Kevin McCarthy s’adresse aux journalistes à la frontière sud des États-Unis le 15 mars | Justin Hamel / AFP via Getty Images

Ils attaquent Biden avec des allégations sans faits selon lesquelles des terroristes traversent la frontière sud.

Sur les talons du président Joe Biden signant un projet de loi de secours Covid-19 de 1,9 billion de dollars très populaire auprès du public américain, sinon auprès des membres du Congrès du GOP, les républicains ont développé une nouvelle ligne d’attaque: que le président ne tourne pas seulement les yeux. yeux sur une crise à la frontière américano-mexicaine créée par ses efforts pour faire reculer les politiques d’immigration draconiennes de Donald Trump, mais que Biden ignore une éventuelle menace terroriste.

Pour marteler cette maison, un groupe de républicains de la Chambre dirigé par le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy (R-CA) s’est rendu lundi à la frontière sud et a organisé un événement de presse où McCarthy a fait une déclaration effrayante.

Citant une conversation qu’il a eue avec des agents de la patrouille frontalière, McCarthy a déclaré que les migrants récents ne sont pas seulement des gens du Mexique, du Honduras ou du Salvador. Ils trouvent maintenant des gens du Yémen, d’Iran, de Turquie. Les gens sur la liste de surveillance terroriste qu’ils attrapent, et ils se précipitent tous à la fois.

McCarthy essaie de faire croire aux gens que Biden dort au volant alors que des terroristes infiltrent le pays.

Il n’y a qu’un seul problème. Il n’y a aucune preuve que ce soit vrai.

McCarthy affirme que des personnes figurant sur « la liste de surveillance des terroristes » du « Yémen, de l’Iran et de la Turquie » sont arrêtées en train de traverser la frontière sud pic.twitter.com/b6ZlXkX9df – Aaron Rupar (@atrupar) 15 mars 2021

Plus tard mardi, le représentant Ruben Gallego (D-AZ), président du comité de la Chambre sur le renseignement et les opérations spéciales, tweeté en réponse aux commentaires de McCarthy, «Bizarre en tant que président du sous-comité sur le renseignement et les opérations spéciales et un État frontalier membre du Congrès n’ont rien entendu à ce sujet. Je vais demander un briefing. À peu près sûr qu’il a tort ou qu’il ment.

Gallego a ensuite appelé McCarthy bluff en lui demandant de tenir un briefing confidentiel où il pourrait partager ses informations sur les terroristes traversant la frontière.

«Salut @GOPLeader, j’ai la même habilitation de sécurité que vous», a écrit Gallego. « Pouvez-vous demander à votre bureau d’organiser un briefing classifié pour que les membres voient d’où proviennent ces informations? »

salut @GOPLeader J’ai la même habilitation de sécurité que vous. Pouvez-vous demander à votre bureau d’organiser un briefing classifié pour que les membres voient d’où proviennent ces informations? https://t.co/retrzeUPxV – Ruben Gallego (@RubenGallego) 15 mars 2021

Le CBP (Customs and Border Protection) des États-Unis n’a pas immédiatement répondu à un e-mail de Vox demandant des commentaires sur les preuves, le cas échéant, de la réclamation de McCarthy. Mais il n’était pas le seul républicain à le faire. Mardi matin, un autre républicain qui s’est rendu à la frontière, le républicain John Katko (R-NY), est allé sur Fox News et a répandu la même rumeur et insinuation.

« Il [a border agent] a déclaré: «certains d’entre eux sont sur la liste» », a déclaré Katko. «Et j’ai dit, ‘liste?’ Et il a dit: « Ouais, la liste de surveillance du terrorisme. » Et j’ai été stupéfait.

«Ils ont dit qu’ils avaient saisi non seulement des gens d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, mais même des gens du Yémen et des régions du Moyen-Orient qui sont des foyers terroristes», a-t-il poursuivi.

Le représentant John Katko (à droite) est sur Fox News répandant des rumeurs et des insinuations selon lesquelles des terroristes traversent la frontière sud. Il n’y a aucune preuve que cela soit vrai. pic.twitter.com/ioIbnIwIsv – Aaron Rupar (@atrupar) 16 mars 2021

Sans surprise, les présentateurs de Fox News n’ont pas pressé Katko pour obtenir des informations sur qui est l’agent frontalier avec ces renseignements, ni pour aucune preuve à l’appui de son argumentaire, qui a été un sujet majeur sur Fox News depuis l’événement de presse à la frontière. Si le passé est un précédent, les preuves peuvent ne pas exister, car les républicains ont une longue histoire de diffusion de fausses informations sur les terroristes traversant la frontière.

Les républicains relancent l’un des mensonges les plus notoires de Trump

Pendant qu’il était au pouvoir, Trump a utilisé des affirmations sans faits selon lesquelles des terroristes tentaient de traverser la frontière sud pour sensationnaliser les risques présentés par les politiques d’immigration qui ne permettaient pas de la sceller avec un mur en pointe.

En janvier 2019, par exemple, Trump a publié un tweet rapidement démystifié alléguant que des personnes de pays à majorité musulmane traversent la frontière avec de mauvaises intentions et laissent derrière eux des tapis de prière. (Le mythe du tapis de prière à la frontière remonte au moins à 2014, lorsqu’il est apparu pour la première fois sur Breitbart.)

«Éleveur de la frontière:« Nous avons trouvé des tapis de prière ici. C’est irréel », a tweeté Trump, citant un article de Washington Examiner qui ne présentait aucune preuve de sa revendication centrale au-delà d’un seul compte anonyme.

Pas plus tard qu’en janvier dernier, Trump a affirmé que «nous avons des terroristes du Moyen-Orient qui entrent dans notre pays par la frontière sud».

Non seulement il n’y a aucune preuve de cela, mais le propre département d’État de Trump l’a démystifié. Du Washington Post:

Dans des rapports publiés sous l’administration Trump, le département d’État a déclaré qu’il n’y avait «aucune preuve crédible indiquant que des groupes terroristes internationaux ont établi des bases au Mexique, travaillé avec des cartels de la drogue mexicains ou envoyé des agents via le Mexique aux États-Unis» et que «là aucun groupe terroriste n’a exploité ces lacunes pour déplacer des opérations dans la région. »

Le fait est qu’il y a un vrai problème à la frontière sud sur lequel les républicains pourraient envoyer un message. Mais qu’ils ne peuvent s’empêcher de faire sensation, cela indique qu’ils ne sont vraiment intéressés qu’à marquer des points politiques bon marché.

Il y a un vrai problème à la frontière, mais les républicains ne s’engagent pas de bonne foi

Le tweet sans fondement de Trump de janvier 2019 sur les tapis de prière est intervenu au milieu de la fermeture du gouvernement qu’il avait initiée dans le cadre d’un effort infructueux visant à forcer le Congrès à financer son mur frontalier. Aujourd’hui, 26 mois plus tard, les républicains utilisent maintenant un mensonge similaire pour attaquer Biden, qui a plaidé pour le traitement des immigrants sans papiers et des demandeurs d’asile avec plus d’humanité que Trump.

Cela ne veut pas dire que la gestion de la situation par Biden à la frontière sud est irréprochable. Comme ma collègue Nicole Narea l’a détaillé lundi, le nombre d’enfants actuellement détenus dans les centres de détention provisoire du CBP est à un niveau record, et ils sont détenus plus longtemps que la loi ne le permet. CBS News a rapporté que les enfants sont détenus dans des «postes de prison surpeuplés, inaptes à héberger des mineurs».

L’administration Biden a ordonné à la FEMA de se rendre à la frontière pour aider les fonctionnaires à gérer les mineurs sans papiers, mais a eu du mal à développer des politiques d’immigration qui équilibrent les préoccupations humanitaires avec le fait que le gouvernement dispose de ressources limitées pour faire face au flux de personnes qui n’arrive pas à cesser d’arriver à la frontière sud depuis des années maintenant. La situation semble ne devenir que plus difficile: mardi, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré: «Nous sommes sur le point de rencontrer plus d’individus à la frontière sud-ouest que nous n’en avons eu au cours des 20 dernières années.»

Même les démocrates comme le représentant Henry Cuellar, dont le district du Texas est à la frontière, disent que Biden doit faire plus pour établir le contrôle.

« Les républicains vont se retourner et utiliser cela comme une arme politique contre les démocrates – que nous sommes faibles à la frontière, nous ne faisons pas assez, nous laissons tout le monde entrer », a déclaré Cuellar au Washington Post. «J’ai averti le parti et l’administration: ne laissez pas cela devenir incontrôlable, car tout ce que vous allez faire est de donner un problème aux républicains.

Cette crise n’est pas nouvelle et il n’existe pas de solutions simples et toutes faites. Mais au lieu de s’engager avec cette réalité de manière sobre et constructive, les républicains comme McCarthy semblent mentir – et obtenir de l’aide d’une couverture non critique de Fox News pour essayer de terrifier les électeurs et de se retourner contre Biden.