Les républicains obligent les États-Unis à abandonner leur aide à l’Ukraine sous peine de fermeture du gouvernement

Certains républicains purs et durs ont déclaré qu’un arrêt en valait la peine pour atteindre leurs objectifs, notamment des coupes drastiques dans les ministères gouvernementaux et une réduction drastique de l’aide à l’Ukraine, tout en augmentant le financement de la sécurité des frontières américaines.

Bob Good, un membre conservateur du Congrès, a déclaré : « Si nous n’avons pas la volonté de dire « non » et la détermination de dire « non », le Sénat et la Maison Blanche n’accepteront aucune réduction des dépenses. »

Le Telegraph, Londres