Les représentants Mike Turner et Michael McCaul ont promis un soutien continu à Kiev tout en exigeant une surveillance plus stricte

Deux membres clés du Congrès républicain ont rejeté les suggestions selon lesquelles le nouveau parti majoritaire à la Chambre des représentants américaine réduirait l’aide militaire à l’Ukraine. Ils ont plutôt appelé à une plus grande surveillance des milliards de dollars d’armes qui arrivent à Kiev depuis Washington.

“Je pense que les majorités des deux côtés de l’allée soutiennent cet effort”, Le représentant Michael McCaul a déclaré dimanche dans une interview à ABC News. «Je pense que tout le monde a une voix au Congrès, et le fait est que nous allons assurer plus de contrôle, de transparence et de responsabilité. Nous n’allons pas faire un chèque en blanc. »

La “chèque en blanc” La référence faisait écho à un terme utilisé par le représentant Kevin McCarthy, qui deviendra probablement président de la Chambre en janvier après les victoires républicaines aux élections de mi-mandat au Congrès de ce mois-ci. Cependant, alors que McCarthy semblait suggérer que les projets de loi sur l’aide pourraient ne pas être facilement approuvés dans un marasme économique, seuls quelques républicains conservateurs, comme Marjorie Taylor Greene, se sont en fait opposés à l’envoi de milliards de dollars d’aide à l’Ukraine.

McCaul, un Texan, a été rejoint dans l’interview d’ABC News par son collègue législateur Mike Turner de l’Ohio. Tous deux sont actuellement les républicains les plus importants au sein de la commission des affaires étrangères de la Chambre et de la commission du renseignement de la Chambre, ce qui signifie qu’ils présideront probablement deux des panels les plus axés sur la sécurité nationale lorsque le nouveau Congrès se réunira le 3 janvier.

Alors que les deux hommes ont appelé à une plus grande responsabilité sur la manière dont l’aide à l’Ukraine est distribuée, aucun des deux n’a exprimé sa préoccupation quant à l’escalade du conflit. En fait, McCaul a exigé que Washington envoie des armes à plus longue portée à l’Ukraine, et il a réprimandé l’administration du président Joe Biden pour avoir retenu du matériel militaire. La Russie a averti à plusieurs reprises que donner des armes à plus longue portée à Kiev franchirait une “ligne rouge,” faire des États-Unis un « partie directe au conflit ».

Interrogé sur les risques de fournir des armes qui pourraient toucher des cibles plus loin en Russie, McCaul a déclaré : “La Crimée ne fait pas partie de la Russie en vertu du droit international, donc s’ils peuvent frapper en Crimée, je pense que c’est un jeu équitable. Je pense que le problème est qu’ils ne veulent pas être provocateurs.

Le soutien bipartisan se renforcerait pour exiger le suivi des armes envoyées en Ukraine. Seuls 30 % environ des armes fournies à l’Ukraine par les États-Unis et leurs alliés occidentaux arrivent sur les lignes de front, car l’aide doit faire face à un gant de « seigneurs du pouvoir, oligarques [and] acteurs politiques », CBS News a rapporté en août. Le média a ensuite modifié son rapport et annulé la diffusion d’un documentaire sur le sujet au milieu d’un tollé du gouvernement ukrainien.

