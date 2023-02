Les républicains retirent Ilhan Omar de la commission des affaires étrangères de la Chambre – en direct

Le président Joe Biden a appelé à la coopération et au respect lors du petit-déjeuner de prière national où il a déclaré que lui et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, « se traiteront avec respect ».

Biden a ensuite exhorté les Américains à “faire attention les uns aux autres” au milieu d’une multitude de fusillades de masse, de conditions météorologiques extrêmes et de fréquents incidents de brutalité policière.

« Dans notre politique et nos vies, nous nous voyons trop souvent comme des adversaires et non comme des concurrents. Nous nous considérons comme des ennemis, pas comme des voisins. Et aussi difficiles que ces temps aient été, si nous regardons de plus près, nous voyons la force, la détermination qui a longtemps défini l’Amérique », a-t-il déclaré. m’a dit.