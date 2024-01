Les républicains publient des articles de mise en accusation contre Mayorkas, chef de la sécurité intérieure de Biden

Inscrivez-vous au courrier électronique quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives aux États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Les républicains de la chambre basse du Congrès ont poursuivi dimanche leurs efforts visant à destituer le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, tandis que leurs collègues du Sénat poursuivent la première véritable tentative bipartite visant à aborder la sécurité des frontières depuis plus d’une demi-décennie.

Le membre du Congrès du Tennessee, Mark Green, a publié dimanche une ébauche de ses articles de mise en accusation qui doivent être déposés contre M. Mayorkas ; Dans sa législation, M. Green a accusé le secrétaire d’État d’avoir délibérément violé les lois américaines en vigueur sur l’immigration et d’avoir abusé de la confiance du public en mentant soi-disant aux enquêteurs du Congrès.

Si cet effort devait aboutir, M. Mayorkas deviendrait seulement le deuxième secrétaire de cabinet de l’histoire à être destitué. Il ne le sera cependant pas, car la campagne de destitution des Républicains est vouée à mourir au Sénat (si elle est même adoptée par la Chambre). Les démocrates contrôlent la Chambre haute et le feront jusqu’en 2024 ; pour que M. Mayorkas puisse être démis de ses fonctions, il faudrait que les deux tiers de la chambre haute votent en sa faveur.

L’essentiel de l’argument de destitution du Parti républicain tourne autour de l’idée selon laquelle l’administration Biden ne détient pas la majeure partie des migrants rencontrés après des traversées illégales alors qu’ils poursuivent leurs demandes d’asile. La Maison Blanche Biden et auparavant l’administration Trump ont eu du mal avec la logistique nécessaire à la détention des milliers de migrants qui traversent illégalement la frontière américano-mexicaine chaque jour ; L’administration Trump, en particulier, a fait l’objet de vives critiques concernant les conditions sordides de nombreux refuges temporaires pour migrants et la politique consistant à détenir les jeunes enfants séparés de leurs parents dans de vastes zones enfermées.

M. Green a déclaré dimanche dans un communiqué que son projet de résolution « pose[s] présenter des arguments clairs, convaincants et irréfutables en faveur de la destitution du secrétaire d’État Alejandro Mayorkas ».

« Après avoir épuisé toutes les autres options pour demander des comptes au secrétaire Mayorkas, il est indubitablement clair que le Congrès doit exercer son devoir constitutionnel et le destituer », a-t-il ajouté.

Mais les démocrates du Congrès et de l’administration ont ridiculisé l’effort de destitution lancé par les républicains, qui est maintenant sur le point de démarrer alors que la Chambre examine simultanément la destitution de Joe Biden lui-même.

Beaucoup ont soutenu que le gouvernement n’avait tout simplement aucun moyen de transporter et d’héberger un si grand nombre de personnes de manière humaine, et alors que les négociations se poursuivent au Sénat sur une éventuelle législation visant à renforcer les contrôles aux frontières, la campagne du Parti républicain de la Chambre est devenue une arme pour les démocrates qui soutiennent que leurs rivaux républicains ne cherchent pas sérieusement à trouver des solutions.

Comme toujours, l’ancien président Donald Trump ajoute de l’huile sur le feu. Large favori pour remporter l’investiture présidentielle du GOP en 2024, M. Trump fait pression sur les républicains du Sénat pour qu’ils mettent fin aux efforts visant à parvenir à un compromis avec les démocrates sur cette question. « UN MAUVAIS ACCORD À LA FRONTIÈRE EST BIEN PIRE QUE PAS D’ACCORD À LA FRONTIÈRE », a-t-il écrit dans un article de Truth Social.

Le ministère de la Sécurité intérieure a poussé dimanche ces arguments contre le Parti républicain avec une note condamnant le projet d’articles de destitution de M. Green. Le mémo qualifie la résolution de M. Green d’inconstitutionnelle, arguant que les allégations contenues dans les articles de mise en accusation ne répondent pas aux normes de « crimes ou délits graves » exigés par la Constitution. Il accuse également M. Green d’être déterminé dès le début à la mise en accusation, soulignant ses efforts passés pour collecter des fonds afin de financer son projet de déposer des articles de mise en accusation contre le secrétaire.

«Au-delà du fait qu’il s’agit d’un exercice illégitime, indigne du travail pour lequel les membres du Congrès ont été envoyés à Washington, la … tentative de destitution des Républicains est sans fondement. Le secrétaire Mayorkas applique et utilise la loi pour protéger notre patrie exactement comme chacun de ses prédécesseurs l’a fait », affirme la note du DHS.

Les Républicains « ne veulent pas résoudre le problème ; ils veulent faire campagne là-dessus », a également affirmé l’agence.

La destitution de M. Biden, tout comme les efforts visant à destituer M. Mayorkas, se heurtent à un chemin semé d’embûches pour sortir de la Chambre contrôlée par le Parti républicain avant même de trouver sa dernière demeure au Sénat.

Les républicains du district swing à la chambre basse ont largement évité de soutenir ouvertement la destitution du président. Au lieu de cela, ceux qui ont commenté ont proposé des points de vue tièdes sur la façon dont le vote en faveur du lancement de l’enquête permet aux Américains d’« obtenir des réponses ». Une poignée de députés républicains à la Chambre ont déjà déclaré qu’ils ne voteraient pas pour soutenir formellement les articles de mise en accusation contre M. Biden sans que davantage de preuves n’apparaissent pour étayer les allégations auxquelles il est confronté.

Ce qui complique la situation pour les républicains : leur parti détient une majorité plus mince que jamais à la Chambre, avec seulement 219 sièges contre 213 pour les démocrates. Les récentes démissions de l’ancien président Kevin McCarthy et de son allié Patrick McHenry après l’éviction sans cérémonie de la présidence du premier. place leur parti dans une position plus précaire que jamais ; seule une poignée d’absences pourrait anéantir toute chance d’adopter des résolutions ou d’autres lois sans soutien bipartisan.