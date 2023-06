Les républicains lancent une campagne pour destituer Biden

Les républicains ont voté jeudi pour lancer les formalités qui pourraient conduire à la destitution de Joe Biden.

La Chambre des représentants a voté en faveur du renvoi d’une résolution accusant Biden d' »abus de pouvoir » et de « manquement à ses devoirs » aux commissions judiciaire et de sécurité intérieure.

Les républicains accusent Biden de ne pas avoir contrôlé l’immigration, ce qui a conduit à « l’invasion complète et totale » du pays et à « l’abandon du contrôle opérationnel » de la frontière américano-mexicaine.

Les républicains ont voté jeudi pour lancer les formalités qui pourraient conduire à la destitution de Joe Biden, alors que les législateurs d’extrême droite cherchaient à saisir l’agenda du parti et à intensifier une impasse amère avec le président américain.

La Chambre des représentants contrôlée par les républicains a voté selon les lignes de parti pour renvoyer une résolution qui accuse le démocrate de 80 ans d' »abus de pouvoir » et de « manquement à ses devoirs » aux comités judiciaires et de sécurité intérieure.

Les républicains accusent Biden de ne pas avoir contrôlé l’immigration, ce qui a conduit à « l’invasion complète et totale » du pays et à « l’abandon du contrôle opérationnel » de la frontière américano-mexicaine à des « cartels criminels étrangers ».

Les démocrates disent que les républicains détournent simplement l’attention des problèmes juridiques qui se multiplient de l’ancien président Donald Trump, qui fait face à plus de 70 chefs d’accusation de fraude financière, de mauvaise gestion des secrets gouvernementaux et d’entrave à l’application des lois.

Le fils de Biden, Hunter, a accepté d’admettre les accusations d’évasion fiscale fédérale après une enquête sur ses affaires financières, mais les critiques n’ont fourni aucune preuve d’actes répréhensibles de la part du président lui-même.

Le chef de la minorité démocrate à la Chambre, Hakeem Jeffries, a déclaré aux journalistes :

Vous ne pouvez pas inventer ce genre de choses. Leur extrémisme continue d’être pleinement affiché. Et ils ne font rien, rien, rien pour améliorer la santé, la sécurité ou le bien-être économique du peuple américain.

La destitution par la Chambre – l’équivalent politique d’une inculpation pénale – déclencherait un « procès » par les 100 membres du Sénat, qui peuvent voter pour destituer un président avec un vote à la majorité des deux tiers.

Trump, qui a été destitué à deux reprises, fait partie des trois présidents à faire face à la réprimande, bien qu’il ait été à l’abri d’une condamnation par des alliés républicains au Sénat à ces deux occasions.

Alors que les démocrates se sont unis contre Trump, les républicains de la Chambre ont été paralysés par des luttes intestines cette fois-ci, les dirigeants repoussant un processus de destitution frivole qui serait de toute façon bloqué au Sénat dirigé par les démocrates.

Devenir ‘voyou’

Lauren Boebert, l’instigateur d’extrême droite qui a rédigé la résolution Biden, a d’abord poussé à un vote direct sur la destitution sans procédure de comité qui aurait probablement conduit à des luttes intestines embarrassantes à la Chambre.

Le président du comité de surveillance et de responsabilité, James Comer, mène déjà une enquête sur des allégations non fondées selon lesquelles Biden aurait accepté des pots-de-vin alors qu’il était vice-président et ne s’attend pas à publier un rapport avant plusieurs mois.

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy – qui a eu du mal à diriger son groupe bruyant, avec sa majorité étroite de quatre voix – a fait valoir que la base doit laisser Comer terminer son travail et permettre à toute action de passer par le comité normal processus.

Marjorie Taylor Greene, l’ancienne alliée de Boebert à l’extrême droite, a fait pression pour la destitution de Biden séparément et a déclaré aux journalistes mercredi que ses collègues devaient « se rendre au même endroit que notre base, où se trouvent nos électeurs républicains ».

Les alliés de McCarthy ont cependant accusé les législateurs de droite d’être devenus « voyous », tandis que The Daily Beast a rapporté que Greene avait qualifié Boebert de « petite garce » sur le sol de la Chambre alors qu’ils se chamaillaient pour savoir à qui appartenait la destitution.

Les républicains ont déposé 12 résolutions de destitution cette année – ciblant des responsables gouvernementaux de Biden et son vice-président, Kamala Harris, au secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas et au secrétaire d’État Antony Blinken.

La Chambre a voté mercredi 213 contre 209 pour censurer Adam Schiff de Californie pour avoir aidé à révéler les liens étroits de la campagne Trump de 2016 avec la Russie, provoquant des chants de « honte » de la part des démocrates.

« A mes collègues républicains qui ont présenté cette résolution, je vous remercie. Vous m’honorez de votre inimitié », a déclaré Schiff avant le vote.

« Vous me flattez de ce mensonge. Vous, qui êtes les auteurs d’un gros mensonge sur la dernière élection, devez condamner les diseurs de vérité. Et je me tiens fièrement devant vous. »