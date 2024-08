WASHINGTON — Un groupe d’avocats ayant des liens étroits avec le Parti républicain s’est mobilisé ce week-end pour sauver un effort visant à obtenir candidat indépendant à la présidence Cornel West sur le bulletin de vote de l’Arizona, offrant l’un des exemples les plus clairs à ce jour de l’implication importante du GOP dans la promotion de la candidature à long terme de l’universitaire de gauche.

Alors qu’une date limite pour soumettre les documents nécessaires approchait, deux avocats républicains bien connus de l’État et un avocat travaillant pour que West soit sur le bulletin de vote ailleurs ont appris que deux de leurs électeurs potentiels – Jerry Judie et Denisa Mitchell — n’étaient pas intéressés à remplir ce rôle. Les décisions des électeurs ont donné lieu à une avalanche de SMS et d’appels téléphoniques cherchant à maintenir l’opération en vie. Lorsque ces efforts ont échoué, deux avocats républicains se sont rendus aux domiciles de Judie et Mitchell, cherchant apparemment à les persuader de reconsidérer leur décision.

Ce travail semble faire partie d’un effort plus large mené par des militants conservateurs et des agents proches des républicains à travers le pays pour faire avancer la candidature de West et porter atteinte à l’intégrité du scrutin dans les mois qui précèdent l’élection présidentielle de novembre. Les républicains souhaitent vivement que West soit un perturbateur lors de l’élection présidentielle de 2024 en détournant les électeurs qui soutiendraient probablement le candidat démocrate autrement.

« Je ne suis officiellement plus intéressée à être électrice », a déclaré Judie, une garde forestière retraitée de 62 ans de la ville de Phoenix, lorsqu’un agent travaillant pour que West soit inscrit sur le bulletin de vote lui a envoyé un SMS et lui a demandé s’il pouvait la rencontrer dans un hôtel local pour signer un autre document.

Judie a déclaré à l’Associated Press qu’il était fan de West depuis ses 20 ans, attiré par ses idées et sa passion. Il était enthousiaste plus tôt cette année lorsqu’il a appris que West se présentait à la présidence et a cherché à devenir électeur pour la campagne du progressiste. Judie a cependant commencé à se méfier de cette idée lorsque le président Joe Biden a mis fin à sa campagne le mois dernier, laissant la place à la vice-présidente Kamala Harris pour être la candidate démocrate.

« Quand elle était au volant, ça a changé la donne », a-t-il déclaré. « Cela a tout changé pour moi, ma famille et les gens que je connais. C’était comme de la magie. »

Pour pouvoir se présenter au scrutin, la loi de l’Arizona exige que les candidats indépendants à la présidence présentent une liste d’électeurs qui désigneront les grands électeurs pour eux. Après que Judie a informé l’agent qu’il n’était plus intéressé à représenter la campagne de West, il a reçu une série d’appels téléphoniques, selon les relevés d’appels fournis à l’AP, de personnes travaillant sur cette campagne, ainsi qu’une visite à son domicile de deux avocats républicains espérant que West serait inscrit sur le bulletin de vote.

« Je suis désolé… nous vous avons traité de tous les noms », a déclaré Paul Hamrick, un avocat qui a contribué à faire inscrire West sur les listes électorales dans d’autres États, dans un message vocal adressé à Judie et obtenu par l’AP. « La raison pour laquelle nous avons essayé de vous contacter est que nous avons découvert au cours des dernières 24 heures que nous devons faire signer à tout le monde une lettre que le Dr West a également signée. »

Hamrick a ensuite expliqué qu’il savait que Judie ne voulait plus être électrice. « Pouvez-vous me dire quelque chose à ce sujet ou quelqu’un vous a-t-il encouragée à ne plus l’être ? » a demandé Hamrick.

Judie a déclaré que deux personnes sont venues frapper à sa porte pour lui parler après avoir reçu le message vocal. Il n’a pas répondu ni parlé avec elles – supposant qu’elles cherchaient à parler de West – mais quelqu’un que Judie connaît leur a parlé et ils se sont identifiés comme étant Amanda Reeve et Brett Johnson, deux avocats bien connus du cabinet d’avocats Snell & Wilmer.

Reeve est un ancien représentant républicain de l’État et Johnson est membre de l’Association nationale des avocats républicains. Le cabinet de Reeve et Johnson a fait travail approfondi pour le Comité national républicain, les candidats du GOP et des groupes conservateurs, selon les informations financières de campagne.

Les républicains et leurs alliés ont œuvré pour que West soit présent sur les bulletins de vote en Arizona, dans le Wisconsin, en Virginie, en Caroline du Nord, au Nebraska, au Michigan, en Pennsylvanie et dans le Maine, tout cela dans l’espoir que West contribuera à augmenter les chances de l’ancien président Donald Trump de gagner plus tard cette année en retirant le soutien de Harris. West n’a pas besoin de gagner un État pour servir de candidat trouble-fête : quelques milliers de voix dans les États clés pourraient être décisives.

Reeve a également appelé Mitchell d’après l’AP rapporté vendredi qu’elle a signé un affidavit déclarant qu’elle n’a pas accepté d’être une électrice de l’Ouest et n’a jamais signé son nom sur un dossier, alléguant que le document qui a été déposé en son nom était falsifié.

« Nous devons obtenir ces informations le plus rapidement possible », a déclaré Reeve à Mitchell dans un message vocal vendredi dans lequel elle a déclaré que son entreprise représentait « la campagne de Cornel West ».

« C’est à rendre demain matin », a souligné Reeve.

Samedi, deux personnes, l’une ressemblant à Johnson et l’autre à Reeve, ont visité la maison de Mitchell, selon des images de la caméra de la sonnette obtenues par l’AP. Les deux ont sonné à la porte et sont partis, sans parler à personne dans la maison.

Ni Johnson ni Reeve n’ont répondu aux appels ou aux courriels demandant des commentaires sur cet article.

Mitchell a déclaré qu’après la publication de l’article de l’AP vendredi – dans lequel elle affirmait qu’elle « ne savait même pas ce qu’était un électeur » et que les documents étaient « falsifiés » et truffés d’erreurs – elle avait reçu un appel d’une personne qui s’occupait du travail de pétition de West. Elle a manqué l’appel, mais lorsqu’elle a rappelé, elle a été mise en relation avec Hamrick.

Hamrick, un avocat basé en Alabama, a déclaré que les allégations contre lui étaient « fausses » lorsqu’il a été contacté dimanche soir, mais a refusé de commenter davantage.

Les cas de Mitchell et de Judie sont les derniers exemples en date des tactiques douteuses utilisées pour faire inscrire West sur les listes électorales à l’échelle nationale. L’équipe de campagne n’a pas répondu à une demande de commentaires dimanche.

Mitchell, qui avait été attirée par le message progressiste de West avant d’apprendre que des agents proches des Républicains travaillaient pour qu’il soit sur le bulletin de vote, a déclaré à l’AP vendredi qu’elle ne savait pas qui avait rempli les documents en son nom, les qualifiant de « falsifiés ». Elle et son mari travaillaient auparavant pour une entreprise de collecte de signatures appelée Wells Marketing, collectant des signatures pour faire inscrire au bulletin de vote une initiative qui augmenterait les salaires des travailleurs à pourboire en Arizona.

Wells Marketing, une mystérieuse société à responsabilité limitée du Missouri, dirigeait également les efforts visant à recueillir les signatures nécessaires pour que West soit inscrit sur le bulletin de vote en Arizona.

L’entreprise est liée à Mark Jacoby, beau-frère d’un responsable de Wells Marketing, selon des publications sur les réseaux sociaux, qui a été répertorié dans les documents de l’État comme l’employeur d’un collecteur de signatures travaillant pour que West soit inscrit sur le bulletin de vote. Jacoby est un agent proche des Républicains, réputé pour utiliser des tactiques trompeuses. Il a été condamné en 2009 pour fraude à l’inscription des électeurs, selon les dossiers judiciaires.

Jacoby a également travaillé en 2020 pour recueillir des signatures afin de placer le rappeur Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, sur le bulletin de vote présidentiel. Les démocrates ont largement considéré cette campagne comme une tentative de nuire à la popularité du président Joe Biden auprès des électeurs noirs. Jacoby n’a pas répondu à un appel vendredi à un numéro qui lui était destiné et sa boîte vocale était pleine.

Judie, réfléchissant à ses trois derniers jours chaotiques, a déclaré qu’il était resté avec un sentiment de malaise, surtout parce qu’il respecte toujours West.

« Ils n’avaient qu’une seule raison de le faire », a déclaré Judie. « Juste pour qu’il soit sur le bulletin de vote afin que des voix lui reviennent et non à d’autres personnes. »

Un porte-parole du procureur général de l’Arizona, Kris Mayes, un démocrate, a refusé de commenter dimanche. Le bureau du secrétaire d’État de l’Arizona n’a pas répondu à une demande de commentaires. On ne sait pas si West était qualifié pour le scrutin en Arizona.

___

Le journaliste de l’Associated Press Jonathan J. Cooper a contribué depuis Phoenix.