en 2019, 47 % des électeurs l’ont blâmé trois semaines après la fermeture partielle. Deux semaines plus tard, ce chiffre atteignait 54 pour cent des votants.

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, s’adresse à la presse au Capitole des États-Unis, le 28 mai 2023, à Washington, DC Vingt pour cent des électeurs blâmeraient les républicains si le gouvernement fermait, selon un nouveau sondage.

Anna Rose Layden / Stringeuse



Le sondage, mené du 21 au 24 septembre, révèle que moins d’un quart des Américains ont vu, lu ou entendu « beaucoup » de choses sur la fermeture potentielle du gouvernement. Alors que cette part est passée à 22 pour cent de tous les électeurs depuis le début du mois, alors que 11 pour cent ont dit la même chose, Yokley a averti que les gens s’en soucieront beaucoup plus le 1er octobre.

« Les Républicains ont pu s’appuyer sur la conscience limitée des électeurs de leurs propres luttes budgétaires internes pour rejeter une partie de la faute du public sur l’autre côté de l’allée », a-t-il déclaré. « Cependant, il est peu probable que le Parti républicain puisse compter sur le manque d’attention des électeurs pour masquer ses divisions internes si des luttes intestines à la conférence de la Chambre des représentants ferment les portes du gouvernement. »

« Si le gouvernement ferme ses portes pendant une période de temps notable, nos données suggèrent que cela pourrait menacer les modestes progrès réalisés par les républicains depuis l’arrivée de Biden au pouvoir en ce qui concerne la perception des électeurs de sa capacité à gouverner », a ajouté Yokley.