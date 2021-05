Les républicains prennent parti pour l’évincer

WASHINGTON – Les républicains ont raffermi leurs positions dans le débat sur l’opportunité de remplacer la représentante Liz Cheney, R-Wyo., Dimanche, avec le chef du plus grand caucus républicain appelant à l’éviction du président de la conférence du GOP. Pendant ce temps, l’un de ses fervents partisans a déclaré que l’effort menaçait l’avenir du parti, le comparant au Titanic.

Qui est Liz Cheney? N ° 3 des républicains de la Chambre, fille d’un vice-président, critique de Trump

Suite:La représentante Liz Cheney pourrait perdre son rôle de leader du GOP en raison de sa critique de Trump. Qu’est-ce que ça veut dire?

« Tout dirigeant qui ne se concentre pas sur la lutte contre le programme radical et dangereux de Biden doit être remplacé », a déclaré le représentant Jim Banks, R-Ind., À Fox News Sunday. interrogé sur son raisonnement pour s’opposer à son leadership. Banks est président du Comité d’étude républicain, le plus grand caucus du GOP au Congrès.

Depuis la prise de contrôle du caucus en 2021, les banques ont cherché à créer une plate-forme de messagerie plus large et à influencer les tribunaux avec leurs compatriotes républicains. Le républicain de l’Indiana n’a pas caché son intérêt à remplacer Cheney à la présidence de la conférence.

«La comparaison la plus naturelle avec le président du RSC est celle de la présidence de la conférence», a déclaré Banks lors d’une interview avec Politico.

Sénateur Lindsey Graham:Le Parti républicain ne peut pas « avancer sans le président Trump »

Un autre législateur en lice pour la position de leadership de Cheney est la représentante Elise Stefanik, RN.Y., qui a recueilli l’aval de l’ancien président Donald Trump et du leader n ° 2 de la Chambre, le whip de la minorité Steve Scalise, R-La.

Elle a ajouté un autre grand partisan dimanche. Interrogé dans une interview sur « Sunday Morning Futures » de Fox News Channel s’il soutenait Stefanik, RN.Y., pour le poste de président de la Conférence républicaine, McCarthy a répondu: « Oui, je le fais. »

La poussée pour retirer Cheney de la direction souligne la domination de Trump et des factions alliées au sein d’un parti républicain transformé au cours des quatre dernières années. Exprimer sa loyauté à l’ancien président, y compris son soutien aux théories du complot démystifiées sur l’élection présidentielle de 2020, sont des tests décisifs importants pour le parti.

Banks a déclaré à « Fox News Sunday » qu’il convenait que Joe Biden était légitimement élu président, mais il a déclaré qu’il avait « de très sérieuses inquiétudes quant à la façon dont l’élection s’est déroulée », citant la pandémie COVID-19.

Vérification des faits:La fausse théorie du complot liée à QAnon affirme que les bulletins de vote de l’Arizona sont secrètement filigranés

Banks a refusé de dire si Trump était responsable de l’insurrection du 6 janvier lorsque les partisans du président ont envahi le Capitole, et il a maintenu son vote pour contester la confirmation des résultats des élections.

Depuis l’émeute au Capitole, Cheney a été une critique virulente de Trump, exhortant ses compatriotes républicains à désavouer l’ancien président et les théories du complot infondées qu’il a levées à propos de l’élection présidentielle de 2020.

Cheney, le troisième membre de la direction de la Chambre républicaine et l’un des 10 républicains de la Chambre à voter pour la deuxième destitution du président après l’insurrection du Capitole, a survécu à une tentative de la destituer de la direction lors d’un vote à bulletin secret en février.

Charges du 6 janvier:L’émeute au Capitole a suscité des accusations de complot contre 31 suspects, mais à quel point est-ce difficile à prouver?

La condamnation continue par le républicain du Wyoming de l’adoption de Trump par le parti a renouvelé la colère contre elle.

« Je l’ai eu avec elle. Vous savez, j’ai perdu confiance », a déclaré McCarthy sur un micro chaud mardi avant un segment sur Fox News, ne réalisant apparemment pas qu’il était enregistré, selon une bande obtenue par Axios. Lorsque Steve Doocy de Fox News a demandé si un autre vote pour destituer Cheney aurait lieu, le chef de la minorité a répondu: « Eh bien, quelqu’un doit simplement présenter une motion, mais je suppose que cela aura probablement lieu. »

D’autres républicains nationaux ont adopté une vision différente de la situation dimanche. Le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox, a averti sur « l’état de l’Union » de CNN que la lutte à la direction montrait de dures divisions au sein du GOP et que « alors que nous parlons d’élargir la tente et de faire entrer une nouvelle génération de républicains, nous devons vraiment tenir compte de ces types de différences. «

Le dernier mot du procureur de la ville:Trump peut vivre à Mar-a-Lago en tant qu ‘« employé de bonne foi’ ‘

Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a condamné le rôle central de Trump dans le parti sur « Meet the Press » de NBC News: « Cela me dérange juste que vous deviez jurer fidélité à » Cher leader « ou vous être expulsé du parti. » Il a appelé le combat pour remplacer Cheney « une sorte de peloton d’exécution circulaire où nous attaquons simplement notre propre parti ».

Le représentant Adam Kinzinger, R-Ill., L’un des rares républicains de la Chambre à voter pour la deuxième destitution de Trump, a exprimé son soutien à Cheney dimanche.

« C’est incroyable. Liz Cheney dit exactement ce que Kevin McCarthy a dit le jour de l’insurrection. Elle le dit constamment. Et quelques semaines plus tard, Kevin McCarthy s’est mis à attaquer d’autres personnes », a déclaré Kinzinger sur CBS News « Face the Nation. »

«Et donc, je pense que la réalité est qu’en tant que parti, nous devons avoir un regard interne et une comptabilité complète de ce qui a conduit au 6 janvier. Je veux dire, en ce moment, c’est essentiellement comme si nous étions le Titanic. Nous sommes au milieu de ce lent évier, il y a un groupe sur le pont qui dit à tout le monde que tout va bien, tandis que Donald Trump cherche des vêtements pour femmes essayant de monter sur le premier bateau de sauvetage », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas bon, pas seulement pour l’avenir du parti, mais ce n’est pas bon pour l’avenir de ce pays. »

Cheney a déclaré que le GOP est à un « tournant » qui menace de saper le parti et le pays.

Appel à un soulagement à la frontière:Le représentant Henry Cuellar, l’un des critiques les plus sévères de Biden sur la vague de migrants, exhorte la Maison Blanche à écouter les villes frontalières

Contributeur: Associated Press