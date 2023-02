Les républicains ont du mal à se ressaisir pour un accord sur la limite de la dette

Les républicains et les démocrates ne sont pas près de parvenir à un accord sur le plafond de la dette alors que le pays se rapproche de plus en plus du défaut de paiement, déclenchant potentiellement une catastrophe économique mondiale. Mais alors que les républicains disent qu’ils n’augmenteront pas la limite sans concessions comme des réductions de dépenses, ils n’ont pas de proposition unifiée sur ce à quoi cela ressemblerait – ni de position de négociation particulièrement forte étant donné que le président de la Chambre, Kevin McCarthy, est celui qui fait la négociation.

Le Trésor a déjà institué des “mesures extraordinaires” pour que le gouvernement puisse continuer à dépenser, mais cela ne peut éviter le défaut de paiement que jusqu’en juin, a estimé en janvier la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Sans un accord pour augmenter la limite, les emprunts américains pourraient être interrompus, dégradant la solvabilité et déclenchant une récession qui se répercuterait dans le monde entier.

McCarthy a rencontré le président Joe Biden mercredi pour discuter de la limite de la dette, bien que McCarthy ait déclaré aux journalistes que les deux n’étaient pas parvenus à un consensus. Biden, pour sa part, souhaite une augmentation du plafond de la dette sans réduction des dépenses. Il a dit qu’il ne négocierait pas sur cette position, mais qu’il serait prêt à discuter du déficit fédéral séparément du plafond de la dette.

Le plafond de la dette nationale – le montant que le pays est légalement autorisé à emprunter au Trésor pour payer ses factures – a grimpé à 31,4 billions de dollars, puisque les États-Unis enregistrent un déficit budgétaire chaque année depuis 2000. Le Trésor émet des titres de créance, comme obligations, pour financer les dépenses déjà engagées par le gouvernement.

Si la nation ne peut pas payer sa dette, les conséquences pour les États-Unis et l’économie mondiale seront catastrophiques, comme l’ont souligné à plusieurs reprises des experts, dont la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Le mois dernier, Yellen a déclaré à Christiane Amanpour de CNN qu'”un défaut d’effectuer les paiements dus, qu’il s’agisse des détenteurs d’obligations, des bénéficiaires de la sécurité sociale ou de nos militaires, entraînerait sans aucun doute une récession de l’économie américaine et pourrait provoquer une crise financière mondiale. ”

Le Trésor a mis en place des mesures extraordinaires lorsque le pays a atteint le plafond de la dette le mois dernier. Ce n’est pas une décision sans précédent, mais cela signifie que le gouvernement réduit les investissements dans certains fonds importants, notamment la Caisse de retraite et d’invalidité de la fonction publique et la Caisse de prestations de santé des retraités de la poste.

Voici ce qui pourrait être sur la table pour les républicains

La dette est un problème facile à militariser, et les républicains le font souvent lorsqu’ils plaident pour des réductions de dépenses et négocient des budgets. Dans ce cas, ils tentent de lier une augmentation du plafond de la dette aux futures réductions de dépenses pour réduire le déficit fédéral – le déficit financier entre le budget des programmes gouvernementaux et les ressources que le gouvernement doit réellement payer pour ces programmes.

Les démocrates n’ont pas réussi à relever le plafond de la dette l’année dernière alors qu’ils détenaient une faible majorité dans les deux chambres législatives. Une partie de cela, écrivait Emily Cochrane du New York Times en décembre, était due au manque de temps avant les vacances et à la question plus urgente d’éviter une fermeture du gouvernement. Les dirigeants démocrates ont également soutenu qu’ils voulaient passer un accord bipartite sur la limite de la dette – et, comme Politico l’a rapporté en novembre, les démocrates n’ont peut-être même pas eu les 50 voix qu’il faudrait pour faire passer un accord via le processus de réconciliation budgétaire, évitant ainsi un flibustier républicain.

La Maison Blanche a déclaré qu’il n’y aurait pas de négociation sur le déficit fédéral et les réductions de dépenses dans le cadre de la conversation sur le plafond de la dette, mais les républicains discutent déjà – et sont en profond désaccord sur les types de réductions qu’ils souhaitent proposer.

Comme Amy Davidson Sorkin l’a écrit pour le New Yorker Sunday, les républicains sont loin d’être unis sur ce qu’ils demanderaient même si, pour une raison quelconque, le président et les démocrates décidaient de négocier. Le représentant Jim Jordan de l’Ohio veut protéger les dépenses militaires, à l’exception de ce qu’il appelle les «politiques de réveil», tandis que le sénateur Rand Paul veut réduire les dépenses militaires de 100 millions de dollars. Quelque 25 sénateurs républicains ont appelé à de vagues «réformes structurelles» dans une lettre à Biden envoyée le 27 janvier, mais n’ont pas présenté de plan pour de telles réformes.

Les républicains pourraient décider de soutenir un certain nombre de mesures en échange d’une augmentation du plafond de la dette, comme l’a écrit dimanche Jeff Stein du Washington Post. McCarthy a déclaré qu’il n’accepterait pas les coupes dans la sécurité sociale et l’assurance-maladie, bien que d’autres républicains aient lancé l’idée. Il y a aussi des coupes dans les dépenses discrétionnaires – en d’autres termes, les dépenses fédérales qui ne sont pas destinées à la défense ou les «dépenses obligatoires» comme la sécurité sociale et l’assurance-maladie – éventuellement sur la table. Mais bien que les programmes discrétionnaires ne soient pas considérés comme essentiels, ils sont importants et populaires. L’éducation publique K-12, les National Institutes of Health et la NASA sont tous considérés comme des dépenses discrétionnaires, ce qui représente environ 30% des dépenses fédérales. D’autres options incluent l’annulation de l’investissement massif dans l’IRS Biden et les démocrates récemment réalisés pour aider à traiter les arriérés, ou essayer de récupérer une partie du stimulus Covid-19 que le gouvernement a distribué pendant la pandémie.

Les républicains pourraient également proposer des politiques qui n’ont rien à voir avec le plafond de la dette, a écrit Stein, comme soutenir une législation plus sévère sur l’immigration ou de nouvelles exigences de travail pour bénéficier des prestations sociales. Ou ils pourraient décider de laisser la nation faire défaut sur sa dette pour la toute première fois.

En cas de défaut, a souligné Yellen dans un éditorial de 2021 du Wall Street Journal, les conséquences seraient immédiates et graves. “En quelques jours, des millions d’Américains pourraient être à court d’argent”, écrivait-elle à l’époque. «Nous pourrions voir des retards indéfinis dans les paiements critiques. Près de 50 millions de personnes âgées pourraient cesser de recevoir des chèques de sécurité sociale pendant un certain temps. Les troupes pourraient ne pas être payées. Un défaut de paiement augmenterait également le coût d’emprunt pour les Américains de tous les jours : “Les paiements hypothécaires, les prêts automobiles, les factures de carte de crédit – tout ce qui est acheté à crédit serait plus coûteux après le défaut”, a écrit Yellen. La solvabilité de la nation permet au gouvernement d’emprunter de l’argent à moindre coût ; un défaut rendrait les emprunts publics plus coûteux, ce qui serait ensuite répercuté sur les consommateurs. Cela s’ajoute à l’inflation mondiale persistante et aux hausses de taux d’intérêt que la Réserve fédérale a instituées pour lutter contre l’inflation.

Au fil du temps, « cela saperait certainement le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve utilisée dans les transactions partout dans le monde. Et les Américains – beaucoup de gens perdraient leur emploi et leurs coûts d’emprunt augmenteraient certainement », a déclaré Yellen à CNN en janvier. La cote de crédit nationale, qui a été brièvement abaissée lors d’une lutte contre le plafond de la dette en 2011, redescendrait également, limitant la capacité du pays à emprunter à l’avenir et ébranlant les marchés financiers alors que les investisseurs perdaient confiance dans l’économie américaine.

McCarthy peut-il rallier les troupes ?

La dernière fois que le gouvernement a été aussi proche du défaut de paiement, c’était en 2011. Les conséquences d’un défaut, même approchant, ont été désastreuses, comme l’a écrit Li Zhou de Vox mercredi :

En 2011, la réticence des républicains à reculer sur les réductions de dépenses a presque conduit les États-Unis à passer intentionnellement au bord du gouffre pour la première fois, un quasi-accident qui a contribué à la dégradation de la cote de crédit du pays par Standard & Poor’s. À l’époque, les marchés ont chutéles taux d’intérêt ont augmenté et les coûts d’emprunt du pays a augmenté de 1,3 milliard de dollars. Ce même scénario pourrait se reproduire, potentiellement de manière encore plus chaotique.

À l’époque, Biden, l’ancien président Barack Obama, l’ancien président de la Chambre John Boehner et le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell étaient tous impliqués dans les négociations, qui ont finalement échoué et mis le gouvernement dans les 72 heures suivant le défaut. Le jour où le défaut de paiement aurait eu lieu, les dirigeants du Congrès ont élaboré la loi sur le contrôle budgétaire de 2011 qui, a écrit Zhou, « a initialement augmenté le plafond de la dette de 900 milliards de dollars et garanti un montant similaire d’économies à long terme sur les dépenses de défense et autres. . Il a également mis en place un super comité de législateurs chargés de trouver un montant fixe de réductions de dépenses supplémentaires d’ici la fin novembre, sinon des réductions de dépenses automatiques seraient déclenchées à tous les niveaux.

Mais en 2023, la politique est encore plus polarisée qu’elle ne l’était à l’époque, et le républicain qui est censé mener les négociations est incroyablement vulnérable, de sorte que la possibilité d’adopter quelque chose comme la loi sur le contrôle budgétaire de 2011 semble farfelue.

McCarthy n’est devenu président qu’en janvier après 15 tours de scrutin; un petit groupe de républicains d’extrême droite, dont les représentants Matt Gaetz et Lauren Boebert, a réussi à retarder son élection jusqu’à ce qu’il cède à plusieurs de leurs demandes, notamment la possibilité de convoquer des élections anticipées pour un nouveau président.

Compte tenu des débuts difficiles de McCarthy et du chaos que les républicains démontrent déjà en décidant exactement quelle sera leur monnaie d’échange, il est difficile de voir comment McCarthy pourra se disputer avec son parti pour présenter une idée cohérente de ce qu’ils veulent en échange d’une augmentation de la limite d’endettement. Cette fois, McConnell n’est pas partie aux négociations, mais il a envoyé à McCarthy quelques mots d’encouragement mercredi, disant aux journalistes: “Nous sommes tous derrière Kevin, en lui souhaitant bonne chance.”

Le Congrès a augmenté le plafond de la dette 78 fois depuis 1960, sous les présidents démocrate et républicain. Mais cela n’a pas toujours porté la controverse qu’il fait maintenant; ce n’est qu’en 2011 que le Congrès a vraiment commencé à utiliser le plafond de la dette comme méthode de manœuvre politique.

“Nous avons laissé ce problème et ce défi faire tout leur possible pour nous ralentir, et même pour arrêter les affaires de notre gouvernement, et c’est tout simplement inacceptable”, a déclaré le sénateur Dick Durbin (D-IL) au New York Times en décembre. « Si j’avais mon chemin, nous le changerions demain.