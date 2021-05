Les républicains remplacent la critique de Trump Liz Cheney par Elise Stefanik, une ancienne partisane de la présidente, à la présidence de la conférence du parti – RT USA News

Après que la représentante Liz Cheney (R-Wyoming) ait été évincée de sa position de leader dans le Parti républicain, elle a été remplacée par la représentante Elise Stefanik (R-New York), une fidèle partisane de Donald Trump.

Les républicains de la Chambre ont approuvé Stefanik pour remplacer Cheney à leur troisième poste de direction le plus élevé vendredi dans un vote 134-46. Stefanik avait déjà une longueur d’avance grâce à l’approbation de Trump et au manque de sérieux challengers.

Le représentant Chip Roy (R-Texas) a lancé une offre de dernière minute pour le poste, mais n’a pas obtenu beaucoup de soutien dans le défi de courte durée.

Cheney a été démis de ses fonctions par son propre parti mercredi dans un geste inhabituel. Elle a été l’une des critiques les plus sévères de Trump au sein du Parti républicain et a même voté en faveur de sa destitution à la suite de l’émeute du Capitole le 6 janvier.

Stefanik a quant à lui été un fervent partisan de Trump, ce qui signifie que le parti envisage de rester fidèle à l’ancien président. Cheney fait exploser son propre parti depuis qu’elle a perdu son poste, faisant valoir que le Parti républicain « Est dans un endroit d’où nous devons le ramener. »





Aussi sur rt.com

L’unité idéologique était la seule force des républicains américains. Mais avec Liz Cheney, même ça s’effondre







«La nation a besoin d’un parti basé sur les principes fondamentaux du conservatisme, et je suis déterminé et déterminé à faire en sorte que ce parti progresse, et je prévois de mener le combat pour ce faire» dit-elle, ajoutant une promesse de faire « tout » elle peut empêcher Trump de se rapprocher du bureau ovale.

Après avoir été élue, Stefanik a remercié Trump pour son soutien et l’a appelé « Un élément essentiel de notre équipe républicaine. »

Dans ses premières remarques depuis son élection pour remplacer la représentante Liz Cheney en tant que présidente de la conférence du GOP de la Chambre, la représentante Elise Stefanik a remercié l’ancien président Trump et l’a appelé « un élément essentiel de notre équipe républicaine ». pic.twitter.com/zATyG0TIra – Site multimédia (@Mediaite) 14 mai 2021

La nouvelle position de Stefanik a provoqué la colère des critiques libéraux, dont beaucoup ont félicité Cheney pour sa rivalité avec Trump et ses critiques à l’égard de son propre parti et ont critiqué Stefanik pour son bilan en faveur de Trump.

Maintenant que le GOP de la Chambre a installé la Rep. besoin de la connaître. – Jake Lobin (@JakeLobin) 14 mai 2021

Elise Stefanik a été élue pour remplacer Liz Cheney parce qu’elle soutient le «gros mensonge» et elle se conformera à la propagande de Trump. – Amy Lynn ✡️🐝 (@AmyAThatcher) 14 mai 2021

.@EliseStefanik, autrefois modéré, s’est écarté vers Trump pour éviter un défi principal. Elle a raconté des mensonges flagrants sur les élections de 2020 pour expliquer son vote pour annuler les résultats.Et maintenant, elle a été récompensée.L’ambition brute et sans principes est plutôt laide quand elle est si clairement exposée. pic.twitter.com/fn5XE37GG9 – David Axelrod (@davidaxelrod) 14 mai 2021

Stefanik a entre-temps reçu les éloges de nombreux conservateurs, qui sont de plus en plus frustrés par Cheney, qui a même évoqué le potentiel de se présenter à la présidence en 2024. Trump faisait partie de ceux qui ont félicité Stefanik après avoir remporté l’ancien poste de Cheney.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!