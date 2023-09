« Les républicains qui agissent contre le changement climatique valent de l’or », a déclaré jeudi Bill Gates, philanthrope et investisseur milliardaire pour le climat. Événement Climate Forward à New York.

Le nombre de Républicains convaincus que la réponse au changement climatique est une priorité « doit être un nombre que nous parvenons à augmenter avec le temps », a déclaré Gates.

En effet, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique nécessiteront des investissements et un soutien soutenus de la part des secteurs public et privé, a déclaré Gates.

La loi sur la réduction de l’inflation, qui regorgeait de crédits d’impôt pour stimuler le développement de l’économie des énergies propres, a été adoptée entièrement selon les lignes partisanes à la Chambre et au Sénat. Aucun Républicain n’a voté pour.

La division politique au Capitole reflète celle du grand public.

Plus de la moitié, soit 54 %, des Américains considèrent le changement climatique comme une « menace majeure » pour le bien-être des États-Unis, mais cette proportion est fortement divisée selon les partis politiques, selon les données d’une enquête du Pew Research Center. Près de huit démocrates sur dix, soit 78 %, considèrent le changement climatique comme une menace majeure, contre 58 % il y a dix ans. Seuls 23 % des Républicains considèrent le changement climatique comme une menace majeure, soit presque l’équivalent des 22 % de Républicains qui considéraient le changement climatique comme une menace majeure il y a dix ans. L’enquête la plus récente sur ces données a été menée en mars 2022.

L’IRA comprenait des crédits d’impôt destinés à relancer le développement de l’hydrogène propre, le stockage d’énergie de longue durée et les technologies permettant de capter et d’éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère, pour n’en nommer que quelques-uns.

« L’IRA représente une somme d’argent très importante pour amorcer des technologies clés, y compris dans des domaines dont la plupart des gens sur le climat ne parlent pas », a déclaré Gates, comme par exemple les processus industriels. « Les émissions industrielles, si vous ne résolvez pas ce problème, tout le problème ne sera pas résolu », a déclaré Gates.

« C’est un projet de loi fantastique sur le climat », a déclaré Gates.

Mais la longévité de l’IRA et de ces crédits d’impôt dépend du parti qui dirige Washington DC.

« Nous n’avons pas beaucoup de temps pour garder cette chose intacte », a déclaré Gates. « Il n’est pas garanti que les crédits d’impôt dureront nécessairement pendant dix ans, car ils peuvent être abrogés en cas de changement de contrôle politique. »

C’est un problème car la construction et la mise à l’échelle d’une technologie dure impliquant des équipements lourds, une fabrication et des solutions à l’échelle des infrastructures prennent du temps – beaucoup plus long que la tournée d’une seule administration à Washington DC.

« Il s’agit d’investissements sur 30 ans dans des usines sidérurgiques, des usines d’engrais et de nouvelles façons de produire de la viande », a déclaré Gates. « Cela nécessite une avance constante et à toute vitesse pour que les États-Unis soient un exemple. »

Même si Gates a souligné l’importance d’amener les Républicains à prendre au sérieux la politique climatique, il a également déclaré qu’il n’aimait pas les diaboliser.

Au lieu de cela, Gates pose la question : « Pourquoi n’avons-nous pas réussi à faire venir plus de gens ? Et c’est une chose extrêmement importante », a-t-il déclaré.

Lorsque Gates interagit avec des philanthropes qui investissent dans le climat, il encourage ceux qui entretiennent des relations avec les républicains à travailler avec eux pour tenter d’accroître leur engagement en faveur du climat. « Je pense que c’est extrêmement précieux », a-t-il déclaré.

La capacité des États-Unis à maintenir leurs investissements dans les technologies climatiques aura des implications mondiales.

Alors que la majorité des émissions mondiales proviennent des pays à revenu intermédiaire, les États-Unis et d’autres pays riches doivent montrer la voie en développant et en réduisant le coût des nouvelles technologies, a déclaré Gates.

Les technologies propres doivent être meilleures et moins chères, car c’est la seule manière réaliste de les voir se développer dans les pays les moins riches, selon Gates. Il est également irréaliste d’attendre des pays riches qu’ils financent la distribution de technologies propres dans les pays moins riches, à moins qu’elles ne soient meilleures et moins chères que les méthodes de fonctionnement traditionnelles et sales. La volonté politique n’est pas là.

« Malheureusement, si vous essayez de le subventionner, vous obtenez un montant bien supérieur au budget de l’aide étrangère », a déclaré Gates. « Les électeurs ne vont pas proposer cela. L’innovation est donc le seul moyen d’atteindre ces objectifs. »

À ce stade, la question n’est pas de savoir si le monde dépassera l’objectif fixé par le Accord de Paris sur le climat de 2015 pour maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, mais dans quelle mesure.

« Nous ne sommes pas sur la bonne voie pour parvenir à une limitation de 1,5 degré », a déclaré Gates. Et en effet, António Guterres, le secrétaire général des Nations Uniesa déclaré plus tôt dans la semaine que la planète se dirigeait actuellement vers une augmentation de température de 2,8 degrés, soit plus de 5 degrés Fahrenheit.