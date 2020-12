La directrice exécutive de l’Association des médecins et chirurgiens américains, la D Jane Orient (photo), que les démocrates qualifient de théoricien du complot, est le principal témoin d’une audience du Sénat sur le traitement à domicile des coronavirus

Les républicains appellent un médecin qui a exprimé son scepticisme à l’égard du vaccin contre le coronavirus en tant que témoin principal lors d’une audition sur le traitement à domicile du coronavirus mardi.

La Dre Jane Orient est la directrice exécutive de l’Association of American Physicians and Surgeons, un groupe dont l’objectif est d’empêcher le gouvernement de recourir à la médecine et qui estiment que les mandats fédéraux en matière de vaccins constituent une violation des droits de l’homme.

Elle a également fait valoir l’hydroxychloroquine, un médicament antipaludique, comme traitement efficace du coronavirus.

Orient a déclaré dimanche au New York Times qu’elle rejetait l’étiquette d’anti-vaxxer, mais a déclaré qu’elle ne recevrait pas le vaccin contre le coronavirus une fois qu’il sera libéré car elle souffre d’une maladie auto-immune.

Elle dit également qu’elle s’oppose à la pression du gouvernement pour que tous les Américains soient vaccinés.

Le médecin diplômé de l’Université Columbia a noté que les deux candidats vaccins – l’un fabriqué par Pfizer et l’autre par Moderna – utilisent une nouvelle méthode scientifique et a déclaré que les jeunes ne devraient pas la prendre car les effets potentiels sur la fertilité n’ont pas été déterminés.

« Il me semble imprudent de pousser les gens à prendre des risques alors que vous ne savez pas quels sont les risques », a déclaré Orient. «Les droits des personnes doivent être respectés. Où est «mon corps, mon choix» quand il s’agit de cela?

Le doute du public sur la prise d’un vaccin, car deux avec des taux d’efficacité élevés ont été développés au cours du mois dernier, survient alors que les responsables fédéraux de la santé continuent de faire valoir que le vaccin est un moyen de mettre fin à la pandémie.

L’audience devant le Comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales, présidé par le sénateur Ron Johnson, portera sur le traitement précoce à domicile du COVID-19. Orient fera valoir mardi que l’hydroxychloroquine, un médicament antipaludique, devrait être libérée du stock national en tant que traitement.

Orient a déclaré au Times qu’il ne suffit pas que les médecins envoient des patients à la maison avec des instructions pour se reposer et échapper au virus.

Le président du Comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales, Ron Johnson (photo), a invité le Dr Orient malgré son scepticisme à l’égard du vaccin contre le coroanvirus

Certains républicains sont d’accord avec l’Orient, comme le représentant Jeff Duncan de Caroline du Sud qui estime: « Les Américains devraient également avoir la liberté de refuser le vaccin »

Elle utilisera également son temps devant le comité pour exhorter le gouvernement à publier des directives détaillant l’hydroxychloroquine en tant que traitement potentiel pour les patients atteints de coronavirus.

La Food and Drug Administration a révoqué une autorisation d’utilisation d’urgence plus tôt cette année, autorisant la distribution du médicament antipaludique à partir du stock national à la lumière de la pandémie. L’agence a depuis averti que son utilisation pourrait en fait nuire aux patients COVID-19.

Orient, le groupe qu’elle dirige et les dirigeants républicains, dont le président Donald Trump, ont présenté l’hydroxychloroquine comme un « remède » miracle contre le coronavirus.

En invitant Orient à la barre, les républicains ont suscité les critiques des démocrates qui prétendent qu’elle est une théoricienne du complot qui ne devrait pas avoir de plate-forme.

« À un moment aussi crucial, donner une plate-forme aux théoriciens du complot pour répandre des mythes et des mensonges sur les vaccins COVID est carrément dangereux et l’une des dernières choses que les républicains du Sénat devraient faire en ce moment », a déclaré dimanche le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer.

Lundi matin, plus de 14,7 millions d’Américains ont été testés positifs au COVID-19 et plus de 282 000 sont décédés du virus. Cela signifie que moins de 0,02% de ceux qui contractent la maladie aux États-Unis en meurent.

Certains républicains ont également exprimé leurs inquiétudes concernant les mandats du gouvernement sur le vaccin contre le coronavirus.

Lors de l’audience de mardi, Orient présentera l’hydroxychloroquine, un médicament antipaludique, comme traitement à domicile efficace du COVID-19

«Les Américains devraient avoir la liberté de prendre le vaccin COVID. Les Américains devraient également avoir la liberté de refuser le vaccin », a écrit samedi le représentant Jeff Duncan de Caroline du Sud sur Twitter.

Le Parti républicain semble toutefois être en désaccord sur ce point, car, selon une personne familière avec l’appel, même le conseiller scientifique en chef de l’opération Warp Speed, Moncef Slaoui, a déclaré que « cela aiderait si les sénateurs se faisaient vacciner ».

La fille de Trump et conseillère principale, Ivanka Trump, a également tweeté qu’elle prendrait la photo à la télévision pour aider à renforcer la confiance du public dans le vaccin.

Le seul ancien président républicain vivant George W. Bush a également déclaré qu’il prendrait le vaccin devant la caméra.