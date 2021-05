Les républicains multiplient les menaces contre la Big Tech après le maintien de l’interdiction de Trump sur Facebook

Le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif., A promis de « maîtriser le grand pouvoir technologique sur notre discours », tandis que d’autres législateurs du GOP et alliés de Trump sont allés plus loin.

Trump, qui est démis de ses fonctions mais reste une présence dominante dans la politique républicaine, a déclaré dans un communiqué que « les entreprises corrompues de médias sociaux doivent payer un prix politique et ne doivent plus jamais être autorisées à détruire et décimer notre processus électoral ».

La décision de maintenir les suspensions de l’ancien président – du moins pour le moment – pourrait avoir un impact sur le message du GOP alors qu’il vise à reprendre le contrôle majoritaire de la Chambre en 2022 sur une plate-forme de populisme pro-Trump.

Trump a été suspendu de nombreuses plateformes en ligne à la suite de l’invasion meurtrière du Capitole le 6 janvier par une foule de ses partisans. Dans sa décision de mercredi matin, le conseil de surveillance a dit que Trump « a violé les règles de Facebook interdisant l’éloge ou le soutien des personnes impliquées dans la violence » avec ses messages ce jour-là – y compris lorsqu’il s’est adressé aux émeutiers dans une vidéo en disant: « Nous vous aimons. Vous êtes très spécial. »

Le conseil a également critiqué Facebook pour avoir rendu l’interdiction de Trump « indéfinie » et a donné à l’entreprise six mois pour examiner l’affaire et « décider de la sanction appropriée ».

Après avoir été mis en accusation à la Chambre pour avoir incité à une tentative d’insurrection, puis acquitté au Sénat, Trump a maintenant la plupart du soutien de son parti et pèse ouvertement une course de la Maison Blanche en 2024. Il taquine également le lancement de ses propres outils médiatiques rivaux.

Les républicains et les démocrates ont précédemment appelé à une surveillance et à une réglementation accrues de la Big Tech, une industrie qui a suscité des inquiétudes perpétuelles concernant l’antitrust, la vie privée, la sécurité nationale et un certain nombre d’autres problèmes. La sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., Par exemple, a préconisé la dissolution d’Amazon, Google et Facebook lors de sa candidature à la présidentielle de 2020.

Mais la décision de garder la muselière sur Trump, qui n’a jamais concédé au président Joe Biden et qui continue d’affirmer à tort que la course de 2020 lui a été volée via une fraude généralisée, a divisé les législateurs sur des bases partisanes.

Les républicains ont dénoncé la décision de « faire taire » l’ancien président et ont accusé Facebook et son conseil de surveillance de parti pris politique.

« Facebook est plus intéressé à agir comme un Super PAC démocrate qu’une plate-forme pour la liberté d’expression et un débat ouvert », a écrit McCarthy sur Twitter, qui a également interdit Trump.

« S’ils peuvent interdire le président Trump, toutes les voix conservatrices pourraient être les suivantes. Une majorité républicaine de la Chambre limitera le grand pouvoir technologique sur notre discours », a tweeté le chef du GOP.

« Le statut de Facebook en tant que monopole a conduit ses dirigeants à croire qu’il peut faire taire et censurer le discours des Américains sans répercussions », a déclaré le représentant Ken Buck, R-Colo., Membre du comité judiciaire de la Chambre, dans un communiqué.

« Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin d’une réforme antitrust agressive pour briser le monopole de Facebook », a déclaré Buck.

Le républicain Jim Jordan de l’Ohio, le républicain de premier rang du panel judiciaire, a été encore plus direct.

«Brisez-les», a-t-il tweeté.

La sénatrice Marsha Blackburn, R-Tenn., A qualifié cette décision « d’extrêmement décevante », ajoutant: « Il est clair que Mark Zuckerberg se considère comme l’arbitre de la liberté d’expression. »

Les démocrates, quant à eux, ont soutenu la décision du conseil.

« J’applaudis cette décision. Facebook n’est pas la place publique », a déclaré Steny Hoyer, D-Md., Le whip de la majorité de la Chambre au Washington Post.

« Donald Trump n’est pas une victime sans voix », a déclaré le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn. « Il a largement mérité sa suspension de Facebook en répandant des mensonges dangereux et incitant à la violence. »

« Notre nation vit toujours avec les conséquences de l’insurrection meurtrière provoquée par Donald Trump, et il y a un danger clair et présent qu’il recommence », a-t-il déclaré. « La décision du panel autofinancé de Facebook confirme un marqueur minimal de vérité et de décence. »

« Facebook doit maintenant décider de ce qu’il valorise le plus: les profits ou la responsabilité de Donald Trump pour avoir épousé la haine, la désinformation et la violence », a déclaré Blumenthal.

Warren a tweeté: « Trump devrait être banni pour de bon » mais s’est arrêté bien avant de féliciter Facebook.

« Facebook est une machine de désinformation à but lucratif qui n’acceptera pas la responsabilité de son rôle dans la sécurité de notre démocratie et de notre peuple », a déclaré le tweet de Warren.

La société « continuera à tâtonner avec son pouvoir jusqu’à ce que le Congrès et les régulateurs antitrust maîtrisent Big Tech », a-t-elle tweeté.

Le représentant Adam Schiff, D-Californie, a repoussé les arguments des républicains sur la liberté d’expression.

« Il n’y a pas de protection constitutionnelle pour utiliser les médias sociaux pour inciter à une insurrection. Trump est prêt à tout faire pour lui-même, quel que soit le danger pour notre pays », a tweeté Schiff.

« Ses gros mensonges ont coûté cher à l’Amérique. Et jusqu’à ce qu’il s’arrête, Facebook doit l’interdire. C’est-à-dire pour toujours. »

Trump, un utilisateur prolifique des médias sociaux, fait également partie de ses plus grands détracteurs, accusant depuis longtemps les entreprises de partialité à son égard et appelant à la suppression de leurs protections juridiques.

Au cours de ses dernières semaines au pouvoir, Trump a exhorté le Congrès à abroger la section 230, une loi vieille de plusieurs décennies qui empêche les entreprises de technologie d’être tenues pour responsables de ce que les utilisateurs publient sur leurs plates-formes. Il est même allé jusqu’à lier la question à l’adoption d’un projet de loi bipartite sur les dépenses de défense et au passage d’une série de contrôles de relance des coronavirus.

Les conservateurs et autres critiques des principaux sites de médias sociaux ont, ces dernières années, défendu des plates-formes alternatives. Les gens sur l’orbite de Trump ont récemment taquiné la possibilité que Trump dévoile bientôt sa propre offre.

« Dans les deux à six prochaines semaines, vous verrez une montée en puissance de plates-formes supplémentaires », a déclaré Meadows mercredi sur Fox.

Trump est désormais « pleinement engagé dans la reprise de la Chambre et du Sénat en 2022 », a déclaré l’ancien chef de cabinet.

Meadows a ajouté qu ‘ »il y aura des rassemblements qui auront lieu très bientôt ».