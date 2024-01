Les républicains mettent fin à leurs efforts pour mépriser Hunter Biden

Les républicains de la Chambre ont mis fin cette semaine à leur projet de détenir Hunter Biden pour outrage au Congrès pour avoir défié une assignation à comparaître du Congrès, citant des négociations avec ses avocats qui pourraient mettre fin à l’impasse sur son témoignage.

Les républicains étaient sur le point de faire avancer la résolution pour outrage contre Hunter Biden à la Chambre dans le cadre d’une étape procédurale mardi, mais l’ont annulée “pour donner aux avocats plus de temps pour parvenir à un accord”, selon un porte-parole du comité de surveillance de la Chambre.





Cette décision intervient quelques jours après qu’un avocat du fils du président Joe Biden a indiqué sa volonté de coopérer avec l’enquête de destitution en cours des républicains après des mois de défi.

Pourtant, l’avocat Abbe Lowell a écrit vendredi aux Républicains de la Chambre que la coopération de son client dépend de l’émission d’une nouvelle assignation par le comité. Ils ont soutenu que les deux assignations à comparaître envoyées en novembre n’étaient pas légitimes car elles avaient été émises avant que la Chambre plénière n’autorise l’enquête de destitution du président Joe Biden.

Hunter Biden demande une audience publique à House Oversight



L’équipe juridique de Hunter Biden a cité un avis juridique de 2020 émis par le procureur général de l’époque, William Barr, qui déclarait qu’une assignation à comparaître émise dans le cadre d’une enquête de mise en accusation non encore approuvée par la chambre plénière n’avait « aucun effet obligatoire ».

Lowell n’a pas immédiatement répondu aux appels sollicitant des commentaires mardi.

Le représentant James Comer, président du comité de surveillance, et le représentant Jim Jordan, président du comité judiciaire, ont déclaré vendredi dans un communiqué qu’ils étaient « encouragés » par le changement de l’équipe juridique de Hunter Biden.

Jusqu’à la semaine dernière, Hunter Biden avait défendu son non-respect de l’assignation à comparaître émise par le GOP, qui lui ordonnait de comparaître pour un témoignage à huis clos à la mi-décembre. Biden et ses avocats ont déclaré que les informations issues d’entretiens privés pouvaient être divulguées et manipulées de manière sélective par les républicains de la Chambre et ont insisté sur le fait qu’il ne témoignerait qu’en public.

Hunter Biden, le fils du président Joe Biden, au centre, accompagné de son avocat Abbe Lowell, à droite, est assis au premier rang lors d’une audience du comité de surveillance de la Chambre alors que les républicains font le premier pas pour le tenir pour outrage au Congrès, mercredi 10 janvier. , 2024, sur la colline du Capitole à Washington. (Photo AP/José Luis Magana)

Encore plus en colère contre les Républicains, Hunter Biden et son équipe ont choisi de comparaître au Capitole à deux reprises – une fois lors d’une audience de surveillance la semaine dernière et une autre fois le jour de sa déposition prévue le mois dernier. Dans les deux cas, le jeune Biden a refusé de témoigner en privé, se contentant de faire des déclarations à la presse dans lesquelles il défendait ses affaires et fustigeait les enquêtes menées pendant des années sur lui et sa famille.

En conséquence, les comités de surveillance et judiciaire ont approuvé la semaine dernière les accusations d’outrage au Congrès contre Hunter Biden.

Si les négociations entre les deux parties échouent et qu’une résolution est adoptée, l’adoption de la résolution pour outrage au tribunal enverrait le renvoi au ministère de la Justice. Il appartiendra ensuite au procureur américain du district de Columbia de décider s’il y a lieu de poursuivre Hunter Biden.

L’enquête sur le président, qui a débuté en septembre, s’est fortement concentrée sur Hunter Biden et ses relations commerciales à l’étranger, se demandant si le président avait profité de ce travail. Jusqu’à présent, il n’a pas réussi à découvrir des preuves impliquant directement Joe Biden dans des actes répréhensibles impliquant les relations commerciales de son fils.