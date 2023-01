Les républicains préparent de nouvelles règles, mais réparer le Congrès n’est pas si facile

Ensuite, ils déplaceraient chaque projet de loi sur le sol de la Chambre et du Sénat un par un au printemps et en été, régleraient les différences entre les deux chambres et les feraient signer par le président avant la fin de l’exercice le 30 septembre afin le gouvernement ne serait pas perturbé. Les législateurs qui supervisaient les sous-comités de crédits étaient qualifiés de « cardinaux », reflétant l’étendue de leur pouvoir, et protégeaient jalousement leur contrôle sur leurs domaines du gouvernement fédéral. Les panneaux de dépenses étaient l’endroit idéal pour les législateurs qui voulaient exercer une influence.

Le représentant Kevin McCarthy a remporté la présidence après qu’une révolte au sein du Parti républicain a déclenché une longue série de votes infructueux.

Mais ces jours semblent aussi lointains que lorsque les factures étaient écrites avec des plumes d’oie. Une partie du travail de base se déroule encore lorsque les membres des comités de crédits – et, surtout, leur personnel – assemblent les projets de loi, mais le processus se fait avec beaucoup moins d’examen public et de transparence. Et parce qu’il est si difficile de faire passer des projets de loi individuels dans les deux chambres – l’obstruction systématique est la règle, et non plus l’exception, au Sénat – les mesures sont désormais presque toujours regroupées en paquets géants.

Seuls six des 12 projets de loi de crédits distincts ont été examinés par la Chambre l’année dernière, et aucun n’a atteint le parquet du Sénat.

Au lieu de cela, les membres les plus expérimentés des comités se sont mis d’accord sur le montant des dépenses « principales », ont élaboré des versions des projets de loi individuels, puis se sont réunis avec les dirigeants du Sénat et de la Chambre pour obtenir un accord sur la législation finale à la fin Décembre. Les membres ont ensuite été confrontés à une proposition à prendre ou à laisser à la fin de l’année, la menace de passer beaucoup plus de temps à Washington pendant les vacances et une fermeture paralysante du gouvernement de Noël étant l’alternative s’ils choisissaient de partir. il. Les dirigeants ont ajouté quelques projets de loi supplémentaires considérés comme des éléments incontournables, y compris une refonte de la façon dont les votes électoraux présidentiels sont comptés.

Les républicains de la Chambre sont restés en dehors des machinations, bien que les républicains du Sénat aient eu leur mot à dire puisqu’ils étaient nécessaires pour fournir suffisamment de voix pour surmonter un flibustier. C’était un cas d’école de légiférer laide, et les républicains de la Chambre ont juré que cela ne se reproduirait plus jamais.

Mais il y a des explications pour expliquer pourquoi cela s’est produit, et l’une d’entre elles est la partisanerie accrue au Congrès. Bien que le processus d’appropriation ait toujours contenu une dose de bipartisanisme – et que les responsables de l’appropriation aient été traités presque comme une partie à part entière – cette aura s’est estompée à mesure qu’une polarisation plus profonde s’est installée.

Désormais, les projets de loi eux-mêmes sont devenus une cible mûre pour les attaques politiques lorsqu’ils atteignent le parquet, ce qui conduit les deux partis à restreindre la possibilité de proposer des amendements pour éviter à leurs membres de prendre des votes difficiles. Les limites se sont froissées et les républicains promettent de les assouplir. Mais cela rendra la vie législative difficile, comme l’ont découvert les démocrates.