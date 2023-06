Les républicains prévoient le 1er débat présidentiel le 23 août, mais rien ne garantit que Trump y assistera

CHICAGO (AP) – Le premier débat présidentiel républicain de 2024 se tiendra le 23 août, a annoncé vendredi le Comité national républicain, avec un deuxième débat la nuit suivante si nécessaire.

Le RNC a également détaillé les critères qui seront utilisés pour que les candidats se qualifient pour l’étape du débat, y compris un engagement à soutenir l’éventuel candidat républicain à la présidence. Cette exigence pourrait empêcher certains candidats de se présenter, y compris l’ancien président Donald Trump, qui ne s’est pas engagé à soutenir le candidat s’il ne sort pas de la primaire. Trump s’est également demandé pourquoi il participerait puisqu’il détient une avance considérable dans les sondages primaires du GOP.

Le débat aura lieu à Milwaukee, Wisconsin, qui sera également le site de la convention de nomination du parti l’année prochaine. C’est un clin d’œil à l’importance de l’État du champ de bataille, qui sera probablement la clé d’une nouvelle victoire présidentielle en 2024.

« Le RNC s’est engagé à mettre en place un processus primaire juste, neutre et transparent et les critères de qualification énoncés placeront notre parti et notre éventuel candidat dans la meilleure position pour reprendre la Maison Blanche en novembre 2024 », a déclaré la présidente du RNC, Ronna McDaniel. .

La liste des candidats en lice pour affronter le président Joe Biden l’année prochaine n’a cessé de s’allonger. En plus de Trump, le champ comprend le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haley, le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson et l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy. Parmi les autres candidats qui devraient bientôt participer au concours figurent l’ancien vice-président Mike Pence, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum.

La scène du débat peut fournir la plus grande audience à ce jour pour de nombreux candidats à la présidence, mais elle peut également faire trébucher les candidats. Déjà, il y a eu des questions sur les candidats qui participeront et sur les règles que le RNC imposerait pour participer.

Trump a déclaré jusqu’à présent qu’il ne promettrait pas de soutenir le candidat si quelqu’un d’autre remportait la nomination, déclarant à l’animateur de radio Hugh Hewitt: « Cela devrait dépendre de qui était le candidat. »

Christie, qui prévoit de lancer sa campagne dans le New Hampshire la semaine prochaine, a déclaré qu’il ne soutiendrait jamais Trump en tant que candidat du parti en 2024, comme il l’a fait en 2016. « Pas question », a-t-il déclaré à Axios en mars. Les conseillers n’ont pas immédiatement répondu aux questions sur la façon dont Christie gérerait l’engagement, compte tenu de son opposition à Trump.

Hutchinson, également critique de Trump, a déclaré vendredi qu’il prévoyait d’être sur la scène du débat. Mais il a critiqué le RNC pour avoir exigé le «serment de loyauté», affirmant que l’engagement devrait être uniquement qu’un participant ne se présentera pas en tant que candidat tiers.

« Le RNC devrait avoir des critères minimaux pour les débats au début de cette campagne », a déclaré Hutchinson. « Plus de choix, c’est mieux. »

Pour participer au débat du 23 août à Milwaukee, les candidats doivent avoir reçu des contributions de campagne de 40 000 donateurs uniques – un nombre relativement élevé visant à vanner le terrain. Hutchinson a été critique, affirmant que cela « bénéficie aux candidats qui génèrent des dons en ligne grâce à une rhétorique extrême et à des tactiques alarmistes ».

Parmi les autres critères de débat, les participants doivent également recevoir au moins 1% de soutien dans trois sondages nationaux ou 1% dans deux sondages nationaux et 1% dans les premiers sondages d’État de deux États distincts. Ces États sont l’Iowa, le New Hampshire, le Nevada et la Caroline du Sud. Les sondages doivent répondre à certaines exigences pour être reconnus par le RNC.

Les candidats doivent également signer un engagement s’engageant à ne participer à aucun débat non sanctionné par le RNC pendant le cycle électoral.

Le RNC a déclaré que les critères des futurs débats pourraient inclure des seuils plus élevés pour les sondages et la collecte de fonds. Les dates futures n’ont pas été fixées.

___

Jill Colvin, journaliste à l’Associated Press, y a contribué.

Sara Burnett, l’Associated Press