Les républicains prennent le contrôle de la Chambre

Les républicains prendront le contrôle majoritaire de la Chambre, projette NBC News, évinçant les démocrates des postes clés du pouvoir et compliquant les espoirs législatifs du président Joe Biden pour le reste de son mandat.

Le Sénat restant aux mains des démocrates, la direction du Congrès sera divisée pendant au moins les deux prochaines années.

Le résultat à la Chambre était attendu, mais cela ne s’est pas produit comme les républicains l’espéraient. Les démocrates ont largement dépassé les attentes de nombreux analystes, anéantissant les espoirs du GOP d’une “vague rouge” qui non seulement leur rapporterait une large majorité à la Chambre, mais fournirait une répudiation symbolique du leadership démocrate.

Au lieu de cela, les républicains devraient prendre une mince avance à la Chambre – 221-214, selon l’estimation de NBC basée sur la poignée de courses qui n’ont pas encore été appelées. La victoire du GOP à la chambre basse du Congrès n’est devenue évidente que plus d’une semaine après le jour du scrutin.

Les résultats ont creusé un fossé au sein du parti, car certains conservateurs ont rapidement imputé leurs pertes dans des courses gagnables à l’influence de l’ancien président Donald Trump sur la qualité et les messages des principaux candidats. Presque tous les choix de Trump dans les courses à la Chambre les plus compétitives ont été vaincus, tout comme bon nombre de ses candidats préférés au Sénat et lors des principales élections au poste de gouverneur et de secrétaire d’État.

Trump a défendu son dossier d’approbation tout en s’en prenant à ses détracteurs, y compris plusieurs dirigeants républicains. Malgré sa position affaiblie au sein du Parti républicain, Trump a lancé mardi soir sa campagne présidentielle de 2024.

Un jour avant la projection de NBC, le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Californie, a remporté un vote du parti pour devenir le candidat du GOP à la présidence de la Chambre. McCarthy a gagné lors d’un vote de 188 contre 31, a rapporté NBC, signalant que l’étroite majorité républicaine au prochain Congrès pourrait être aux prises avec des divisions internes. Pour devenir président, McCarthy a besoin d’au moins 218 voix – une majorité de la chambre – lors du vote de la Chambre au complet début janvier.

La performance des démocrates s’est heurtée à un récit persistant selon lequel le parti était vulnérable en raison d’une série de facteurs, notamment l’impopularité de Biden et les tendances historiques qui défavorisent le parti à la Maison Blanche.

Mais il ne suffisait pas aux démocrates de garder leur emprise sur une faible majorité à la Chambre. Les candidats du GOP de haut en bas du scrutin ont cherché à capitaliser sur les inquiétudes généralisées concernant la criminalité et l’inflation, qui se sont classées parmi les principaux problèmes tout au long du cycle et ont constitué la base de nombreuses attaques contre le leadership démocrate au Congrès et à la Maison Blanche.

Les faibles cotes d’approbation de Biden n’ont guère aidé les démocrates dans les courses difficiles à la Chambre et au Sénat, forçant certains à se distancier de l’administration.

Alors que les démocrates ont surmonté les vents contraires politiques dans les principaux États swing, ils ont faibli dans le bastion bleu uni de New York, où les républicains ont obtenu de meilleurs résultats que certains analystes ne s’y attendaient. Le représentant du président du comité de campagne du Congrès démocrate, Sean Patrick Maloney, qui a été critiqué par son propre parti après une bataille de redécoupage désordonnée à New York, a perdu sa course et a cédé son siège au challenger du GOP Mike Lawler.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.