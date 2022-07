Les républicains préparent le terrain pour des lois américaines anti-transgenres

Les législateurs américains font pression pour adopter une législation anti-transgenre au Congrès.

Les projets de loi ne seront pas adoptés cette année, car les démocrates contrôlent les deux chambres du Congrès, au moins jusqu’aux élections de novembre.

L’un des projets de loi bloquerait le financement fédéral des collèges qui permettent aux femmes transgenres de participer à des sports avec des femmes cisgenres.

Les républicains du Congrès américain s’alignent derrière une législation qui, selon les critiques, annulerait les protections pour les personnes transgenres, établissant un manuel d’action sur un problème social qui divise, s’ils prenaient le contrôle du Congrès plus tard cette année.

Les projets de loi n’ont aucune chance de devenir loi cette année, car les démocrates contrôlent étroitement les deux chambres du Congrès. Mais ils sont un signe que les républicains visent à élever une bataille sur les droits des transgenres qui s’est jusqu’à présent largement déroulée au niveau de l’État.

Les républicains à la Chambre des représentants ont présenté un projet de loi qui bloquerait le financement fédéral des collèges où les femmes transgenres sont autorisées à participer à des sports avec des femmes cisgenres. Un projet de loi distinct permettrait aux personnes transgenres de poursuivre le personnel médical qui les a aidés à faire la transition en tant que mineurs.

Un autre projet de loi bloquerait le financement des écoles qui désobéissent aux lois de l’État concernant les “matériels nocifs pour les mineurs”, imitant les lois de l’État qui ont été utilisées pour supprimer des livres traitant de l’histoire autour de thèmes raciaux et LGBTQ.

Les projets de loi ont le soutien des principaux républicains de la Chambre et du Sénat. Le chef de la minorité républicaine à la Chambre, Kevin McCarthy, a fait la promotion du projet de loi sur le sport lors d’une conférence de presse et dans un journal conservateur. Il est soutenu par 127 des 211 républicains de la Chambre.

Au Sénat, cinq républicains ont parrainé une version du projet de loi ciblant les prestataires de soins médicaux, dont les sénateurs Ted Cruz, Josh Hawley et Marco Rubio.

“J’espère que ce sont des initiatives législatives que nous pourrons adopter lorsque nous aurons récupéré la majorité”, a déclaré le représentant Jim Banks, qui a parrainé le projet de loi sur les prestataires de soins médicaux et représente un district de l’Indiana, qui a interdit aux étudiants transgenres de jouer dans les équipes sportives de filles dans les écoles. Ceci peut.

Les critiques disent que la législation proposée par les républicains de la Chambre réduirait l’accès aux soins dont les personnes transgenres ont besoin pour faire la transition. Les personnes transgenres sont beaucoup plus susceptibles de tenter ou de se suicider, souvent en raison du manque d’accès à des soins médicaux affirmant le genre, selon la Human Rights Campaign, un groupe de défense des LGBTQ.

Banks a qualifié ces critiques de “scandaleuses” et a déclaré qu’il ne voyait pas comment sa législation contribuerait à créer un environnement dangereux pour les personnes transgenres.

La violence contre les personnes LGBTQ a également quadruplé entre 2020 et 2021 aux États-Unis, selon Acled, une organisation non partisane qui suit la violence dans le monde. L’augmentation s’est produite au cours d’une hausse de trois ans des projets de loi anti-LGBTQ présentés dans les législatures des États, selon la Human Rights Campaign.

“Il y a toujours eu des voix marginales qui s’opposent à l’égalité LGBTQ, mais maintenant, malheureusement, cette frange s’est renforcée et se voit attribuer des plateformes nationales”, a déclaré Sarah Kate Ellis, présidente de Glaad, un groupe de défense des LGBTQ.

Le président Joe Biden a pris des mesures pour contrer les lois anti-trans étatiques, notamment en publiant une proposition visant à étendre les protections actuelles contre la discrimination sexuelle aux personnes transgenres dans les sports universitaires.

Les partisans poussent les démocrates à faire davantage pour inscrire les protections dans la loi avant les élections de novembre, mais ils font face à des perspectives incertaines au sein d’un Sénat également divisé.

“Si nous perdons la Chambre ou le Sénat, je pense qu’il est vraiment peu probable que nous puissions empêcher la discrimination” au niveau fédéral, a déclaré Fran Hutchins, directrice exécutive de la Fédération pour l’égalité.