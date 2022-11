Les républicains prêts à prendre le contrôle de la Chambre des représentants américaine

Les républicains étaient sur le point de reprendre le contrôle de la Chambre lundi soir, à une victoire près des 218 sièges dont le parti a besoin pour obtenir une majorité, rétrécissant la voie pour que les démocrates gardent la chambre et élevant la perspective d’un gouvernement divisé à Washington.

Lundi, deux républicains de la Chambre des États-Unis menacés en Californie ont triomphé des challengers démocrates, aidant à déplacer le GOP dans un siège de prise de contrôle de la chambre tandis qu’une série de courses au Congrès dans l’État restait en jeu. Dans un combat acharné au sud-est de Los Angeles, la représentante républicaine Michelle Steel a battu le démocrate Jay Chen, tandis qu’à l’est de Los Angeles, le représentant républicain Ken Calvert a remporté une victoire sur le démocrate Will Rollins.

Dix courses dans l’État sont restées indécises alors que le décompte des voix se poursuivait, bien que seule une poignée ait été considérée comme suffisamment serrée pour se casser dans les deux sens.

Il faut 218 sièges pour contrôler la Chambre. Les républicains ont verrouillé jusqu’à présent 217 sièges, les démocrates en réclamant 205.

Les républicains sont entrés dans l’élection n’ayant besoin de retourner que cinq sièges pour le contrôle de la Chambre. La pleine portée de la majorité du parti peut ne pas être claire avant plusieurs jours – ou semaines – car les votes dans les courses compétitives sont toujours comptés.

Les démocrates ont déjà pris le contrôle du Sénat en retournant un siège vacant en Pennsylvanie et en conservant ceux du Nevada et de l’Arizona. Un second tour des élections en Géorgie le 6 décembre pourrait donner au parti du président Joe Biden un siège supplémentaire.

La marge mince n’est pas ce que les républicains avaient prédit

Une majorité à la Chambre donnera aux conservateurs un levier pour émousser le programme de Biden et stimuler une vague d’enquêtes. Mais un mince avantage numérique pose également des défis et complique la capacité du parti à gouverner, et est également loin de la victoire écrasante que les républicains avaient prédite lors des élections de mi-mandat de cette année.

Les résultats pourraient compliquer les projets du chef de la minorité républicaine à la Chambre, Kevin McCarthy, de devenir président, car certains membres conservateurs se sont demandé s’il fallait le soutenir ou ont imposé des conditions à leur soutien. Le républicain de Floride Matt Gaetz a déclaré lundi qu’il soutenait son collègue de l’Ohio Jim Jordan pour le poste.

Les marges étroites ont bouleversé la politique républicaine et incité à pointer du doigt ce qui n’allait pas. Certains membres du GOP ont blâmé Donald Trump pour le résultat pire que prévu. L’ancien président, qui devrait annoncer mardi une troisième candidature à la Maison Blanche, a soulevé des candidats lors des primaires de cette année qui ont eu du mal à gagner lors des élections générales.

Malgré ses performances décevantes, avec la majorité, les républicains prendraient le contrôle des comités de la Chambre, leur donnant la possibilité de façonner la législation et de lancer des enquêtes sur Biden, sa famille et son administration.

Il y a un intérêt particulier à enquêter sur les relations commerciales à l’étranger du fils du président, Hunter Biden. Certains des législateurs les plus conservateurs ont évoqué la possibilité de destituer Biden, bien que cela soit beaucoup plus difficile à accomplir pour le parti avec une majorité serrée.

Toute législation qui émerge de la Chambre pourrait être confrontée à de fortes difficultés au Sénat, où la faible majorité démocrate suffira souvent à faire dérailler une législation défendue par les républicains.

Avec une si faible majorité à la Chambre, il y a un risque de chaos législatif. La dynamique donne essentiellement à un membre individuel une énorme influence sur l’élaboration de ce qui se passe dans la chambre. Cela pourrait conduire à des circonstances particulièrement délicates pour les dirigeants républicains alors qu’ils tentent d’obtenir le soutien de mesures incontournables qui maintiennent le financement du gouvernement ou augmentent le plafond de la dette.

Le président américain Joe Biden, aperçu mardi au sommet des dirigeants du G20 à Nusa Dua, en Indonésie, pourrait voir son programme bloqué au cours des deux prochaines années par les républicains de la Chambre. (Kévin Lamarque/Associated Press)

De nombreux républicains du prochain Congrès ont également rejeté les résultats de l’élection présidentielle de 2020, même si les allégations de fraude généralisée ont été réfutées par les tribunaux, les responsables électoraux et le propre procureur général de Trump.

Les candidats républicains se sont engagés pendant la campagne électorale à réduire les impôts et à renforcer la sécurité aux frontières. Les législateurs républicains pourraient également suspendre l’aide à l’Ukraine alors qu’elle mène une guerre avec la Russie, ou utiliser la menace de défaut de paiement de la dette nationale comme levier pour extraire des réductions des dépenses et des droits sociaux.

En tant qu’ancien sénateur et vice-président, Biden a passé une carrière à travailler de l’autre côté de l’allée pour élaborer des compromis législatifs. Mais ces dernières semaines, Biden a critiqué l’actuel Parti républicain pour ce qu’il a qualifié de comportement antidémocratique.

Biden a déclaré ces derniers jours que les élections de mi-mandat montrent que les électeurs veulent que les démocrates et les républicains trouvent des moyens de coopérer et de gouverner de manière bipartite.

L’avenir de Pelosi n’est pas clair

Le renversement de la Chambre soulève également des questions sur l’avenir du président actuel.

Nancy Pelosi, 82 ans, a dirigé les démocrates à la Chambre pendant près de 20 ans et est devenue la première femme présidente des États-Unis en 2007. Après quatre ans à ce poste, elle a été réélue au poste après que les démocrates ont remporté les élections de mi-mandat de 2018.

La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, est vue lundi au Capitole des États-Unis à Washington. Pelosi dirige son parti à la Chambre depuis 2003, mais il est probable qu’elle devra abandonner le marteau en tant que présidente d’un républicain. (Léa Millis/Reuters)

Il y a eu une certaine pression de la part des jeunes membres de la Maison démocrate pour passer le flambeau à de nouveaux dirigeants, avec Pelosi et ses deux adjoints – Steny Hoyer du Maryland et Jim Clyburn de Caroline du Sud – tous âgés de plus de 80 ans.

Pelosi a déclaré dimanche que sa décision de se présenter à nouveau à la direction de son parti concernerait “la famille” mais “aussi mes collègues”, citant la nécessité d’avancer “de manière très unifiée” avant un nouveau Congrès et la présidentielle de 2024. saison de campagne.

La décision de Pelosi intervient également après que son mari a été attaqué à la fin du mois dernier dans la maison du couple à San Francisco, souffrant d’une fracture du crâne et d’autres blessures. L’intrus, un Canadien qui avait longtemps dépassé son visa américain, a demandé “Où est Nancy?” avant de frapper Paul Pelosi avec un marteau. Elle était à Washington à l’époque.