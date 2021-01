WASHINGTON – Les républicains du Congrès ont un vrai dilemme entre les mains: que faire de Marjorie Taylor Greene.

Moins d’un mois après avoir prêté serment, la députée d’extrême droite du nord-ouest de la Géorgie a transformé ce qui aurait dû être une célébration du GOP sur les gains du Congrès lors des élections du 3 novembre en comment aborder le passé controversé de la recrue sans vergogne. remarques.

Est-ce qu’ils la réprimandent formellement ou la dépouillent de ses affectations au comité – comme ils l’ont fait il y a deux ans avec Steve King de l’Iowa après avoir fait des commentaires sur le nationalisme blanc. Ou continuent-ils à garder le silence sur la controverse – en espérant qu’elle s’éteigne. L’un ou l’autre de ces choix risque d’aliéner des parties de leur caucus.

C’est une énigme pour les principaux membres du GOP de la Chambre, en particulier le chef de la minorité Kevin McCarthy, R-Calif., Qui prévoit de rencontrer Greene la semaine prochaine.

Malgré quelques réserves initiales, les dirigeants républicains ont aidé Greene à remporter le siège qu’elle détient et, cette semaine, l’ont récompensée avec une nomination au Comité de l’éducation et du travail de la Chambre. Dans le même temps, McCarthy, par l’intermédiaire d’un porte-parole, a indiqué son mécontentement à l’égard de Greene à la suite de nouveaux messages sur les réseaux sociaux avant de venir au Congrès, mais lui et d’autres dirigeants républicains sont restés largement silencieux sur l’aggravation de la controverse sur les remarques et la conduite passées de Greene.

La fureur à propos de Greene a augmenté chaque jour alors que de nouveaux messages sur les réseaux sociaux du passé de Greene font la une des journaux, allant des messages «aimant» à la violence contre d’éminents démocrates à la description de conspirations sauvages qu’un laser spatial aurait pu être responsable d’incendies de forêt mortels en Californie.

Et pendant tout ce temps, les républicains du Congrès sont restés pour la plupart silencieux tandis que les démocrates ont appelé Greene à être censuré, retiré de son comité et même évincé du Congrès.

CNN a récemment publié un examen approfondi de Facebook de Greene avant de se présenter aux élections, trouvant qu’elle « aimait » un commentaire en janvier 2019 selon lequel Pelosi devrait être éliminé avec une « balle dans la tête ». Dans une vidéo à cette époque, Greene a déclaré que Pelosi était « une traître à notre pays, elle est coupable de trahison », affirmant que c’était « un crime passible de mort ».

Les démocrates étaient déjà contrariés par son soutien antérieurement connu au mouvement de conspiration QAnon, le mouvement d’extrême droite qui prétend sans fondement qu’une cabale de pédophiles «d’État profond» a tenté de faire tomber le président d’alors Donald Trump.

Mais les dernières révélations ainsi que ses affirmations insistantes – sans fondement – selon lesquelles Trump a remporté l’élection présidentielle même après que ses partisans ont pris d’assaut le Capitole ont incité les démocrates à appeler à la censure et même à l’expulsion de Green. Cela ne s’est intensifié qu’après sa nomination au panel sur l’éducation, compte tenu de la révélation dans des publications sur les réseaux sociaux qu’elle a vu des massacres par balle à l’école élémentaire Sandy Hook dans le Connecticut (2012) et à Marjorie Stoneman Douglas en Floride (2018) comme des événements organisés pour aider les démocrates à promouvoir les armes à feu. contrôle.

« Cette femme devrait être sur une liste de surveillance. Pas au Congrès », a tweeté Hillary Clinton.

Mais ce sont les républicains, pour la plupart silencieux jusqu’à présent, qui décideront du sort de Greene à la Chambre.

Vendredi, Greene est restée résolue face aux critiques croissantes et a même offert un avertissement à ses collègues conservateurs.

« Je ne reculerai jamais. Je n’abandonnerai jamais. Parce que je suis l’un de vous. Et je vous représenterai toujours, » a-t-elle déclaré dans un communiqué publié sur ses près de 300000 abonnés Twitter. « Si les républicains se recroquevillent devant la foule et laissent les démocrates et les médias de Fake News m’emmener, ils ouvrent la porte pour venir après chaque républicain jusqu’à ce qu’il n’en reste plus. »

Denver Riggleman, un ancien membre du Congrès de Virginie, ne s’attend pas à ce qu’elle paie beaucoup de prix étant donné la loyauté continue du parti envers Trump et la colère que de nombreux électeurs du GOP ressentent face à une élection qu’ils croient à tort lui avoir été volée – et à eux.

« Elle est un vecteur de ce que certaines personnes croient encore sur l’arrêt du vol », a déclaré Riggleman, un ancien officier de l’armée de l’air et sous-traitant de la National Security Agency qui écrit sur les systèmes de croyance extrêmes dans son nouveau livre « Bigfoot … C’est compliqué », a déclaré à MSNBC Vendredi. « Je pensais vraiment que nous avions un certain temps où nous pourrions purger cela du système ou du GOP complètement, mais en ce moment, vous voyez une rage très calme, presque un double de moins sur certains de ces » stop the steal » théories du complot. »

Plus:Marjorie Taylor Greene, partisan de QAnon, remporte un siège à la Georgia House

Greene, qui est membre du Congrès depuis près de quatre semaines, ne s’est pas excusée pour ces propos. Mais dans un communiqué mardi sur Twitter, elle a dit que d’autres avaient aidé à gérer son compte au fil des ans.

« De nombreux messages ont été aimés. De nombreux messages ont été partagés. Certains ne représentaient pas mes opinions », a-t-elle écrit.

Mark Bednar, un porte-parole de McCarthy, a déclaré à Axios que les commentaires de Greene étaient « profondément dérangeants et que le leader McCarthy prévoit d’avoir une conversation avec la membre du Congrès à leur sujet ».

Plus:Vérification des faits: ce qui est vrai à propos de l’élection de 2020, décompte des voix, collège électoral

Cette conversation devrait avoir lieu en personne la semaine prochaine avant que McCarthy n’examine toute réprimande possible pour Greene, selon une source au courant de la réunion qui ne pouvait pas discuter des plans publiquement.

McCarthy a rendu visite à Trump jeudi dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride, une indication que l’ancien président exerce toujours une influence sur le parti malgré le faible taux d’approbation dans les sondages nationaux.

L’ex-présidente a soutenu la candidature de Greene, l’appelant « une vraie GAGNANTE » dans un tweet après avoir remporté sa primaire GOP l’année dernière au siège du district 14 profondément rouge de Géorgie. Non seulement elle continue d’être une voix de premier plan au Congrès pour contester les résultats de la présidentielle, mais elle a déposé des documents de destitution contre Joe Biden le lendemain de son investiture.

Le représentant de l’Illinois, Adam Kinzinger, l’un des 10 législateurs du GOP qui ont récemment voté pour destituer Trump sur un article incitant à l’émeute du 6 janvier au Capitole, a déclaré que les républicains devaient faire le point sur leur parti.

« Nous devons cesser d’être un parti de personnalité et revenir d’abord à un parti de principes », a déclaré Kinzinger interrogé sur Greene jeudi sur CNN. Cela signifie «revenir au peuple américain et au parti républicain et rappeler aux gens d’où nous venons, ce que nous avons perdu».

La situation difficile de McCarthy a évoqué des comparaisons avec sa gestion de King, le membre de longue date de la Chambre républicaine de l’Iowa qui a été démis de ses fonctions au comité en 2019 à la suite de déclarations qu’il a faites sur le nationalisme blanc et la suprématie blanche. King avait également été réprimandé auparavant pour avoir fait d’autres déclarations jugées insensibles au racisme.

« Ses commentaires remettent en question s’il traitera tous les Américains sur un pied d’égalité, sans égard pour la race et l’appartenance ethnique », a déclaré McCarthy dans un communiqué expliquant la décision de punir King. égal devant Dieu et la loi. «

Contributeur: David Jackson