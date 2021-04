La représentante américaine Liz Cheney (R-Wyoming) envisagerait de se présenter à la présidence en 2024, une perspective qui amène de nombreux républicains à se moquer de la politicienne assiégée plutôt que de faire la queue pour soutenir sa candidature.

« Je ne peux que supposer que cela signifie que Lincoln Project Liz prévoit un défi principal à Joe Biden pour la nomination Dem, car Dieu sait qu’elle aurait la chance de briser 5% lors de la primaire républicaine 2024 », Donald Trump Jr., fils de l’ancien président Donald Trump, a déclaré lundi sur Twitter. Lincoln Project est un groupe d’activistes anti-Trump dirigé par des républicains actuels et anciens.

Le plus jeune Trump faisait partie des nombreux républicains qui trouvaient absurde que Cheney ait déclaré dans une interview au New York Post qu’elle n’excluait pas une candidature présidentielle. Elle a poursuivi en disant que les républicains qui se sont battus pour la certification de la victoire électorale du démocrate Biden, tels que les sénateurs Ted Cruz (Texas) et Josh Hawley (Missouri), devraient être disqualifiés pour la nomination présidentielle du GOP en 2024. Et elle a dit au Washington Examiner que l’aîné Trump ne devrait pas être – et ne sera probablement pas – le candidat du parti.

« Je pense qu’il est important que cela ne se produise pas, compte tenu de ce qu’il a fait, » elle a dit.

Cheney, s’adressant à divers journalistes lors d’une retraite de la maison GOP en Floride, ne semblait pas susceptible de susciter le soutien des électeurs pro-Trump. Elle a refusé de dire si l’ancien président devait être poursuivi en relation avec l’émeute du 6 janvier au Capitole, suggérant que le ministère de la Justice de l’administration Biden devrait prendre cette décision.

Et elle a rompu avec les autres chefs de parti en disant que la commission de la Chambre qui enquête sur l’émeute du Capitole ne devrait pas élargir son enquête pour inclure d’autres violences politiques, telles que les émeutes Black Lives Matter et Antifa qui ont frappé les villes américaines l’été dernier.

« Je pense que ce qui s’est passé le 6 janvier est sans précédent dans notre histoire, et je pense qu’il est très important que la commission puisse se concentrer sur cela, » a-t-elle déclaré aux journalistes. «Je suis très préoccupé, comme tous mes collègues, par la violence que nous avons vue, le BLM, la violence Antifa l’été dernier. Je pense que c’est un ensemble différent de problèmes, un ensemble différent de problèmes et un ensemble différent de solutions. »





Cheney, fille de l’ancien vice-président Don Cheney, est le troisième républicain à la Chambre et aide à diriger l’aile néo-conservatrice du parti, qui est tombée en disgrâce lorsque Trump a accédé au pouvoir avec son programme américain en 2016. Ses querelles avec Trump a atteint un nouveau niveau lorsqu’elle a voté en janvier pour destituer Trump pour avoir prétendument incité à l’émeute du Capitole.

Le contrecoup a été rapide, le Wyoming GOP censurant Cheney, mais les républicains conservateurs ont échoué dans une tentative de l’éliminer de son poste de direction à la Chambre. Un sondage effectué fin janvier a révélé que seulement 10% des électeurs républicains ont déclaré qu’ils voteraient pour la réélire à son siège à la Chambre en 2022. L’un des rivaux qui s’est aligné pour la défier à la primaire du GOP, le sénateur Anthony Bouchard , mène Cheney 54-21 dans un face-à-face, selon le sondage.

«Si Liz Cheney ose se présenter en 2024, il vaut mieux ne pas être républicaine», a déclaré l’ancien candidat au Congrès du GOP Lavern Spicer de Miami.

L’ancien membre du Congrès de l’Illinois, Joe Walsh, un animateur de radio qui s’est présenté contre Trump lors des primaires du GOP 2020, a déclaré que c’était « bête » penser que Cheney pourrait sérieusement contester la nomination du parti. « Personne qui s’oppose à Trump et au Trumpisme n’a une prière pour être le candidat du GOP en 2024 », Dit Walsh. « Personne. Pas Liz Cheney, pas [John] Kasich, pas [Mitt] Romney. Personne. C’est maintenant la Trumpy party, et tu dois être vraiment Trumpy pour gagner, point final.

