Les républicains préfèrent un rival de Trump pour 2024 – sondage

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a devancé l’ancien président américain en tant que favori pour la nomination du GOP

Fraîchement sorti d’une victoire écrasante pour sa réélection en tant que gouverneur de Floride, Ron DeSantis est devenu le premier favori pour remporter la nomination du Parti républicain à la présidence en 2024, dépassant Donald Trump, a révélé un nouveau sondage.

Les électeurs républicains et républicains préfèrent DeSantis à l’ancien président Trump par une marge de 42 contre 35, selon un sondage YouGov publié vendredi soir. Les 23 % restants des répondants n’étaient pas sûrs ou ont déclaré qu’ils ne préféraient aucun des meilleurs candidats.

L’enquête YouGov a été réalisée du mercredi au vendredi, à la suite d’une performance décevante des républicains lors des élections de mi-mandat au Congrès de mardi. Un point positif pour le GOP était la Floride, où DeSantis a battu son rival démocrate Charlie Crist de près de 20 points de pourcentage dans la course au poste de gouverneur, et les républicains ont remporté 20 des 28 sièges à la Chambre des États-Unis qui étaient à gagner. Le sénateur Marco Rubio a également été réélu par une large marge et, comme DeSantis, il a prévalu dans certaines régions qui étaient auparavant considérées comme des bastions démocrates, comme le comté de Miami-Dade.

En revanche, plusieurs des candidats les plus en vue soutenus par Trump, dont les espoirs du Sénat, le Dr Mehmet Oz en Pennsylvanie et Blake Masters en Arizona, ont perdu leurs courses.

Un sondage Twitter réalisé par le média conservateur Breaking911, qui compte 1 million d’abonnés, a montré que près de 70% des personnes interrogées pensent que DeSantis devrait diriger le Parti républicain après les résultats des élections de mardi. En comparaison, 23,7 % ont choisi Trump.

Qui devrait diriger le parti républicain pour aller de l’avant après les résultats de mardi soir ? – Breaking911 (@ Breaking911) 9 novembre 2022

Un sondage YouGov administré à peine deux semaines avant les mi-mandats a montré que Trump était toujours le candidat préféré des électeurs républicains pour 2024. L’ancien président a mené DeSantis par une marge de 44-26.

Trump ressent peut-être la chaleur politique après le changement radical d’opinion des électeurs. Il a tourné en dérision DeSantis jeudi, revendiquant le mérite de son succès et le qualifiant de “gouverneur républicain moyen avec d’excellentes relations publiques.” Plus tard, il a tiré sur le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, s’attribuant le mérite de sa victoire électorale l’année dernière et suggérant que son nom “ça sonne chinois.”

Trump a laissé entendre qu’il annoncerait sa candidature à la présidence la semaine prochaine, bien que certains de ses alliés l’auraient exhorté à retarder cette décision jusqu’après le second tour des élections du 6 décembre en Géorgie. La race géorgienne peut déterminer quel parti contrôle le Sénat.

