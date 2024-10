Les Républicains pourraient tirer les leçons de l’appel à la compassion de JD Vance

Le débat à la vice-présidence de la semaine dernière sera probablement la dernière chance pour les électeurs de comparer les deux campagnes présidentielles. Et le ticket républicain n’aurait pas pu demander un dernier mot plus raffiné et plus professionnel que celui du sénateur JD Vance.

À bien des égards, il a présenté le Trumpisme aux électeurs indécis de manière plus succincte que quiconque, y compris Trump lui-même, ne l’a jamais fait. Il a plaidé de manière convaincante pour que le gouvernement joue un rôle proactif en renforçant la famille, en faisant pencher la balance en faveur des travailleurs américains, en donnant la priorité à la production d’énergie, et bien plus encore.

Pour le moins, il reste à savoir si les politiques proposées par la campagne Trump-Vance permettront d’atteindre ces objectifs. ouvrir à débat. Et Vance lui-même a déjà dû se battre contre un personnage trop en ligne; Une soirée réussie sur scène n’effacera pas complètement le souvenir des « dames chats sans enfants » dans l’imaginaire populaire.

Mais il ne fait aucun doute que Vance a fait preuve d’une capacité à canaliser le populisme conservateur dans une rhétorique susceptible de plaire à un large public, un talent qui a contribué à alimenter son ascension survoltée sur la scène nationale. Dans l’hebdomadaire New York Times avis podcastla chroniqueuse Michelle Cottle a suggéré que « ce que nous avons vu dans le débat, c’est le JD Vance qui a fait tomber amoureux de lui une grande partie de la classe politique, y compris de nombreuses personnes plus progressistes. »

Vance, dans sa performance lors du débat, a représenté un changement générationnel en cours au sein du parti vers une approche plus musclée de l’élaboration des politiques fédérales conservatrices. Il a montré qu’il pouvait parler de politique sociale et économique d’une manière qui séduise les électeurs médians – et éviter le piège du patois et des comportements trop en ligne dans lesquels lui et d’autres républicains populistes sont tombés auparavant – suggérant une voie intrigante à suivre quoi qu’il arrive en novembre. S’il parvient à maintenir cette approche, comme l’a suggéré mon collègue Henry Olsen pour le Poste de New Yorkil pourrait très bien être en mesure de mener à bien le « projet de Ronald Reagan visant à faire du Parti républicain américain le parti gouvernemental naturel, dominé par la classe ouvrière ».

C’est un territoire sans précédent. Après tout, ce que les éloges de Cottle soulignent par inadvertance, c’est ce qui a rendu mécontents certains critiques de droite de Vance : que sa capacité à attirer les électeurs au-delà de la base semblait trahir les principes conservateurs traditionnels. Le site Web centré sur MAGA Grandeur américaine inquiet qu’au-delà de sa courtoisie et de son caractère convaincant, Vance cède le magasin : « Le pire des cas est que Vance et Walz soient vraiment d’accord sur ce point, car être d’accord avec Tim Walz en principe revient à éliminer tout principe limitatif sur la taille, la portée et coût du gouvernement.

Sur le thème de l’avortement, en particulier, Vance a été critiqué par certaines voix pro-vie pour avoir répondu à une question avec empathie et introspection. Il a parlé de connaître des femmes de la classe ouvrière qui avaient eu des grossesses non planifiées, y compris une amie qui, selon lui, regardait le débat de ce soir-là :

Elle m’a dit quelque chose il y a quelques années : elle avait l’impression que si elle n’avait pas avorté, cela aurait détruit sa vie parce qu’elle était dans une relation abusive. Et je pense que ce que j’en retiens, en tant que républicain qui veut fièrement protéger la vie innocente dans ce pays, qui veut fièrement protéger les personnes vulnérables, c’est que mon parti, nous devons faire un bien meilleur travail à regagner la confiance du peuple américain sur cette question alors qu’il ne nous fait tout simplement pas confiance.

Comparez ce niveau d’empathie pour les circonstances difficiles qui poussent les femmes à envisager l’avortement avec certains des commentaires sourds sur la reproduction des hommes républicains, y compris le sien. colistier, avoir fait sur le années. Vance a également cherché à recadrer le GOP, souvent critiqué par les partisans de l’avortement comme étant uniquement « pro naissance », comme authentiquement pro-famille, en disant : « Je veux que nous fassions en sorte qu’il soit plus facile pour les mères d’avoir les moyens d’avoir des bébés. Je veux qu’il soit plus facile pour les jeunes familles d’avoir les moyens d’acquérir un logement afin qu’elles puissent se permettre d’élever leur famille. Et je pense que nous pouvons faire tellement de choses sur le plan des politiques publiques simplement pour donner plus d’options aux femmes.

C’est une vision du Parti républicain qui, personnellement, pourrait m’enthousiasmer. Certains à sa droite, cependant, ne ressentaient pas de compassion mais de la faiblesse. Lila Rose, fondatrice de Live Action, dit « Le fait que Vance « revienne sur la vie ne va PAS l’aider dans cette élection, cela nuit à son débat et c’est moralement mauvais ». Revue nationaleC’est Dan McLaughlin dit il avait l’air « fouine et faible ». Le Fil quotidiende Matt Walsh appelé La réponse de Vance à l’avortement était « sans cesse désolée », et plus tard dans le débat, Walsh a contesté la prémisse selon laquelle le gouvernement fédéral devrait avoir un approche de garde d’enfants du tout.

Certes, Vance avait une raison supplémentaire de se mesurer à la façon dont il appréhendait les questions de reproduction et de formation de la famille. À la suite de sa nomination à la vice-présidence, des commentaires antérieurs sur fertilité féminine et la capacité de dirigeants sans enfants gouverner efficacement avait refait surface, faisant de son plaidoyer raisonné et efficace en faveur de ses opinions pro-vie et pro-famille un acte de nécessité politique.

Mais au-delà des opportunismes du moment, la philosophie politique de Vance se prête au genre de discussion sérieuse sur les moyens de soutenir matériellement les familles dont elles ont besoin dans cette période d’après-guerre.Chevreuil moment. Ce n’est un secret pour personne que les conservateurs soucieux de renforcer les familles et de protéger les enfants à naître ont toujours été dans un mariage de convenance avec ceux qui étaient plus libertaires ou à tendance gouvernementale limitée.

Vance, comme l’indique son court mandat au Sénat, représente un champion pour ceux qui voudraient voir le gouvernement consolider la famille en tant que pierre angulaire d’une société saine. Les sondages suggèrent que les électeurs souhaitent voir les législateurs pro-vie exprimer leur compassion et soutien pour les femmes en situation difficile. C’est une façon d’établir votre crédibilité en tant que pro-vie, au-delà du simple anti-avortement, et de contrer le stéréotype de gauche des Républicains obsédés par le contrôle des femmes. De même, affirmer fermement qu’il existe des exceptions pour les cas de viol ou d’inceste contrariera sans aucun doute certains pro-vie, mais constitue une prise de position politique nécessaire dans un monde où les sondages suggèrent de vastes majorités sont favorables à l’autorisation des avortements dans ces cas rares mais criminels. Vance a montré comment aborder la nouvelle réalité à laquelle le mouvement pro-vie est confronté de manière intelligente et sympathique, plutôt que de s’appuyer sur de vieux arguments qui n’ont pas réussi à convaincre la majorité des Américains qui se considèrent pro-choix.

Et – à une époque où Donald Trump fuyait le problème – c’était un réengagement bienvenu, quoique subtil, en faveur de l’idée que la vie à naître est innocente, vulnérable et digne de protection. Avec 10 initiatives liées à l’avortement sur les bulletins de vote à travers le pays cet automne, davantage de républicains au niveau national devraient faire preuve du courage de Vance.

Il convient également de noter ce que Vance n’a pas dit : il n’a pas évoqué la baisse des taux de fécondité, un de ses sujets favoris. Aucune femme confrontée à une grossesse inattendue ne souhaite réfléchir aux tendances démographiques à long terme ; elle veut savoir sur quel type de soutien sa famille pourrait compter lorsqu’elle envisage d’ajouter une autre chaise haute à la table. Ses réponses sur la politique familiale, dans lesquelles il énonce explicitement la nécessité de « dépenser plus » pour créer davantage « d’options de garde d’enfants pour les familles américaines », mettent l’accent sur la variété d’options recherchées par les parents, au lieu de dénigrer les services de garde d’enfants à but lucratif ou exclusivement de garde d’enfants. mettant l’accent sur les parents au foyer.

Un Trumpisme plus distingué doit encore faire face à Trump : ce n’est pas un hasard. Le moment le plus faible de Vance est survenu lorsqu’il a éludé une question sur les élections de 2020, et son avenir politique aurait été meilleur s’il ne s’était pas mis dans une position où il se sentait bien. contraint de défendre la conduite inexcusable de son colistier le 6 janvier.

Les préférences politiques de Vance rendront fous les conservateurs économiques traditionnels, et ses gestes rhétoriques en faveur du milieu pourraient irriter ses partisans les plus doctrinaires. Mais il est loin d’être la première personnalité républicaine nationale à reconnaître l’attrait politique de diriger avec compassion. Et comme Revue nationalede Mark Wright a écrit À la suite du dernier débat, le point de vue et l’attitude de Vance pourraient contribuer à orienter l’attention des conservateurs sur la réduction du gouvernement en soi, mais plutôt sur son fonctionnement meilleur et plus efficace.

Wright suggère que « la vieille blague de Ronald Reagan selon laquelle « les neuf mots les plus terrifiants de la langue anglaise sont : « Je viens du gouvernement et je suis ici pour aider » » sera considérée comme dépassée. Au lieu de cela, écrit-il, Wright a émis l’hypothèse. « inIn sera la célèbre compétence du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, pour déployer le gouvernement pour nettoyer à la suite d’un ouragan. Ce sera la volonté du gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, ou du gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, de veiller à ce que le gouvernement résolve les problèmes.»

Cela vaut pour le pain et le beurre d’un gouvernement compétent, comme de meilleures routes et une politique fiscale plus saine, et pas seulement pour la politique sociale. Les républicains qui veulent faire un meilleur travail en attirant l’attention au-delà de leur base devraient s’inspirer du livre de Vance : diriger avec compassion et reconnaître que les républicains doivent faire un meilleur travail en se concentrant sur des politiques qui peuvent trouver un écho auprès de la classe ouvrière américaine.

Gouverneurs républicains à succès comme Kemp, Youngkin et DeSantis ont suivi un chemin similaire vers la victoire. Et avec sa performance déterminante, voire salvatrice, pour sa carrière la semaine dernière, c’est un manuel de jeu que Vance lui-même pourrait avoir l’opportunité d’offrir aux électeurs en 2028 ou au-delà.

