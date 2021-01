Peter Meijer (R-Michigan) dit que lui et d’autres républicains craignent pour leur vie après avoir voté en faveur de la destitution du président Donald Trump.

«Beaucoup d’entre nous modifient leurs habitudes, s’efforcent d’obtenir un gilet pare-balles, ce qui est un achat remboursable que nous pouvons faire,» Meijer a déclaré à MSNBC dans une interview jeudi.

Meijer était l’un des 10 républicains à rompre avec leur parti et à se joindre aux démocrates pour voter pour la destitution de Trump, qui fait maintenant face à un avenir incertain alors que le Sénat se réunit de nouveau le 19 janvier, un jour avant l’investiture de Joe Biden, ce qui signifie que s’il va de l’avant, la destitution le procès aurait lieu pendant les premiers jours de son mandat.

«C’est triste que nous devions en arriver là», Meijer a déclaré au sujet des précautions supplémentaires prises à la lumière du siège du Capitole américain la semaine dernière. «Mais nous nous attendons à ce que quelqu’un essaie de nous tuer.»

"Nous nous attendons à ce que quelqu’un essaie de nous tuer": Freshman GOP @RepMeijer, qui a voté pour destituer Trump, affirme que ses collègues législateurs prennent des mesures de sécurité après avoir reçu des menaces de mort à la suite de l’attaque de la semaine dernière au Capitole. pic.twitter.com/5qHFyttDLn – MSNBC Live avec Hallie Jackson (@HallieOnMSNBC) 14 janvier 2021

«De toute évidence, nous avons vu ce qui s’est passé le 6 janvier et le fait qu’il y a actuellement 20 000 gardes nationaux à Washington, on a le sentiment qu’il n’y a pas de contrôle ici et que nous ne savons pas ce qui va se passer ensuite». ajouta le républicain.

Meijer, un membre du Congrès de première année qui a succédé à Justin Amash, lui-même un critique conservateur de Trump qui est passé au Parti libertaire plus tôt cette année, a été félicité par les libéraux pour son vote.

Le membre du Congrès républicain a qualifié sa décision de «Vote de conscience».

Ce n’est pas la première fois que Meijer affirme, sans présenter de réelles menaces, que les républicains qui se retournent contre Trump pourraient être en danger. Il auparavant revendiqué dans une interview avec Reason que les collègues pensaient qu’un vote pour certifier l’élection en faveur de Biden serait «Mettent leurs familles en danger.»

Meijer est le dernier législateur à revendiquer des craintes pour sa sécurité à la lumière de l’émeute du Capitole américain. La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) a déclaré dans un post Instagram cette semaine qu’elle avait même peur de s’isoler avec certains «Suprémaciste blanc» les législateurs lors de la prise d’assaut du Capitole, craignant qu’ils ne la livrent aux émeutiers.

