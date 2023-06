Les républicains n’ont pas censuré Adam Schiff. C’est leur dernier flop.

Les tentatives républicaines de se venger de l’administration Biden – et d’autres démocrates – ne semblent pas si bien se passer ces jours-ci.

Cette semaine, les républicains de la Chambre ont eu leur dernier flop sous la forme d’une résolution visant à censurer le représentant Adam Schiff (D-CA) pour son rôle dans l’ouverture d’une enquête sur l’ancien président Donald Trump et les liens potentiels de sa campagne de 2016 avec la Russie. Lors d’un vote de 225 contre 196, la Chambre a voté pour déposer cette résolution mercredi soir, la tuant effectivement.

Après avoir pris la majorité à la Chambre à mi-mandat en 2022, les républicains ont promis de vastes enquêtes sur l’administration Biden, des destitutions et des changements majeurs dans la gestion de la Chambre. Alors que le parti a réussi à retirer le représentant Ilhan Omar (D-MN) de la commission des affaires étrangères en février et a empêché Schiff et le représentant Eric Swalwell (D-CA) de siéger à la commission du renseignement, leurs autres efforts n’ont pas réussi à gagner du terrain. . Cela comprend des enquêtes sur les liens commerciaux du fils du président Joe Biden, Hunter, et une tentative bloquée pour destituer le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

Dans un Congrès divisé, la Chambre contrôlée par le GOP ne peut pas faire grand-chose pour atteindre les objectifs législatifs républicains. Mais ses pouvoirs d’enquête lui permettent d’examiner Biden – et potentiellement de découvrir des preuves qui font mal paraître les démocrates avant les élections de 2024. Si les républicains continuent de lutter pour faire des progrès dans leurs efforts pour mettre en évidence les prétendues inconduites démocrates, les législateurs pourraient se lancer dans la campagne de 2024 avec peu de choses pour rallier leur base – et avec un caucus plus divisé, car ces cascades politiques risquent de décourager les législateurs modérés.

Ils pourraient également offrir un avantage aux démocrates. Schiff, qui se présente pour représenter la Californie au Sénat, n’a pas tardé à annoncer le résultat et à tenter de le tourner à son avantage : « La tentative partisane et ratée d’aujourd’hui de me censurer est un insigne d’honneur que je porterai fièrement ». Schiff a écrit dans un tweet. « Ces efforts pour m’intimider ne réussiront pas. Je défendrai toujours notre démocratie.

Les échecs républicains signifient moins de nourriture pour la campagne

La résolution, parrainée par la représentante conservatrice alignée sur Trump, Anna Paulina Luna (R-FL) aurait publiquement réprimandé Schiff, demandé une enquête du comité d’éthique et entraîné une amende de 16 millions de dollars si le panel pensait qu’il avait déformé et abusé d’informations sensibles. En fin de compte, 20 républicains ont voté avec les démocrates pour écraser la résolution, certains notant leurs préoccupations juridiques concernant une amende aussi lourde. (Luna a dit qu’elle réintroduirait la résolution sans cette disposition.)

L’une des principales raisons pour lesquelles les républicains s’engagent dans des efforts tels que les enquêtes de la Chambre et la résolution de censure Schiff est de rallier les électeurs aux élections et de générer du fourrage qu’ils peuvent utiliser contre le président et d’éminents démocrates. Comme l’ont découvert les politologues Douglas Kriner et Eric Schickler dans une étude portant sur 53 ans d’enquêtes présidentielles, plus le temps consacré aux auditions sur les fautes de l’exécutif est important, plus la cote d’approbation du président diminue. Le taux d’approbation de Biden est déjà assez bas à 41%, mais les républicains sont incités à essayer de l’abaisser encore plus avant ce qui devrait être une saison électorale intense l’année prochaine.

De plus, en essayant de déplacer la chaleur sur Biden, les républicains tentent de détourner l’attention de la myriade de problèmes juridiques auxquels Trump est confronté, y compris un deuxième acte d’accusation lié à la prise de documents classifiés de sécurité nationale. Les enquêtes, certains l’espèrent, enliseront Biden avec ses propres problèmes juridiques, et même le terrain de jeu si la course présidentielle se résume à un match revanche en 2020.

Le problème, cependant, est que ces efforts n’ont pas été en mesure de produire des résultats concrets qui sont préjudiciables à l’administration Biden, et ils n’ont pas non plus trouvé de résonance auprès du public américain.

Dans le cas de la résolution Schiff, certains membres républicains eux-mêmes se sont irrités des sanctions potentielles incluses dans la mesure, qui visait à appeler le démocrate pour avoir promu des théories trompeuses sur la collusion de la campagne Trump avec la Russie. Dans le cadre de l’enquête de la commission du renseignement de la Chambre sur le sujet, Schiff a allégué des preuves solides d’une collusion potentielle, bien que les républicains soutiennent que le rapport de l’avocat spécial Robert Mueller a ensuite contesté cette conclusion.

D’autres tentatives républicaines d’attaquer d’anciens opposants politiques ont également stagné. En mai, le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, a admis que les législateurs n’avaient pas été en mesure de trouver des preuves liant Biden à la corruption à la suite d’une enquête sur les relations commerciales conclues par des membres de la famille Biden.

Les républicains de la Chambre ont également cherché plus récemment à enquêter sur les allégations selon lesquelles un dirigeant de Burisma, une société énergétique ukrainienne, aurait offert des pots-de-vin de 5 millions de dollars à Joe Biden et Hunter Biden respectivement, un problème que les démocrates de la surveillance de la Chambre ont déclaré au Washington Post était déjà fermé par le FBI en 2020 après qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour justifier une enquête plus approfondie. Comer mène également cette enquête, mais fait partie des républicains qui ont également appelé à la prudence concernant les déclarations concernant les enregistrements potentiels d’un dirigeant de Burisma offrant de l’argent aux Bidens, une affirmation avancée par le sénateur Chuck Grassley (R-IA).

Au-delà de ne pas avoir fourni de nouvelles informations jusqu’à présent, les tentatives de vengeance politique des républicains n’ont pas non plus beaucoup résonné auprès du public américain. Comme Christian Paz de Vox l’a rapporté en mars, la moitié des adultes américains pensaient que les républicains allaient trop loin dans leurs enquêtes sur l’administration Biden. Dans le cas de Schiff, il a depuis utilisé la résolution de censure dans le cadre d’une campagne de financement pour sa campagne de 2024 au Sénat de Californie.