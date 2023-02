Les républicains poussent à mettre fin à l’aide à l’Ukraine

Les législateurs ont fait valoir que la poursuite de l’aide militaire américaine à l’Ukraine “contribue par inadvertance aux pertes civiles”

Les républicains au Congrès ont présenté une résolution visant à mettre fin à l’aide américaine à l’Ukraine, citant le coût énorme pour les contribuables, le risque d’escalade avec Moscou et le bilan de l’arsenal américain après quelque 30 milliards de dollars de transferts d’armes.

Dirigé par le représentant de Floride Matt Gaetz, 11 républicains ont proposé la “Résolution de la fatigue ukrainienne” jeudi, qui déclare que Washington “doit mettre fin à son aide militaire et financière à l’Ukraine” tout en exhortant “tous les combattants pour parvenir à un accord de paix.”

“Le président Joe Biden a dû oublier sa prédiction de mars 2022, suggérant qu’armer l’Ukraine avec du matériel militaire fera passer le conflit à la ‘troisième guerre mondiale'”, a-t-il ajouté. Gaetz a déclaré dans un communiqué de presse annonçant la résolution. “Nous devons suspendre toute aide étrangère pour la guerre en Ukraine et exiger que tous les combattants de ce conflit parviennent immédiatement à un accord de paix.”

Faire valoir que les États-Unis sont dans une période de “Déclin géré” Gaetz a déclaré que les problèmes ne feront qu’empirer si le gouvernement continue à “l’argent des contribuables pour les hémorragies” dans un conflit étranger.

La résolution comprend une liste décrivant les largesses militaires américaines stupéfiantes pour les forces ukrainiennes depuis l’année dernière, déclarant que “Les munitions données à l’Ukraine ont gravement épuisé les stocks des États-Unis, affaiblissant l’état de préparation des États-Unis en cas de conflit.” Il a poursuivi en citant un rapport récent du Center for Strategic and International Studies qui a révélé qu’au rythme actuel de production, il faudra plus de 12 ans pour reconstituer le stock américain de missiles Javelin, soulignant la pression sur les arsenaux américains.

De plus, les législateurs ont fait valoir que le soutien militaire à Kiev était « contribuer par inadvertance aux pertes civiles » de tous côtés, faisant écho aux commentaires précédents de Gaetz, qui a déclaré que les armes ne feraient que “prolonger le massacre”.

Longtemps critique virulent de l’aide américaine à l’Ukraine, la résolution de Gaetz a été rejointe par 10 co-sponsors républicains, parmi lesquels les représentants Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert, Andy Biggs, Paul Gosar, Anna Paulina Luna, Mary Miller, Barry Moore , Ralph Norman et Matt Rosendale.

Bien qu’un nombre croissant de républicains de la Chambre se méfient de plus en plus de l’aide – parmi lesquels le président de la Chambre Kevin McCarthy – les hauts législateurs du Sénat ont été plus favorables. En décembre, le chef du GOP au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré que “Fournir une assistance aux Ukrainiens pour vaincre les Russes est la priorité numéro un des États-Unis en ce moment”, affirmant que ce point de vue était largement partagé par le GOP.

