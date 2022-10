Les républicains ont diabolisé Nancy Pelosi bien avant l’attaque contre son mari

L’attaque brutale de vendredi contre le mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, Paul Pelosi, à leur domicile de San Francisco était ouvertement politique – et un point final logique aux décennies de méchanceté profondément personnelle que la présidente de la Chambre Nancy Pelosi a subie de la part de ses adversaires politiques.

Il est maintenant clair que l’orateur était la cible de l’attaque de vendredi. L’agresseur est entré par effraction dans la maison à sa recherche, en criant apparemment: “Où est Nancy?” – faisant écho au chant que les insurgés ont appelé lorsqu’ils ont violé le Capitole américain le 6 janvier – et disant qu’il attendrait “jusqu’à ce que Nancy rentre à la maison” alors qu’il tentait d’attacher Paul Pelosi. Le mari de l’orateur a subi une fracture du crâne et de graves blessures au bras droit et aux mains qui ont nécessité une intervention chirurgicale après que l’agresseur l’a matraqué avec un marteau. (Un porte-parole de l’orateur a déclaré dans un communiqué que Paul Pelosi devrait se rétablir complètement.)

Même avant qu’elle ne devienne présidente, les républicains du parti et ceux qui lui sont adjacents ont diabolisé Pelosi en la présentant régulièrement dans des publicités d’attaque et en la fustigeant sur Fox News. Au moins un de ses collègues à la Chambre, la représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA), a directement indiqué son soutien à la violence à son encontre. Et des membres de milices de droite telles que les Oathkeepers et les Three Percenters ont demandé son assassinat.

La police n’a pas donné plus de détails sur les motivations de l’attaquant, mais ses publications sur Facebook sur les théories du complot autour des vaccins Covid-19, les élections de 2020 et l’attaque du 6 janvier offrent une fenêtre sur sa radicalisation. D’autres articles de blog sous son nom contenaient des chapes contre les minorités, les politiciens, les femmes et les élites mondiales, et du contenu lié à QAnon – la fausse théorie du complot pro-Trump selon laquelle une cabale de pédophiles adorateurs de Satan, y compris d’éminents démocrates comme Pelosi, dirige le monde .

Aucun de ces messages ne fait spécifiquement référence à Pelosi, mais tous recoupent la façon dont elle a été une cible familière de la droite – et pas seulement en marge de la politique.

La longue histoire des républicains diabolisant Nancy Pelosi

Pelosi a été vilipendée par les républicains depuis qu’elle est montée pour la première fois à la direction démocrate.

En 2003, quelques jours après son élection en tant que leader de la minorité à la Chambre, elle a rapidement fait face à des attaques sexistes de la part de républicains qui étaient, comme l’écrivait à l’époque Mark Z. Barabak pour le Los Angeles Times : “désireux d’attaquer Pelosi en tant que libéral fou de San Francisco et d’exploiter la réputation de sa ville en tant que dessinatrice de chaussettes bizarres de l’Amérique. En quelques jours, son visage – criard et tordu – est apparu dans une publicité d’attaque claquant le démocrate lors d’une course à la Maison de la Louisiane. (Il a quand même gagné.) Elle a fait surface en tant que Miss America, avec diadème, dans une parodie sur le site Web de Rush Limbaugh.

De telles attaques se sont poursuivies tout au long de son mandat de chef de la minorité, y compris lors des élections de 2006, lorsque les républicains ont diffusé une multitude de publicités d’attaques présentant des photos peu flatteuses de Pelosi, souvent en colère, aux yeux d’insectes ou surprise. Et ils ont augmenté en 2010, après qu’elle soit devenue conférencière. Les républicains ont fait d’elle le visage de leurs attaques contre la loi sur les soins abordables des démocrates et ont lancé une campagne “Fire Pelosi”, qui impliquait une visite en bus et des images de Pelosi engloutie dans les flammes.

Sous l’ère Trump et dans les années qui ont suivi, les attaques n’ont fait que s’intensifier. L’ancien président Donald Trump, qui est resté silencieux sur l’attaque contre Paul Pelosi, a partagé des vidéos trafiquées de l’oratrice conçues pour remettre en question sa forme mentale, a retweeté des accusations selon lesquelles elle “buvait de l’alcool au travail” et avait une litanie de propos désobligeants. surnoms pour elle, parmi lesquels “Crazy Nancy”, “Nervous Nancy” et “Nancy Antoinette”.

De nombreux partisans de Trump ont fait écho à sa rhétorique, en ligne et dans les médias conservateurs tels que Fox News. En 2021, l’animateur de Fox News, Mark Levin, l’a qualifiée de « vieux sac méchant – c’est ce qu’elle est, une imbécile méchante, vicieuse et déséquilibrée » qui « a le béguin pour Trump » et « ne peut pas lui sortir Trump de la tête ».

La rhétorique impliquant Pelosi a également souvent pris des tournures violentes. En 2018 et 2019, la représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA) a semblé suggérer à plusieurs reprises un soutien à l’exécution de Pelosi, parmi ceux d’autres démocrates de premier plan, aimant un message sur Facebook qui disait “une balle dans la tête” serait le moyen le plus rapide. pour mettre fin à la présidence de Pelosi. Taylor Greene a également affirmé dans une vidéo sur Facebook que Pelosi était coupable de trahison, notant qu'”un crime passible de la peine de mort est ce qu’est la trahison”.

Un candidat à la primaire du GOP pour le Sénat en Arizona cette année a diffusé un Annonce du Super Bowl qui le présentait déguisé en shérif abattant un acteur jouant Pelosi, identifié comme “Crazy Face Pelosi”, après avoir dit: “Les bonnes gens de l’Arizona en ont assez de vous.” Depuis la fête du Travail, les républicains auraient depuis dépensé près de 40 millions de dollars pour des publicités mentionnant Pelosi.

Même vendredi, quelques heures seulement après l’attaque, le gouverneur républicain de Virginie, Glenn Youngkin, a lié l’attaque contre le mari de Pelosi aux élections de novembre, provoquant la condamnation des démocrates qui ont qualifié les commentaires d’insensibles.

“Il n’y a de place pour la violence nulle part, mais nous allons envoyer [Pelosi] de retour pour être avec lui en Californie », a déclaré Youngkin lors d’un rassemblement électoral à Stafford pour le candidat au Congrès du GOP Yesli Vega.

Les présentateurs de Fox News ont également tenté de lier l’attaque au message des républicains sur la criminalité à mi-parcours. « Cela peut arriver n’importe où. Le crime est aléatoire et c’est pourquoi c’est une partie si importante de cette histoire électorale », a déclaré le présentateur de Fox, Bill Hemmer. dit à l’antenne vendredi.

La diffamation de Pelosi a pris une forme encore plus laide dans les cercles ultra-droitiers en ligne. Certains sur la plate-forme de médias sociaux de Trump, Truth Social, ont ouvertement célébré l’attaque de vendredi, avec le hashtag #PelosiCrimeFamily tendance au cours du week-end.

On peut dire que le venin actuel visant Pelosi n’existerait pas sans les décennies de vitriol républicain contre elle. Le président Joe Biden a rendu ce lien explicite lors d’un dîner de collecte de fonds vendredi à Philadelphie, affirmant que la violence politique est le résultat naturel du type de rhétorique que les républicains ont permis. « Qu’est-ce qui nous fait penser que cela ne va pas corroder le climat politique ? Il a demandé.

La misogynie, l’anti-élitisme et les idées antidémocratiques figurent en bonne place dans les attaques contre Pelosi

En tant que première femme présidente de la Chambre et en poste à une époque de polarisation politique croissante et de violence antidémocratique, Pelosi a fait face à des attaques d’une intensité unique qui ont canalisé la colère de la droite à propos de son sexe, de sa richesse et de sa rhétorique pro-démocratique.

Même lorsqu’elle s’est présentée pour la première fois au Congrès, les républicains ont cherché à la dépeindre comme peu sérieuse, une « dilettante libérale » et une « tête de pont » – des insultes à cet anneau de sexisme.

En 2007, l’animateur de radio conservateur Rush Limbaugh s’est moqué de son élection à la présidence : « C’est un triomphe du féminisme et de l’œstrogène. … Et mesdames, le long cauchemar national de 200 ans sans femme au sommet est maintenant terminé.» En 2009, les démocrates ont accusé les républicains de promouvoir des attitudes désuètes envers les femmes lorsqu’ils ont diffusé une publicité suggérant que Pelosi devrait être « la remise à sa place » sur la question de l’Afghanistan. Et en 2014, une députée républicaine a suggéré qu’elle “voudrait peut-être essayer” de faire ses recherches sur la frontière, commentaires que ses collègues démocrates considéraient comme condescendants et sexistes.

Pelosi ne parle pas beaucoup de son sexe, mais a parfois souligné le traitement disparate et les attaques uniques auxquelles elle est confrontée en tant que femme à la tête du Congrès. Par exemple, au milieu de questions en 2014 sur son âge et si elle devrait remettre le flambeau à un successeur, elle a rétorqué que le chef de la minorité sénatoriale de l’époque, Mitch McConnell, qui n’a que deux ans de moins qu’elle, devrait répondre à des questions similaires. Et en 2018, après avoir été diabolisée par Trump et le GOP et toujours avoir remporté la présidence, elle a déclaré à CNBC : “Je ne veux pas que les femmes pensent que si vous êtes attaqué, vous vous enfuyez.”

Les attaques contre Pelosi au fil des ans se sont également concentrées sur sa richesse. À droite, il y a longtemps eu des critiques sévères des « élites », souvent alimentées par Fox News ; de plus en plus, comme mon collègue Andrew Prokop l’a récemment expliqué, des membres influents de la droite affirment que “la “classe dirigeante” de l’élite de gauche a capturé et ruine l’Amérique, et que des mesures drastiques sont nécessaires pour les combattre”.

Pour beaucoup – dont un émeutier du 6 janvier et recruteur pour le mouvement antigouvernemental The Three Percenters – Pelosi est le visage de cette classe dirigeante « perverse ». Et elle a souvent été attaquée comme l’un des membres les plus hypocrites de cette classe. Elle a été critiquée pour avoir initialement rejeté l’idée que les membres du Congrès et les membres de leur famille ne devraient pas être autorisés à négocier des actions, malgré le fait qu’ils aient accès à des renseignements confidentiels.

C’est une critique particulièrement intense étant donné qu’elle est l’un des membres les plus riches du Congrès, avec une valeur nette estimée à au moins 46 millions de dollars, et que la fortune a augmenté en partie grâce aux transactions lucratives de Paul Pelosi, un capital-risqueur. Elle a ensuite approuvé une législation qui rendrait plus difficile pour les membres du Congrès d’utiliser les informations qu’ils reçoivent au travail pour leur propre gain financier, mais il semble actuellement peu probable qu’elle soit adoptée.

Ironiquement, Trump a attaqué Pelosi pour sa richesse et son statut d’élite à plusieurs reprises, peut-être plus particulièrement, il a cherché à utiliser sa richesse pour la dépeindre comme déconnectée dans un annonce de la campagne 2020 ridiculisant son réfrigérateur coûteux rempli de crème glacée alors que les Américains avaient faim pendant le ralentissement économique lié à Covid.

Les lignes d’attaque sexistes et anti-élites ont directement alimenté les attaques antidémocratiques qui ont récemment éclipsé les autres. Elle était une cible de choix lors de l’insurrection du 6 janvier, lorsque la foule a saccagé son bureau, criant son nom et la recherchant. Les émeutiers, enhardis par le mensonge de Trump selon lequel les élections de 2020 lui ont été volées, n’ont laissé aucun doute sur ce qu’ils lui auraient fait : « Nous avons fait notre part. On cherchait Nancy pour lui tirer une balle dans le cerveau. Mais nous ne l’avons pas trouvée », a déclaré une femme dans une vidéo selfie.

Après la répression de l’insurrection, Pelosi a déclaré que “la démocratie a gagné”. Mais il est clair que les extrémistes pro-Trump comme l’homme qui a fait irruption chez elle vendredi ne sont pas prêts à abandonner le combat.