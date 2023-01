Les républicains reprennent le contrôle de la Chambre, le rôle de leadership de McCarthy étant incertain – NBC New York

Le nouveau Congrès s’ouvre avec le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, cherchant sa survie politique, avec le potentiel de devenir le premier candidat à la présidence en 100 ans à ne pas obtenir le soutien initial de ses propres collègues lors d’un vote à enjeux élevés pour le marteau.

Les législateurs se réunissent mardi pour une nouvelle ère de gouvernement divisé alors que les démocrates abandonnent le contrôle de la Chambre après les pertes électorales de mi-mandat. Alors que le Sénat reste aux mains des démocrates, à peine, les républicains de la Chambre sont impatients de confronter l’agenda du président Joe Biden après deux ans de monopole du Parti démocrate sur le pouvoir à Washington.

Mais d’abord, les républicains de la Chambre doivent élire un président.

McCarthy est en ligne pour remplacer la présidente Nancy Pelosi, mais il se dirige vers le vote sans garantie de succès. Le républicain de Californie fait face à des détracteurs enracinés dans ses propres rangs. Malgré les tentatives pour les cajoler, les haranguer et les gagner – même avec l’approbation de l’ancien président Donald Trump – McCarthy n’a pas réussi.

L’épreuve de force de midi pourrait très bien se transformer en une lutte prolongée au sol de la Chambre, un spectacle qui divise le Parti républicain, affaiblit sa direction et consume les premiers jours du nouveau Congrès.

“C’est beaucoup plus important qu’environ une personne”, a déclaré Doug Heye, un ancien assistant principal de la direction républicaine. “Il s’agit de savoir si les républicains seront capables de gouverner.”

Les républicains de la Chambre se blottissent derrière des portes closes tôt le matin, avant l’action au sol, alors que les législateurs nouvellement élus arrivent pour ce qui est traditionnellement une journée de fête. Familles en remorque, les membres du nouveau Congrès se préparent à prêter serment à la Chambre et au Sénat pour le début de la session législative de deux ans.

Une nouvelle génération de républicains alignés sur Trump dirige l’opposition à McCarthy, inspirée par le slogan de l’ancien président Make America Great Again. Ils ne pensent pas que McCarthy soit assez conservateur ou assez dur pour combattre les démocrates. Cela rappelle la dernière fois que les républicains ont repris la majorité à la Chambre, après les élections de 2010, lorsque la classe du thé a inauguré une nouvelle ère de politique dure, envoyant finalement le président John Boehner à une retraite anticipée.

En règle générale, il faut une majorité des 435 membres de la Chambre, 218 voix, pour devenir le président. Avec une faible majorité de 222 sièges, McCarthy ne peut se permettre qu’une poignée de détracteurs. Un orateur peut gagner avec moins de 218 voix, comme l’ont fait Pelosi et Boehner, si certains législateurs sont absents ou votent simplement présents.

Mais McCarthy n’a pas réussi à convaincre un groupe central – et potentiellement croissant – de républicains de droite dirigé par le parti conservateur Freedom Caucus, malgré des semaines de réunions à huis clos et des changements promis aux règles de la Chambre. Près d’une douzaine de républicains ont publiquement fait part de leurs inquiétudes au sujet de McCarthy.

“Kevin McCarthy n’a pas besoin de 218 voix pour être orateur”, a déclaré le représentant Scott Perry, R-Pa., président du Freedom Caucus et leader des efforts de Trump pour contester les élections de 2020, dans une interview avec The Associated Presse. “À moins que quelque chose ne change radicalement, c’est là que nous allons être.”

Tard lundi soir, McCarthy a rencontré Perry dans le bureau du président du Capitole, a confirmé un assistant républicain sous couvert d’anonymat pour discuter de la séance privée.

Pourtant, la perspective de récalcitrants causant des ravages le premier jour a lancé une contre-offensive des républicains qui sont frustrés que les détracteurs menacent le fonctionnement du nouveau Congrès.

Un groupe important mais moins vocal de partisans de McCarthy a lancé sa propre campagne, “Only Kevin”, comme un moyen de faire taire l’opposition et de promettre leur soutien uniquement à lui.

Un challenger viable pour McCarthy n’avait pas encore émergé. Le représentant Andy Biggs, R-Arizona, ancien chef du Freedom Caucus, se présentait contre McCarthy comme une option conservatrice, mais on ne s’attendait pas à ce qu’il obtienne une majorité. McCarthy l’a vaincu lors du concours de nomination de novembre, 188-31.

Le deuxième républicain de la Chambre, le représentant Steve Scalise de Louisiane, serait un prochain choix évident, un conservateur très apprécié de ses collègues et considéré par certains comme un héros après avoir survécu à une fusillade brutale lors d’un match de baseball du Congrès en 2017.

Autrefois rivaux, McCarthy et Scalise sont devenus une équipe. Le bureau de Scalise a rejeté comme “fausse” une suggestion lundi d’un autre républicain selon laquelle Scalise faisait des appels au sujet de la race de l’orateur.

McCarthy a juré de se battre jusqu’au bout, organisant plusieurs tours de votes minutieux au sol – un spectacle jamais vu au Congrès depuis la course contestée des orateurs de 1923.

“Ce serait bien si nous pouvions être prêts à partir le 3 janvier”, a déclaré le représentant Jim Jordan, R-Ohio, qui devrait devenir président du comité judiciaire de la Chambre. “Mais vous savez, si cela ne se produit pas au premier tour de scrutin, c’est à ce moment-là que cela repousse les choses.”

Sans orateur, la Chambre ne peut pas se former pleinement – ​​nommer ses présidents de commission, s’engager dans des débats au sol et lancer les enquêtes sur l’administration Biden qui devraient être au cœur de l’agenda des républicains.

Le bouleversement à la Chambre le premier jour de la nouvelle session pourrait être en contraste frappant avec l’autre côté du Capitole, où le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, deviendra officiellement le chef de parti le plus ancien de l’histoire.

Bien qu’il soit minoritaire au Sénat, où les démocrates détiennent une faible majorité de 51 voix contre 49, McConnell pourrait s’avérer être un partenaire viable alors que Biden cherche des victoires bipartites dans la nouvelle ère de gouvernement divisé. Les deux hommes devaient apparaître ensemble plus tard dans la semaine dans l’État d’origine du chef du GOP, le Kentucky, pour célébrer l’investissement fédéral dans les infrastructures d’un pont vital qui relie le Kentucky et l’Ohio.

La candidature de McCarthy à la présidence aurait dû être une chose presque sûre. Affable et accessible, il a mené son parti à la majorité, après avoir levé des millions de dollars de campagne et parcouru le pays pour recruter de nombreux nouveaux législateurs à se présenter aux élections.

Pourtant, McCarthy est déjà venu ici, abandonnant brusquement la course à l’orateur en 2015 alors qu’il était clair qu’il n’avait pas le soutien des conservateurs pour remplacer Boehner.

L’une des principales demandes des récalcitrants cette fois est que McCarthy rétablisse une règle qui permet à tout législateur de faire une « motion pour libérer le fauteuil » – en bref, de convoquer un vote pour destituer le président de ses fonctions.

Pelosi a éliminé la règle après que les conservateurs l’aient utilisée pour menacer l’éviction de Boehner, mais McCarthy a accepté de la rajouter – mais à un seuil plus élevé, obligeant au moins cinq législateurs à signer la motion.

“Je travaillerai avec tout le monde dans notre parti pour construire un consensus conservateur”, a écrit McCarthy dans une lettre du week-end à ses collègues.

Alors que McCarthy a convoqué une conférence téléphonique le jour du Nouvel An avec les législateurs républicains pour dévoiler le nouveau paquet de règles de la maison, Perry a envoyé une nouvelle lettre de préoccupation signée par huit autres républicains selon laquelle les changements ne vont pas assez loin.