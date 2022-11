Les républicains luttent pour briser l’emprise des démocrates sur le Congrès

WASHINGTON (AP) – La promesse d’une vague rouge s’estompant, les républicains se sont battus État par État dans une lutte déterminée pour briser l’emprise des démocrates sur Washington alors que l’anxiété s’installait face à la course prolongée au contrôle du Congrès et de l’avenir de l’agenda du président Joe Biden.

Mercredi, la fragile emprise des démocrates sur le pouvoir à la Chambre et au Sénat restait menacée. Le parti a fait face à une nouvelle génération de candidats républicains – parmi lesquels de nouveaux arrivants politiques, dont des négationnistes des élections de 2020 et des extrémistes inspirés par Donald Trump remportant facilement quelques sièges.

Mais les courses sont restées serrées et les républicains se sont heurtés à une concurrence féroce dans leur marche à travers le pays, anéantissant les espoirs des gains considérables qu’ils avaient promis, en particulier à la Chambre. Au lieu de cela, ils se sont rapprochés de ce qui pourrait être un autre Congrès étroitement divisé.

“La VAGUE ROUGE n’a pas eu lieu”, a déclaré la représentante républicaine vaincue Mayra Flores du Texas dans un tweet.

C’était la première grande élection nationale depuis l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole, et les émotions étaient vives. La récente agression violente contre le mari de la présidente Nancy Pelosi en a stupéfait beaucoup, et les forces de l’ordre fédérales ont mis en garde contre des menaces accrues à l’échelle nationale. Le parti de Biden s’est efforcé de conserver les marges les plus ténues.

Même avec une faible majorité, les républicains pourraient apporter une nouvelle intensité à Capitol Hill avec des promesses de mettre fin aux plans les plus ambitieux de Biden, de renforcer la surveillance du Congrès et de lancer des enquêtes exténuantes – voire, potentiellement, la destitution du président.

Le chef du House GOP, Kevin McCarthy, qui devrait devenir président si son parti prend le contrôle, a promis de remporter la majorité alors qu’il s’adressait à une foule de partisans bien après minuit à Washington.

“Nous élargissons cette fête”, a déclaré McCarthy, appelant les courses gagnées jusqu’à présent. “Le peuple américain est prêt pour une majorité qui offrira une nouvelle direction qui remettra l’Amérique sur les rails.”

Mais l’ambiance parmi les républicains était tendue, alors que les démocrates livraient une surprenante série de cartes dans des endroits que les républicains s’attendaient à revendiquer comme les leurs.

“Alors que de nombreuses courses restent trop proches pour être annoncées, il est clair que les membres et candidats démocrates de la Chambre surpassent fortement les attentes”, a déclaré Pelosi dans un communiqué. “Alors que les États continuent de compiler les résultats finaux, chaque vote doit être compté comme exprimé.”

Les 435 sièges de la Chambre et un tiers du Sénat étaient en cours de décision. Si les nouveaux arrivants républicains aident le parti à prendre le contrôle de la Chambre, et peut-être du Sénat, le résultat posera de nouveaux défis pour la capacité du Congrès à gouverner, surtout si les marges sont serrées.

Dans la course à la Maison, le champ de bataille de Virginie a fourni un instantané. La sénatrice républicaine Jen Kiggans, ancienne pilote d’hélicoptère de la marine, a battu la représentante démocrate Elaine Luria, une ancienne commandante de la marine qui avait vanté son travail au sein du comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier.

Mais ailleurs, la représentante démocrate Abigail Spanberger a prévalu sur Yesli Vega, soutenu par Trump, dans un district de banlieue de Virginie que les républicains espéraient renverser. Et les démocrates ont occupé des sièges à la Chambre dans le Rhode Island, l’Ohio, le Kansas et le New Hampshire que les républicains voulaient, et ils en ont renversé certains, y compris un district de banlieue de l’Illinois, des républicains.

Pourtant, les républicains accumulaient lentement certains des cinq sièges nécessaires pour atteindre une majorité de 218 sièges à la Chambre.

Ils ont décroché un siège dans la région de Nashville, dans le Tennessee, longtemps détenu par les démocrates. Et dans un exemple dramatique de l’environnement politique difficile pour les démocrates, le président de campagne du parti, le représentant Sean Patrick Maloney, se battait pour sa survie politique contre le législateur républicain de l’État Mike Lawler dans la vallée de l’Hudson à New York. Il serait le premier chef de campagne démocrate à subir une défaite en deux décennies.

Les courses au Sénat sont restées en mouvement. Le républicain JD Vance, capital-risqueur et auteur de “Hillbilly Elegy”, a battu le représentant démocrate Tim Ryan dans l’Ohio, privant les démocrates d’une chance de décrocher le siège ouvert. Dans le New Hampshire, le républicain de style Trump Don Bolduc n’a pas réussi à évincer la sénatrice démocrate Maggie Hassan.

Dans le Sénat également divisé, le champ de bataille se concentrait sur les États profondément contestés de l’Arizona, de la Géorgie, du Nevada et du Wisconsin. En Pennsylvanie, le démocrate John Fetterman a renversé un siège au Sénat contrôlé par les républicains qui est la clé des espoirs du parti de garder le contrôle de la chambre. Le Sénat 50-50 est désormais entre les mains des démocrates car le vice-président Kamala Harris peut voter en cas d’égalité.

Un gouvernement divisé a historiquement offert la possibilité de conclure des accords bipartites. Mais les candidats républicains ont plutôt fait campagne sur une plate-forme pour arrêter les démocrates.

“Je pense que cela finira par être une période de gouvernement définie par un conflit”, a déclaré Brendan Buck, un ancien haut responsable des deux derniers présidents républicains de la Chambre.

Sans un programme unifié qui leur soit propre, les républicains ont couru sur des menaces de confrontations qui pourraient déclencher des crises. Ils ont promis de réduire les dépenses fédérales, de refuser d’augmenter le plafond de la dette nationale et de refuser de soutenir l’Ukraine dans la guerre avec la Russie. Tout cela indiquait un blocage potentiel.

“Ils vont dire très clairement qu’il y a un nouveau shérif en ville”, a déclaré Buck.

McCarthy avait recruté la classe de candidats House GOP la plus diversifiée sur le plan racial, avec plus de femmes que jamais. Mais il comprenait également un nouveau cadre de loyalistes de Trump, y compris des sceptiques et des négationnistes électoraux, dont certains étaient autour du Capitole le 6 janvier.

Trump a approuvé des centaines de candidats dans tout le pays au cours de ce cycle électoral, bien qu’ils n’aient pas toujours été les premiers choix de McCarthy et du chef républicain du Sénat, Mitch McConnell. Dans une interview, l’ancien président a déclaré qu’il soutenait McCarthy comme conférencier et qu’il s’était moqué de son vieil ennemi McConnell en le qualifiant de “chef moche”, selon Fox News Channel.

Signe du climat politique toxique du pays, Pelosi a annulé la plupart des apparitions publiques au cours de la dernière semaine de campagne après qu’un intrus ait fait irruption dans la maison familiale de San Francisco au milieu de la nuit, exigeant de savoir “Où est Nancy?” et matraquer son mari de 82 ans dans la tête avec un marteau. Les autorités ont déclaré que l’attaque du 28 octobre visait le domicile de l’orateur.

L’élection s’est déroulée dans un profond mécontentement. Une majorité d’Américains, environ 7 sur 10, désapprouvent la façon dont le Congrès gère son travail, selon AP VoteCast, une vaste enquête auprès de plus de 90 000 électeurs à l’échelle nationale. Environ 4 sur 10 désapprouvent fortement.

À la Chambre, plusieurs nouveaux républicains ont été élus dans des districts de Floride redessinés. Ils seront rejoints par le démocrate Maxwell Frost, 25 ans, premier membre de la génération Z à remporter un siège au Congrès.

La représentante d’extrême droite Marjorie Taylor Greene, l’une des principales alliées de Trump, a été réélue en Géorgie.

Les titulaires tenaient également le coup. Dans l’Ohio, la représentante démocrate Marcy Kaptur a battu JR Majewski, un républicain qui était au Capitole le 6 janvier.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, un démocrate, a été réélu à New York. Les sénateurs républicains Rand Paul dans le Kentucky et Marco Rubio en Floride ont prévalu sur leurs adversaires démocrates. Au Colorado, le sénateur démocrate Michael Bennet a également été réélu.

Le décompte des voix pourrait s’étendre au-delà du jour du scrutin dans de nombreux États, et la Géorgie pourrait se diriger vers un second tour le 6 décembre si aucun candidat n’atteint la majorité.

Les démocrates ont pris de l’ampleur sur la question de l’avortement après que la Cour suprême a annulé la décision Roe contre Wade cet été, et ils ont mis en garde les électeurs contre les conservateurs de MAGA, abréviation du slogan de Trump “Make America Great Again”.

Mais les républicains ont concentré l’attention des électeurs sur des problèmes plus proches de chez eux tels que les prix élevés alimentés par l’inflation et la criminalité.

Lisa Mascaro et Mary Clare Jalonick, Associated Press