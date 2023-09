Les Républicains obtiennent un gel temporaire dans la lutte pour le redécoupage de New York

L’enjeu est de taille : les lignes tracées par les démocrates en 2022 auraient donné au parti un avantage significatif dans 22 des 26 circonscriptions du Congrès de l’État. Celui tiré par le tribunal s’est concentré sur la création d’autant de districts compétitifs que possible, et ceux-ci, couplés à une année républicaine relativement forte, ont signifié que les démocrates n’en ont finalement gagné que 15.

Les démocrates ont remporté une victoire rapide en juillet pour refaire le processus lorsqu’un tribunal de niveau intermédiaire a ordonné à la commission de commencer à tracer de nouvelles lignes, mais les républicains ont contesté la décision.

La Cour d’appel de l’État doit entendre les arguments le 15 novembre à Buffalo.

Entre-temps, les partis diffèrent sur la question de savoir si l’ordre intermédiaire visant à commencer à tracer de nouvelles lignes reste en vigueur après l’appel du GOP. Les Républicains avaient fait valoir que leur appel signifiait qu’une suspension était automatiquement en vigueur.

« Cela n’aurait guère de sens » que la Commission indépendante de redécoupage commence à créer de nouveaux districts pour les 26 sièges de la Chambre des représentants de l’État avant que le tribunal ne « détermine définitivement si une telle action de l’IRC à ce stade est constitutionnellement autorisée », ont-ils déclaré. » a fait valoir dans un dossier déposé en août.

Mardi, le tribunal a accepté une décision de 80 mots qu’il y a effectivement un sursis sur l’ordre de niveau intermédiaire. Cela signifie que la commission ne sera pas obligée de commencer à tracer de nouvelles lignes.

Il est peu probable qu’il y ait des répercussions immédiates suite à la décision de mardi. La législature de l’État, qui doit voter sur toute nouvelle ligne, pourrait attendre jusqu’au 1er février environ pour finaliser les nouvelles circonscriptions et les mettre en place suffisamment tôt pour éviter de perturber le calendrier électoral de l’année prochaine – qui comprend les primaires de juin pour les sièges à la Chambre.

Ainsi, même si le tribunal prend quelques semaines pour rendre sa décision après l’audience de novembre, un avis laisserait suffisamment de temps à la commission pour créer de nouvelles lignes si les démocrates sont victorieux.

Mais la décision du tribunal rendue mardi signifie que le développement des nouvelles lignes créerait un calendrier condensé.

Une décision finale à la mi-décembre pourrait signifier que la commission ne pourra se mettre d’accord sur une date de réunion qu’après les vacances. Ils n’auraient alors que quelques semaines pour envoyer leurs projets à l’Assemblée législative, et des options telles que la tenue d’audiences publiques dans tout l’État seraient probablement difficiles.

Un processus comme celui-là pourrait aider les Républicains à lancer une nouvelle contestation de toute carte approuvée par la législature dominée par les Démocrates l’année prochaine, dans laquelle le Parti Républicain soutiendrait que le nouveau plan a ignoré des étapes constitutionnellement nécessaires.

Les membres démocrates de la commission ont reconnu qu’attendre quelques mois s’avérera difficile, ont-ils écrit dans un dossier judiciaire le mois dernier.

« Si l’IRC est en mesure d’entreprendre ces démarches seulement après la résolution de cet appel, il y aura une période abrégée pendant laquelle les commissaires de l’IRC pourront se réunir pour discuter, préparer et voter sur une deuxième série de lignes de circonscription du Congrès, ce qui pourrait avoir un impact sur l’IRC. capacité à fournir la « procédure robuste, juste et équitable pour la détermination des circonscriptions électorales à New York » qui a été envisagée par les citoyens de New York qui ont adopté les amendements de redécoupage de 2014 », a écrit leur avocat.

Bien que l’ordonnance du tribunal de mardi ait supprimé l’obligation pour la commission de se réunir, elle précise qu’il n’est pas interdit aux commissaires « de prendre des mesures ».

Les commissaires démocrates n’ont pas réagi immédiatement à cette décision.

Mais ce langage laisse la porte ouverte aux commissaires démocrates qui tenteraient de lancer le processus d’une manière ou d’une autre au cours des deux prochains mois, même si cela implique simplement qu’ils tiennent des audiences informelles sans les républicains qui ne participeront probablement pas.

Un expert clé les a exhortés à trouver un moyen de démarrer le processus.

« Les démocrates feraient bien de procéder à l’élaboration d’une carte et de tenir des audiences, mais ils ne peuvent tout simplement pas voter sur des cartes et les envoyer à l’Assemblée législative, du moins pas encore », a déclaré Jeff Wice, chercheur principal à l’Assemblée législative. Institut de recensement et de redistricting de la New York Law School.